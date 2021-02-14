Анализ: Red Bull добилась заморозки моторов, но может навредить сама себе

После нескольких месяцев обсуждений Формула 1 все-таки решилась на заморозку моторов начиная с 2022 года. Red Bull настаивала на таком шаге с октября прошлого года, когда Honda объявила об уходе из Ф1 в конце сезона-2021.

Все это время австрийцы казались расслабленными и уверенными, хотя и потеряли партнера, для которого были рабочей командой. Теперь же Red Bull сможет использовать наработки Honda и ни от кого не зависеть, строя силовые установки самостоятельно.

Первым противником заморозки была Ferrari. Она изменила мнение, когда новый регламент был перенесен с 2026 года на 2025-й, а также был придуман механизм балансировки сил. По нему, отстающие моторы могли бы уравняться с остальными за счет изменения потока топлива.

Однако такой вариант уже не устроил Mercedes. Немцы были согласны на заморозку, но не намеревались отказываться от своего преимущества. С Mercedes согласились в Renault, и хотя в четверг команды единогласно одобрили заморозку моторов, никакой механизм для выравнивания мощностей не был даже всерьез рассмотрен. Так что команды пришли к консенсусу, но далеко не все получили то, чего хотели.

Единодушное согласие стало положительной новостью для Red Bull. Теперь команда держит будущее в своих руках и ей точно не придется возвращаться к Renault в качестве клиента всего через три года после расставания.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, и остальные пилоты на старте Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Но даже при заморозке доработки, инфраструктура для производства двигателей будет стоить Red Bull не мало. В Милтон-Кис уже начали работу по адаптации часть командной базы для работы с моторами, и это обойдется недешево. Но учитывая, сколько стоила бы сделка с новым поставщиком моторов, команда не так уж много теряет.

К тому же, Red Bull оказывается в идеальной ситуации перед сменой техрегламента на моторы в 2025 году. На заседании Комиссии Ф1 было решено сделать следующие моторы проще, дешевле и привлекательнее для потенциальных новичков. Red Bull особенно волновал вопрос цены, ведь в конце прошлого года в команде подтвердили, что при новом регламенте могут и сами начать строить силовые установки.

«Если слухи оправдаются, и новый мотор будет гораздо проще в разработке, блок MGU-H уберут, техника останется инновационной, но траты на нее ограничат 50 миллионами, то строительство двигателей станет далеко не такой большой проблемой, как сейчас, – говорил советник RBR Хельмут Марко в декабре. – Значит, разработать такой мотор мы смогли и при той инфраструктуре, что уже есть в Милтон-Кинс».

Если новые правила окажутся действительно привлекательными, Red Bull сможет свободно начать сотрудничать с новым поставщиком. А самостоятельная разработка останется нормальным запасным вариантом.

Что касается цены, то отсутствие контракта с поставщиком позволит Red Bull продать название своей силовой установки. Шесть лет назад, во время первых ссор с Renault, команда переименовала их моторы в TAG Heuer. Теперь такую же спонсорскую сделку можно заключить на три следующих сезона, что поможет дополнительно заработать.

Все это говорит о захватывающем будущем Red Bull. Но не гарантирует команде успеха в следующие три года. Объявляя об уходе, Honda сообщила о разработке на 2021 год мотора, который должен позволить Red Bull побороться за титул. Но неизвестно, как японцы будут помогать с доработкой перед тем, как передать проект в руки самой RBR.

Ferrari, Mercedes и Renault будут изо всех сил работать весь 2021 год, чтобы к моменту заморозки их моторы были как можно лучше. И Red Bull не может позволить себе отстать в это время. Чтобы первый самостоятельно сделанный мотор австрийцев не болтался позади всех остальных, нужна будет рука помощи от Honda.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

И вот тут отсутствие механизма выравнивания мощностей разных моторов может сыграть свою роль. В прошлом году Кристиан Хорнер говорил, что заморозка на три года может оказаться болезненной для отстающих. Чего может стоить ошибка с мотором, в прошлом году показала Ferrari.

Доработка по ходу сезона была запрещена, и Скудерия застряла со слабой силовой установкой, а заодно застряли и ее клиенты Haas и Alfa Romeo. Неудивительно, что Ferrari поддерживала Red Bull в вопросе механизма выравнивания. Но то, что все единогласно поддержали нынешней план, означает, что ситуация изменилась. Из Маранелло доносятся хвалебные слова в адрес мотора-2021. Может, Скудерия согласилась на заморозку как раз потому, что уверена в своей боеспособности?

Red Bull же добилась желанного правила, которое позволяет команде строить планы не только на следующие три года, но и эру нового техрегламента, которая наступит в 2025-м.

Долгосрочное планирование это всегда хорошо. Однако отсутствие механизма балансировки мощностей прижимает Red Bull к стенке: им надо во что бы то ни стало гарантировать, что их мотор в начале 2022 года будет достаточно мощным, чтобы бороться с Mercedes.