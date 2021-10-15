Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

В титульной схватке 2021 года появился новый участник – его величество мотор. Нет-нет, двигатели и раньше определяли судьбу чемпионатов, но тогда дело было в их мощности, а теперь – в количестве.

Никто в двух топ-командах не смог вписаться в отведенный на сезон лимит из трех силовых установок. Все четверо их пилотов уже перешли на четвертые двигатели и отбыли за них штрафы. Правда, если Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Валттери Боттас взяли полностью новые установки, то Льюис Хэмилтон ограничился ДВС.

Но сейчас вопрос в другом – хватит ли четырех моторов до конца сезона или кому-то потребуется пятый? И что это будет означать для титульной гонки? Ведь пятый мотор приведет к новому штрафу.

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1, победитель гонки Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Как мы помним, Макс Ферстаппен отбыл наказание на Гран При России: стартовал с последнего ряда, но финишировал вторым. Льюису Хэмилтону в Турции повезло меньше: при старте с 11-й позиции он смог добраться лишь до пятого места на финише. Правда, по потерянным очкам разница оказалась не столь существенна: Макс в Сочи проиграл Льюису семь баллов, а Льюис Максу в Стамбуле – восемь.

За шесть Гран При до конца сезона двух лидеров чемпионата разделяет всего шесть очков. И скорее всего, титул достанется тому, кто растерят меньше баллов, чем тому, кто покажет явное превосходство.

При таком раскладе важна каждая мелочь, а уж тем более штраф в 10-20 позиций на старте. Или возможность выкрутить мотор на полную катушку. А ведь у босса Red Bull Кристиана Хорнера и так есть вопросы к мощности двигателей Mercedes:

«Мы больше не можем поддерживать одну с ними скорость, несмотря на то, что у нас крылья меньше. Mercedes выжимает более высокую максимальную скорость, несмотря на большую аэродинамическую нагрузку. Это значит, они нашли что-то по части мотора».

Лишившись возможности доработать аэродинамику, в Mercedes попытались сделать разницу за счет мотора. Его и раньше однозначно считали сильнейшим в чемпионате, но пока за титул боролись только два пилота немецкой команды, никто не использовал двигатель на полную, чтобы не навредить надежности.

Но теперь аэродинамическое превосходство болида Red Bull RB16B и сокращение отставания моторов Honda выбило Mercedes из зоны комфорта. В каждой гонке чемпионам надо выдавать свой максимум.

Каждый этап требует от производителя силовых установок уникальной картографии. На каких-то Гран При можно подобраться поближе к пределу, на других надо проявить осторожность. Ведь на четвертом моторе Хэмилтону предстоит проехать семь гонок, а Ферстаппену и вовсе восемь.

Да, на тренировках еще можно использовать старые моторы. Но от потери мощности силовой установки в процессе ее старения никуда не деться. Говорят, что движки Honda и Renault теряют по 40 л.с. к концу своего рабочего цикла, а Mercedes решила поставить Хэмилтону четвертый мотор после того, как третий потерял 22 л.с.

Моторхоумы Honda и Red Bull Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Игра ведется тонкая: надо выбирать наибольшую возможную мощность без того, чтобы дойти до необходимости ставить на машину пятый мотор. И если Mercedes с этим может справиться, то по Red Bull сомнений больше. Как минимум потому, что мотор Ферстаппена старше на одну гонку.

Максу надо защищать свое лидерство в Остине, который на бумаге лучше подходит Mercedes. А вот два высокогорных этапа в Мехико и Бразилии скорее удобны для Red Bull. Но даже если после трех американских этапов Макс останется лидером сезона, установку пятого мотора на его болид исключать нельзя. И придется стратегически выбирать место для этой замены, ведь она точно не произойдет на последнем этапе в Абу-Даби.

Так что судьбу титула решит не только скорость машин и мастерство пилотов, но и умение достичь баланса между скоростью и надежностью.