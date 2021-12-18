Для Mercedes это была последняя возможность изменить итоги прошедшего сезона в свою пользу. Прежде они упорно требовали правосудия, потому теперь в социальных сетях можно часто встретить точку зрения, что отказом от борьбы в судах команда предала своих болельщиков.

Были и те, кто писал о некой тайной сделке с FIA: Mercedes признавала поражение в обмен на что-то выгодное для себя в будущем.

Так почему же решено было не идти в суд? Здесь есть два основных ответа. Во-первых, переговоры с FIA действительно имели место – но касались они решения руководящего органа начать обстоятельное расследование, которое должно ответить на самые важные для команды вопросы.

А во-вторых, глава команды Тото Вольф и его коллеги осознали, что сколь бы сильны ни были их аргументы, шансов добиться главного – изменить итоги прошедшей гонки – у них нет. А значит, неизменными останутся и результаты чемпионата.

И вместо того, чтобы лишь усугублять ситуацию протестом, который наверняка повредил бы образу спорта и бренда Mercedes, решено было остановиться.

«После гонки я позвонил Жану Тодту и [генеральному секретарю FIA] Питеру Байеру и сказал, что мы не согласны с принятыми решениями, – рассказал в прошедший четверг Тото Вольф. – При этом я понимал, что это лишь личные эмоции, так как юридические вопросы были в процессе оформления: мы как раз разбирались, можем ли что-то оспорить и как именно. Это происходило прямо в моей комнате.

Там были инженеры, юристы, Ола [Каллениус, глава компании Daimler]. И все вместе мы решили подавать протест. [Тим-менеджер] Рон Мидоуз и еще несколько наших сотрудников дважды ходили к судьям по их вызову. После этого нам оставалось лишь ждать решения – оно оказалось отрицательным.

Это значило, что предстояло вернуться в отель и обдумать все, что произошло. А еще можно было отпраздновать восьмую подряд победу в Кубке конструкторов. Этим я и занялся, стремясь оставить разочарование от решений, которые стоили нам титула, на следующий день».

Автомобиль безопасности и Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Оформив формальную заявку и получив 96 часов на подготовку апелляционной претензии, представители Mercedes должны были рассмотреть варианты дальнейших действий. Крайним сроком был вечер четверга – так совпало, что именно на это время наметили гала-церемонию награждения FIA, где Максу должны были вручить почетный трофей.

«Мы провели несколько последних дней в диалоге с FIA, – признался Вольф. – А также с Льюисом, Олой и его коллегами, чтобы принять верное решение.

Все это время мы колебались, подавать ли апелляцию или отказаться от нее, несмотря на раздражение – чтобы попробовать сделать спорт лучше и использовать этот момент для того, чтобы принятие решений стало более строгим. В итоге к вечеру среды мы согласились отозвать апелляцию».

Отвечая на вопрос о том, чему именно был посвящен диалог с FIA и признали ли в руководящем органе – хотя бы частично – допущенные судьями Гран При ошибки, Вольф ответил отрицательно.

«Думаю, в такой ситуации всегда очень сложно искать компромисс, когда дело касается юридических вопросов, – объяснил австриец. – Полагаю, и самой FIA не было ясно, станем мы подавать апелляцию или нет. Потому они не знали, что нам отвечать. Но в итоге им удалось все сделать правильно.

Президент [Тодт] убедил Всемирный совет сформировать специальную комиссию, которая рассмотрит события гонки в Абу-Даби, что позволит избежать подобных ситуаций в будущем. Все мы приветствовали это решение. Я думаю, оно далось непросто. Если вы понимаете саму суть управляющего органа, то не можете не признать сделанное им заявление сильным и жестким.

Разумеется, как гонщик ты ожидаешь получить полноценные выводы, но на данной стадии это невозможно. Но то, что уже сделано – шаг в верном направлении. Небольшой шаг, учитывая масштаб сделанных воскресным вечером ошибок. Но лучше такой шаг, чем вообще ничего».

Важный момент в том, что Mercedes по сути признала – шансов выиграть в Апелляционном суде нет. Потому Вольф и критикует всю судейскую систему в целом, что тоже можно назвать смелым поступком.

«Мы считаем этот случай принципиальным, – объяснил Тото. – Если посмотреть на юридическую составляющую, то можно практически гарантировать, что в обычном суде победа осталась бы за нами. Но проблема в том, как устроен Международный апелляционный суд.

В FIA не могут оценивать свое собственное с домашнее задание. Есть разница между тем, чтобы быть правым и соблюдать правосудие.

