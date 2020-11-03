Анализ: реален ли сценарий ухода Хэмилтона из Ф1?

Еще недавно самый успешный гонщик в истории Формулы 1 заверял, что продление его контракта с Mercedes является простой формальностью. Но после победного финиша на Гран При Эмилии-Романьи, комментируя слова босса Mercedes Тото Вольфа о поиске преемника, Хэмилтон сделал очень неоднозначное заявление.

«Я чувствую, что хотел бы остаться здесь в следующем году, но никаких гарантий нет, – сказал британец. – Есть очень многое, что прельщает меня в жизни после гонок. Так что лишь время даст ответ».

Разумеется, многие поспешили увидеть в этой реплике прямой намек британца на желание прервать сверхуспешное сотрудничество с Mercedes и покинуть чемпионат мира. Но реален ли подобный сценарий.

Мы решили повнимательнее присмотреться к этой истории, чтобы понять причины сказанных Льюисом слов.

Победитель гонки Нико Росберг, Mercedes F1 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Уйти на пике

Решение о завершении карьеры является очень серьезным для любого спортсмена. Каждый понимает, что делать это нужно вовремя – но далеко не каждому, включая великих чемпионов, удается выбрать нужный момент.

Порой заявление об уходе делают сразу после успешного окончания кампании – Хэмилтону не нужно напоминать, как Нико Росберг подобным образом шокировал гоночную общественность в конце 2016-го вскоре после триумфа в Абу-Даби.

Немало и обратных примеров – когда чемпионы решали уйти в тот момент, когда у них ничего не получалось.

Джеймс Хант объявил о прекращении выступлений прямо по ходу сезона-1979 после разочаровывающего начала кампании в составе команды Wolf.

В том же году Ники Лауда настолько устал от бесконечных поломок машины Brabram, что прямо по ходу тренировок канадского Гран При махнул на все рукой и уехал из паддока, сказав, что утратил интерес к гонкам.

Разумеется, у Хэмилтона ситуация совершенно иная. Он однозначно доволен тем, как развиваются события на трассах – а равно и атмосферой в команде, которую сам выстраивает вокруг себя.

Он уже перекрыл рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и готовится сравняться с немцем по количеству чемпионских титулов. Так как регламент Ф1 в будущем году останется практически неизменным, Льюис останется главным фаворитом и в 2021-м.

Босс Mercedes F1 Тото Вольф с Валттери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Фактор Вольфа

В значительной степени та неопределенность, которая окружает Хэмилтона, связана с неясным будущем его непосредственного руководителя Тото Вольфа.

В последние годы пилот и босс команды заметно сблизились, и сейчас мало у кого остаются сомнения, что их планы увязаны между собой.

В Имоле Льюис упомянул, что «ментальность Вольфа, выстроенный им баланс стремлений, содействия, понимания и собственного эго» позволяет говорить, что это самый эффективный глава команды, какого только можно представить.

Но сам Тото признал, что в последнее время постоянная и очень напряженная работа, которая позволила сделать Mercedes самой успешной командой в истории Ф1, начала выжигать его изнутри.

Австриец сыграл ключевую роль в превращении того актива, который штутгартский концерн выкупил в 2009-м у Росса Брауна, в не знающую жалости и поражений машину, готовую сокрушить любого соперника в гибридную эру. Семь титулов подряд, согласитесь, просто так не выигрывают.

Но чем дольше продолжается череда успехов, тем сложнее отказываться от самоуспокоенности и продолжать отражать постоянные атаки преследователей. Эти факторы накапливаются, потому неудивительно растущее желание Тото отойти от каждодневного руководства.

Взвесив другие возможности, которые предлагает спорт – в том числе и работу руководителя всей Ф1, на которую его активно прочили, – Вольф в итоге пришел к выводу, что сможет предложить Mercredes больше в новом качестве.

Но в этом случае будет просто невозможно и дальше выполнять тот объем работы, который хорошо известен по прошедшим сезонам. Все это неизбежно привело к разговорам о поиске преемника.

В идеале план таков: Вольф переходит на более серьезный пост в структуре Mercedes – скажем, генерального директора или исполнительного председателя команды Ф1. В таком качестве он по-прежнему сможет помогать делу своим опытом, но ему уже не придется посещать по 23 гонки в год, разъезжая по всему миру.

Но вопрос в том, что для реализации этой задумки необходим тот, кто сумеет взять на себя роль главы команды. Понятно, что поиск такого человека, его проверка в деле и передача опыта потребует какого-то времени. Так что еще год-другой Тото точно проведет в своей нынешней роли.

Льюис Хэмилтон и Тото Вольф Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Задержка в переговорах

Нет сомнений, что Вольф держал Льюиса в курсе своих планов. Как и того, что к собственному будущему руководитель Mercedes F1 мог перейти только тогда, когда команда возьмет очередные титулы.

И хотя исход сезона был понятен давно, Тото не спешил, а потому и Льюис не торопил развитие событий. Ни одному, ни другому не хотелось переходить к важному разговору в тот момент, когда это могло отвлечь их от противостояния с соперниками. Ведь нынешний сезон в силу известных событий вышел особенно непростым и напряженным.

После Имолы Mercedes гарантировала себе Кубок конструкторов, а претендентами на титул в личном зачете остались только Хэмилтон да Валттери Боттас.

Безусловно, ситуация, когда топ-команда до ноября не заключила контракт со своей главной звездой, выглядит странной. Но прежде переговоры Тото и Льюиса всегда проходили прямолинейно, так что и сейчас все тоже едва ли затянется.

В последний раз – в середине 2018-го – им оказалось достаточно просто провести десять часов подряд в общении друг с другом. После чего они вместе отправились за пиццей.

Сейчас подобное вряд ли повторится. Для начала, личное общение затруднено нормами социального дистанцирования. Вольф не раз говорил, что опасается навредить здоровью своих пилотов во время совместных мероприятий.

Потому общение, скорее всего, будет происходить дистанционно. Но гораздо важнее другое: слова Хэмилтона об «отсутствии гарантии» следует относить не к его оценке вероятности продолжения выступлений в Ф1, а к общемировой ситуации. 2020-й приучил нас к тому, что ничто и ни для кого нельзя считать точно решенным.

Хэмилтон великолепен за рулем, одерживая победу за победой. Ему нравится быть частью Mercedes и по душе те крепкие отношения, которые у них установились с Вольфом. Все это однозначно указывает, что перед нами человек, готовый бить новые рекорды, а не довольствоваться достигнутым и уйти.

За пределами гонок он получает удовольствие от участия в кампании Black Lives Matter, тесного сотрудничества с Tommy Hilfiger для создания собственной линии одежды, от музыки и помощи в охране природы. Но прежде всего Льюис остается человеком, который наслаждается Формулой 1, и чем дальше – тем только сильнее.