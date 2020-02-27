Анализ с поправкой на шины: кто в действительности едет быстрее всех на тестах

В среду, 26 февраля, лучшее время на коллективных тестах Формулы 1 установил Роберт Кубица. Резервист команды Alfa Romeo проехал круг по трассе «Каталунья» с результатом 1:16.942. Это быстрейший результат дня – но если сравнивать с первой частью испытательных заездов, которые прошли на прошлой неделе, время поляка окажется не таким впечатляющим.

В первой части предсезонных тестов Валттери Боттас на Mercedes установил результат 1:15.732 – на 1,21 секунды быстрее. И время Кубицы, и время Боттаса показано на шинах C5. Это самый мягкий состав из всех, что готовит Pirelli. Возможно, по результатам на С5 можно сделать определенные выводы о форме болидов в квалификации – но куда интереснее оценить, как автомобили поедут в гонке. А для этого нужно перейти на более жесткий тип шин.

Ключевой поправкой, которую мы сделали для анализа подлинного темпа команд Формулы 1, стал акцент на кругах, пройденных на С2 и С3. Дело в том, что на более мягких покрышках команды предпочитают отправлять пилотов на трассу, когда требуется прежде всего провести некие измерения.

А по езде на С2 и С3 уже можно делать кое-какие выводы – хотя все они в любом случае остаются под вопросом в силу отсутствия данных о количестве топлива на борту.

На шинах С2 средний темп Mercedes в рамках выбранной мной наиболее показательной серии кругов составлял 1:19.112 (Хэмилтон в первой половине дня), Red Bull – 1:19.872 (Элбон незадолго до обеда), Ferrari – 1:20.293 (Леклер после обеда). То есть преимущество чемпионской команды выглядит более чем ощутимым.

На шинах С3 картина уже другая. Mercedes по-прежнему впереди: вскоре после обеда Боттас проехал короткую серию с двумя быстрыми кругами, среднее время которых – 1:18.274. Утром похожую серию выполнил Феттель, его средний результат – 1:18.432.

О скорости Red Bull на С3 говорить не так просто, так как столь же коротких серий пилоты команды не делали. У Ферстаппена была серия из 7-ми кругов с самым быстрым кругом в 1:17.347 и средним показателем в 1:20.048. Эти данные сложно назвать показательными.

При этом мало кто проезжал по-настоящему длинные серии – за исключением Эстебана Окона, который после обеда провел полноценную симуляцию гонки. Таким образом, вчера мы не видели машин, под завязку загруженных топливом. Считается, что в таком случае пилот проходит круг в диапазоне между 1:22.000 и 1:24.000 – вчера же машины большинства команд ехали ощутимо быстрее.