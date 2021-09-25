Анализ: потенциал Ferrari в Сочи выше, чем кажется

Пилоты Ferrari были не слишком быстры на пятничных тренировках Гран При России. Карлос Сайнс закончил день с седьмым временем, а Шарль Леклер с десятым. Однако, это не отражает настоящего потенциала машины.

На две машины Скудерия использовала всего один комплект мягкой резины, а свои быстрейшие круги Сайнс и Леклер проехали в начале сессии, когда состояние трассы еще не позволяло развить наилучшую скорость.

А вот результаты гоночной симуляции со стороны Ferrari выглядят куда более впечатляюще. За вычетом двух пилотов Mercedes и Макса Ферстаппена, Леклер и Сайнс выглядели лучше всех на длинной дистанции с шинами Medium, которые скорее всего будут использоваться в гонке.

Для Леклера проблема в том, что как и Ферстаппен, он будет стартовать с последнего ряда из-за замены мотора. А вот Сайнсу такая скорость дает надежду на очень хороший результат.

Конечно, много любопытства вызвала и новая силовая установка Ferrari, которую пока получил только Леклер.

«Все прошло хорошо, – рассказал Шарль. – Когда привозишь важный апгрейд, здорово, если все работает как ожидалось. В плане работы, мы сосредоточились на длинных отрезках, ведь я все равно стартую с последнего ряда. Мотор? Я слышал, что он получше прошлого, и данные это подтверждают».

Сайнс тоже оценил пятницу позитивно. Испанец отметил, что не стремился показать в тренировке быстрое время, так как в нем не было необходимости: «Многие наши соперники использовали по два комплекта мягкой резины. Думаю, это из-за риска дождя, но я уверен, что квалификация все равно состоится. Наша команда не верит, что стартовая решетка будет выстроена по результатам второй тренировки. Мы верим, что если что, квалификацию сдвинут на воскресенье».

Единственной причиной переживаний для Сайнса стала резина: «Нас беспокоит только износ шин. Мы пока не поняли, будет резина зерниться или нет. Для нас это важная проблема, особенно на передних колесах. Придется поработать над этим в воскресенье».