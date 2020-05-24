Гробовщиками карьеры Даниила Квята в качестве топ-пилота принято считать Хельмута Марко и Макса Ферстаппена, лишивших россиянина места в Red Bull. Однако через всю карьеру Даниила проходит соперничество с другим гонщиком, который теперь будет выступать за Ferrari.

Квят и Карлос Сайнс – одногодки, и в разных чемпионатах они пересекаются уже больше десяти лет. Еще до Формулы 1 россиянин и испанец успели посоперничать аж в пяти разных формульных сериях. Они были конкурентами в программе развития Red Bull, боролись за место в Toro Rosso и побывали напарниками в команде из Фаэнцы.

Более того, всего полтора года назад именно Квят был резервным пилотом Ferrari и, в теории, мог бы претендовать на то место, которое теперь досталось Сайнсу. Так в чем Карлос оказался успешнее Даниила? И мог ли российский пилот сесть за руль Ferrari уже в следующем году?

Давняя история

Впервые Сайнс и Квят пересеклись на трассе еще в картинге, а в 2010-м обоих приняли в программу Red Bull. Молодых пилотов продвигал Антонио Феррари, глава команды EuroInternational, за которую Даниил и Карлос поехали в Формуле BMW в Европе и Тихоокеанском регионе.

Первое внутрикомандное соревнование выиграл Сайнс – он обошел Квята и по победам, и по очкам. Однако на следующий год повышение получили оба: пилотов перевели в Формулу Renault 2.0, где они параллельно стартовали в серии NEC и топовом Еврокубке. Гонщики вновь стали напарниками – на этот раз в Koiranen, но соперничество теперь обострилось.

Сайнс лучше начал сезон и поначалу доминировал в серии. Квят раскатился по осени и выиграл пять из шести последних гонок NEC. Но победа в серии осталась за Сайнсом. В Еврокубке Карлос также опередил Даниила и отправился в Формулу 3, в то время как россиянин остался в двухлитровой Renault.

После ухода Сайнса Квят улучшил свои результаты, а испанец в Ф3 хоть и был хорош, но не стал звездой. В итоге в 2013-м они вновь встретились в одной команде (Arden) и одном чемпионате (GP3). Как выяснилось позже, то соперничество на долгое время стало решающим в их противостоянии.

Сайнс напрочь провалил сезон, взяв лишь два подиума, а вот Квят после сложного начала переломил развитие событий и в результате опередил напарника на сто с лишним очков, выиграл три гонки и завоевал первый титул в карьере. И когда осенью Марк Уэббер решил завершить карьеру, и Red Bull потребовался новый пилот для Toro Rosso, повышение закономерно получил Даниил. Карлоса же отправили в Формулу Renault 3.5.

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Испанец еще по ходу 2013-го провел в этой серии несколько гонок, и пока Квят вполне успешно дебютировал в Ф1, Сайнс рвал всех в чемпионате французского концерна. Казалось, что это ему не поможет – не оправдавшего надежд Жана-Эрика Верня в Toro Rosso решили заменить на Макса Ферстаппена. Но когда Себастьян Феттель внезапно покинул Red Bull, место в Ф1 нашлось и для Сайнса. Правда, теперь пересечься с Квятом не получилось – Даниила повысили в главную команду «Быков».

Говорить о противостоянии Сайнса и Квята в 2015-м смысла нет – слишком велика была разница между машинами. А вот уже весной 2016-го они вновь оказались на равных – в качестве напарников по Toro Rosso после известных событий. Конечно, борьбы не получилось: Даниил был слишком разбит внезапным понижением.

Даже завоеванного с Red Bull подиума Квяту не хватило, чтобы побороться с напарником в чемпионате – 46:25 по очкам в пользу Сайнса. Но это еще ладно, хуже другое: за 17 гонок в STR Даниил лишь дважды финишировал впереди испанца.

Хельмут Марко, не менее гуманный, чем советский суд, не стал ставить крест на россиянине и оставил его в команде. Квят и Сайнс вновь были напарниками, мы ждали пробуждения Квята и полноценной дуэли, но ничего не вышло. Более того, разница между партнерами даже возросла – Карлос звездил направо и налево, постоянно набирал очки и зарабатывал репутацию. Даниил же плелся в середине второй десятки, всего дважды заехав в зачетную зону. За 14 Гран При, где финишировали оба, Квят лишь раз опередил испанца – такого разгромного поражения в карьере уфимца не было ни до, ни после.

Однако, судьбы пилотов вновь оказались похожи: оба ушли из Toro Rosso, не дожидаясь конца 2017 года. Вот только Сайнс отправился на повышение в Renault, а Квят лишился места в чемпионате.

Следующий сезон для обоих гонщиков получился переходным: Карлос не смог подтвердить в Энстоуне свои прошлые успехи, уступив во внутрикомандной борьбе Нико Хюлькенбергу и набрав меньше очков, чем годом ранее; Квят же в качестве резервиста Ferrari работал на симуляторе.

