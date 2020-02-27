Анализ с поправкой на шины: кто в действительности едет быстрее всех на тестах
Мы сравнили темп разных команд Формулы 1, исключив экстремальные времена на сверхмягких или чересчур жестких шинах. По итогам первого дня заключительной серии тестов лучшее время продемонстрировал Роберт Кубица на Alfa Romeo. Но если брать только покрышки C2 и C3, результат окажется другим
В среду, 26 февраля, лучшее время на коллективных тестах Формулы 1 установил Роберт Кубица. Резервист команды Alfa Romeo проехал круг по трассе «Каталунья» с результатом 1:16.942. Это быстрейший результат дня – но если сравнивать с первой частью испытательных заездов, которые прошли на прошлой неделе, время поляка окажется не таким впечатляющим.
В первой части предсезонных тестов Валттери Боттас на Mercedes установил результат 1:15.732 – на 1,21 секунды быстрее. И время Кубицы, и время Боттаса показано на шинах C5. Это самый мягкий состав из всех, что готовит Pirelli. Возможно, по результатам на С5 можно сделать определенные выводы о форме болидов в квалификации – но куда интереснее оценить, как автомобили поедут в гонке. А для этого нужно перейти на более жесткий тип шин.
Ключевой поправкой, которую мы сделали для анализа подлинного темпа команд Формулы 1, стал акцент на кругах, пройденных на С2 и С3. Дело в том, что на более мягких покрышках команды предпочитают отправлять пилотов на трассу, когда требуется прежде всего провести некие измерения.
А по езде на С2 и С3 уже можно делать кое-какие выводы – хотя все они в любом случае остаются под вопросом в силу отсутствия данных о количестве топлива на борту.
На шинах С2 средний темп Mercedes в рамках выбранной мной наиболее показательной серии кругов составлял 1:19.112 (Хэмилтон в первой половине дня), Red Bull – 1:19.872 (Элбон незадолго до обеда), Ferrari – 1:20.293 (Леклер после обеда). То есть преимущество чемпионской команды выглядит более чем ощутимым.
На шинах С3 картина уже другая. Mercedes по-прежнему впереди: вскоре после обеда Боттас проехал короткую серию с двумя быстрыми кругами, среднее время которых – 1:18.274. Утром похожую серию выполнил Феттель, его средний результат – 1:18.432.
О скорости Red Bull на С3 говорить не так просто, так как столь же коротких серий пилоты команды не делали. У Ферстаппена была серия из 7-ми кругов с самым быстрым кругом в 1:17.347 и средним показателем в 1:20.048. Эти данные сложно назвать показательными.
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При этом мало кто проезжал по-настоящему длинные серии – за исключением Эстебана Окона, который после обеда провел полноценную симуляцию гонки. Таким образом, вчера мы не видели машин, под завязку загруженных топливом. Считается, что в таком случае пилот проходит круг в диапазоне между 1:22.000 и 1:24.000 – вчера же машины большинства команд ехали ощутимо быстрее.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Среда
|Автор
|Алекс Калинаускас
Анализ с поправкой на шины: кто в действительности едет быстрее всех на тестах
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