Из этой истории следует сделать выводы. Мы должны быть уверены в том, что впредь в подобных ситуациях будут приняты верные решения, что выводы судей будут соответствовать регламенту, а вердикт суда – неважно, Апелляционного [FIA] или Международного арбитража, который пока не описывается гоночными правилами – выноситься таким образом, чтобы оставаться нейтральным и справедливым для любого участника».

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, waves to fans from Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Вольф подчеркнул, что Хэмилтон лично принимал участие в принятии командного решения: «Каждый сделанный нами шаг был совместным выбором. Мы вместе с Льюисом решали, что будем подавать протест, а следом апелляцию. И затем – что отзовем ее.

Как вы можете себе представить, не только для него, но и для всей команды было просто ужасно столкнуться с решением, которое определило результат чемпионата мира.

Но никому из нас, включая и его, не хотелось выигрывать титул в зале суда. С другой стороны, в отношении нас в воскресенье имела место серьезная ошибка. Это был не просто неудачный момент, но слишком вольное прочтение [судьями] правил, из-за которого Льюис оказался в уязвимом положении. Для него было невероятно сложно согласиться на отзыв апелляции, как и для всех нас – так как с нами поступили несправедливо.

Мы искренне верим, что в Ф1, вершине гоночного мира и одной из главных спортивных дисциплин на планете, должно царить правосудие. Оттого моя душа и мое сердце плачут, каждая моя косточка говорит, что решение по отношению к нам должно было быть иным, а последующее рассмотрение должно было показать нашу правоту. Но есть разница между тем, что ты прав, и справедливым правосудием».

Вольф отметил, что понимает болельщиков Хэмилтона и те эмоции, которые те выражают в социальных сетях.

«Мне очевидно их разочарование, – объяснил австриец. – Честно говоря, я испытываю то же самое. У меня в голове все это время оставались две мысли: я разрывался между собственной точкой зрения и юридической оценкой ситуации с одной стороны и реальным взглядом на перспективы с другой.

Могу лишь повторить, есть разница между правотой и справедливостью. И мне не кажется, что сейчас структура управления Ф1 настроена таким образом, чтобы можно было исправить подобные ситуации и восстановить результат, который у Льюиса отобрали на последнем круге.

Именно потому мы с тяжелым сердцем решили не подавать апелляцию – нам все равно не вернут результат. Но теперь, полагаю, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы улучшить процедуру принятия решений.

Мы будем требовать от FIA и от тех, кто принимает решения, ответственности за изменения в спорте, которые сделают процедуру вынесения вердиктов более жесткой и более стабильной».

Мохаммед Бин Сулайем, новый президент FIA Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Сейчас все взгляды устремлены на вновь избранного президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема – ему предстоит сформировать комиссию, о которой объявил его предшественник, и следить за ее работой.

Пока никаких деталей еще нет, но Вольф нацеливается на серьезные изменения. Отозвав апелляцию, Mercedes, нет сомнений, будет рассчитывать на ответные действия FIA.

«Я ожидаю от комиссии не только слов, но прежде всего дел, – отметил австриец. – И за этими действиями мы будем пристально следить. Потому что спорт не может продолжать оставаться прежним, идти на поводу у развлечения. Также недопустимы скоропалительные решения в любой из областей, спортивной или технической.

Так что необходимы понятные меры, реализованные еще до старта сезона. Каждый гонщик, каждая команда и каждый болельщик должны понимать, что разрешено, а что нет».

По мнению главы Mercedes, важно оценивать не только события в Абу-Даби, но и более общую картину: «Этот вопрос шире. Если посмотреть на те противоречия, что возникали в этом году, то всякий раз их источником были судейские решения.

Это спортивные наказания на трассе, непостоянство вердиктов применительно к соблюдению пределов трассы. Одно дело – жесткая борьба, на которую у пилотов и команд могут быть разные взгляды. Такова уж природа нашей игры.

Но непостоянство при принятии решений ведет к противоречиям, к поляризации ситуации – и именно поэтому на трассе возникают совершенно ненужные разногласия.

Так что FIA следует решить, куда они будут двигаться дальше. И последние несколько дней принесли нам позитивный диалог с федерацией.

Я верю в комиссию, которую планируется сформировать – и в то, что вместе с нашими соперниками, гонщиками и командами, мы выработаем верные решения, которые не допустят подобных сценариев в будущем».

Льюис Хэмилтон, Mercedes, поздравляет Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, с победой в гонке и чемпионате Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images