Наконец, в 2019-м оба вновь оказались в роли боевых пилотов, но борьбы не вышло: McLaren Сайнса был намного быстрее Toro Rosso Квята. В 2020-м особых надежд на соперничество тоже нет, а в 2021-м Карлос станет пилотом топ-команды. У Даниила же пока вовсе нет контракта на следующий год.

Сайнс был лучше в важные моменты

Итак, после картинга Сайнс и Квят провели аж семь сезонов в прямом соперничестве, причем в пяти из них у пилотов были одинаковые машины. Каков же расклад сил?

Во-первых, придется отметить, что за эти семь сезонов Квят лишь дважды закончил год впереди Сайнса – когда добился того самого успеха в GP3 и когда выступал за Red Bull в Ф1. Понятно, что 2015 год всерьез рассматривать нельзя: разница между машинами была огромна. Что до 2013-го, то там Даниил уверенно победил испанца на одинаковой технике. Причем, оба начали сезон неважно, но Квят сумел найти темп во второй половине года, а Сайнс – нет.

Все остальные очные противостояния остались за Сайнсом. Иногда преимущество было минимальным, как в Формуле Renault в 2011-м, а иногда Карлос явно возвышался над российским пилотом, как в их годы в Toro Rosso. И именно те два сезона сыграли решающую роль.

Тогда и Квят, и Сайнс все еще были в стадии становления. Да, Даниил уже успел побывать в топ-команде и лишиться места в ней. Но в 22 года это не карьерная трагедия. Новая уверенная победа над Сайнсом дала бы ему второй шанс – не в Red Bull, так в той же Renault.

Что до Сайнса, то он проводил в Ф1 второй год и боролся с недавним пилотом топ-команды. Именно блестящее выступление на фоне напарника утвердило Карлоса в статусе будущей звезды, дало ему место в Renault, а затем и в McLaren.

У Квята же вообще не складывается внутрикомандная борьба: за все годы в Ф1 он победил напарника лишь раз – в тот самый год в Red Bull набрав на три очка больше Дэна Риккардо. Все остальные дуэли россиянин проиграл. Пожалуй, в прошлом сезоне он был получше Алекса Элбона, но уже Пьеру Гасли уступил подчистую.

Сайнс тоже не король внутренних дуэлей, но его победы над Квятом и Норрисом были одержаны в решающие моменты, а поражение от Хюлькенберга не ударило по карьере. Хотя проигрыш Ферстаппену в дебютный для обоих год и отложил переход Карлоса в топ-команду на несколько лет.

Сайнс не сидит на месте

Карлос Сайнс – один из самых пассионарных пилотов в нынешней Ф1. Когда он дебютирует за Ferrari, ему будет 26 лет, а Скудерия станет уже четвертой командой Ф1 в его карьере. Во всем пелотоне чаще менял команды только Кими Райкконен!

При этом, Карлос постоянно находит места получше, и не останавливает поиска, даже когда все хорошо. Например, в Renault испанец совсем не провалился, у него была крепкая команда с поддержкой большого концерна. Но уже в середине первого полноценного сезона за французов он объявил об уходе в McLaren. В Уокинге все пошло блестяще, Сайнс провел лучший сезон в карьере, но еще до начала второго года вновь запланировал трансфер.

Это говорит нам о двух вещах. Во-первых, Карлос всегда готов попробовать что-то новое, он сам искал пути в топ-команду и нашел их. Во-вторых, у испанца блестяще работает менеджмент. Понятно, и связи помогают: авторитетный в мире автоспорта отец, знакомство с влиятельным агентом Николя Тодтом, дружба с Фернандо Алонсо, наконец. Сайнс успешно сложил эти два фактора и проложил себе путь в Маранелло.

Что до Квята, то Даниил как раз не из непоседливых. Фактически, с 2010 года он сам предпринял лишь один карьерный шаг – и то когда его выставили из Toro Rosso. Однако как только появился шанс вернуться в систему Red Bull, россиянин сразу же это сделал.

Трудно сказать, что Квяту мешает отсутствие связей. В конце концов, его дела ведет все тот же Тодт-младший, который пристроил Шарля Леклера в Ferrari. Так почему, когда в команде образовалось свободное место, туда не попал и второй клиент француза?

Кажется, Даниил следует тому принципу построения карьеры, при котором нужно как можно лучше делать свое дело и ждать повышения. Сам по себе подход достоин уважения, вот только успех он приносит не так чтобы часто.

И возможно, именно в этой пассионарности, в постоянных попытках найти себе место получше, кроется преимущество Сайнса над Квятом. А не в тех несчастных полутора сезонах в Toro Rosso. Пожалуй, в мире, где все пилоты выполняют свою работу и ждут шанса, в Ferrari мог попасть Даниил. Но там, где требуется активная работа по собственному продвижению, его подход оказался проигрышным.