Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

Хотя главным героем квалификации Гран При Бельгии стал показавший 2-й результат Джордж Расселл, в гонке самая большая доля внимания вновь достанется сражающимся за титул Максу Ферстаппену и Льюису Хэмилтону.

Напомним, что лучший квалификационный круг лидера Red Bull был на треть секунды быстрее, чем у действующего чемпиона мира. Это – весьма серьезное преимущество, но не менее интересно обратить внимание, где Ферстаппен отыгрывал у Хэмилтона больше, а где – меньше. Голландец был быстрее британца на всех трех секторах, но разница во времени была далеко не одинаковой: 237 тысячных на первом секторе, 179 тысячных – на втором, и всего 82 тысячных на третьем.

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Фото: Matteo Bobbi

На этом основании можно сделать вывод, что Ферстаппен заметно быстрее прогревает шины до нужной температуры (по крайней мере, дождевые шины на мокрой трассе). И если гонка стартует под дождем, этот нюанс обеспечит стоящему на поул-позиции голландцу дополнительное преимущество. У пилота Red Bull будут хорошие шансы оторваться от пелотона на первом круге и тем самым подстраховаться от разного рода неожиданностей, на которые щедра мокрая трасса. Однако это вовсе не значит, что шансы Ферстаппена на победу в Спа близки к стопроцентным.

В последние месяцы эксперты и публика особенно тщательно следят за аэродинамической конфигурацией болидов топ-команд, и нынешний уик-энд не стал исключением. Тем более, что на трассе в Спа команды постоянно пытаются нащупать идеальный компромисс между высокой скоростью на прямых первого и третьего секторов и хорошим зацепом в поворотах второго сектора.

Фото: Giorgio Piola Заднее крыло Mercedes W12 в Гран При Бельгии Фото: Giorgio Piola

Пилоты Mercedes во время пятничных тренировок использовали два разных варианта заднего крыла, заметно отличавшихся друг от друга сразу в нескольких деталях. Валттери Боттас работал с вариантом, который обеспечивал более высокий уровень прижимной силы благодаря более эффективной основной плоскости и наличию закрылка Герни на кромке верхней плоскости (на отличия указывают красные стрелки на иллюстрации вверху).

В результате к субботе чемпионская команда собрала третий вариант, позаимствовав отдельные элементы у двух существующих. У «боттасовской» версии взяли закрылок Герни, у «хэмилтоновской» – профиль основной плоскости и ровную (без подрезов) кромку верхней плоскости в районе стыка с торцевой пластиной.

Субботний вариант крыла Mercedes W12 Фото: Giorgio Piola

Впрочем, эксперты отмечают, что закрылок Герни фиксируется на кромке крыла с помощью двусторонней клейкой ленты – таким образом, при высыхании трассы от этого элемента будет легко избавиться, в том числе во время пит-стопа по ходу гонки.

К чему все это привело – демонстрируют данные о скорости болидов Mercedes и Red Bull в разных частях трассы. К примеру, в начале круга «серебряные стрелы» примерно на 5 км/ч быстрее «быков» на подходе к повороту Красная вода, на выходе из следующего поворота Радийон преимущество в 2 км/ч имеет болид Red Bull – но на прямой Кеммель, куда выводит Радийон, W12 вновь разгоняется до большей скорости, чем RB16B. Преимущество Mercedes также очевидно в конце круга, на скоростном участке между поворотом Бланшимон и шиканой Автобусная остановка.

Red Bull имеет преимущество на втором секторе – к примеру, на подходе к шикане Фань (в конце короткой прямой, которая начинается от быстрого поворота Пуон) разница достигает 10 км/ч. При этом стоит отметить, что машины австрийской команды вчера использовали более компактное крыло, чем Mercedes. В целом это неудивительно, так как по уровню прижимной силы Red Bull в этом году превосходит все остальные болиды – и благодаря концепции с большим углом атаки он не так требователен к эффективности заднего крыла с точки зрения создания «прижима».

Субботние варианты задних крылте Red Bull RB16B Фото: Giorgio Piola

Кстати, даже при оценке расклада сил между Ферстаппеном и Хэмилтоном нам не обойтись без упоминания о Джордже Расселле. Ведь его сенсационный результат может быть свидетельством не только способностей гонщика, но и возможностей силовой установки Mercedes. Таким образом, действующий чемпион мира может чувствовать себя не слишком уверенно на первых кругах гонки – из-за отставания от Red Bull по скорости прогрева шин. Но когда покрышки будут прогреты – не исключено, что ключевым фактором станет преимущество болида W12 в отдаче мотора и скорости на прямых. А что может случиться в ситуации, когда у Хэмилтона есть заметное преимущество по скорости над Ферстаппеном – мы несколько назад уже видели в Сильверстоуне…