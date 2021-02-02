Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Для сообщения неприятной новости француз использовал тот же формат, что мы уже видели у Шарля Леклера с Ландо Норрисом немногим ранее. Это текстовое сообщение в сториз его инстаграма.

Вернувшись из Дубая, гонщик AlphaTauri сообщил, что анализ подтвердил у него коронавирус, что он уже на самоизоляции и чувствует себя хорошо – а также советует всем «беречь себя».

Это уже третий подобный случай за месяц и шестой в пелотоне с начала пандемии. И напоминание о том, что риск по-прежнему высок. Практически треть пелотона уже столкнулась с вирусом – это весьма значительная доля, как ее ни оценивай.

Но почему у гонщиков Ф1 анализ оказывается положительным гораздо чаще, чем у их коллег из других видов спорта?

Особенность Формулы 1 в том, что это полноценный международный чемпионат. В отличие от национальных первенств по футболу или регби и даже локальных гоночных серий, сама суть Больших Призов в разъездах по миру, что неизбежно повышает риски. Ведь участникам чемпионата приходится регулярно пользоваться аэропортами наряду с обычными путешественниками.

Протоколы, совместно разработанные Ф1 и FIA, отлично зарекомендовали себя в паддоке. По ходу сезона количество положительных диагнозов оказалось крайне малым, а при малейшей угрозе вступал в действие эффективный защитный план.

Оповещение о мерах борьбы с коронавирусом на входе в боксы Фото: NASCAR Media

Это позволило безопасно провести чемпионат, хотя порой принятые меры и выглядели предельно строгими. Особенно в этом отношении вспоминается Абу-Даби, где участники чемпионата прибыли на этап по «воздушному мосту» из Бахрейна, а затем жили в отдельном городке, изолированном от остального мира.

Но регулярные проверки, которые проходили по ходу этапов, с наступлением межсезонья остались в прошлом. Паддок смог отдохнуть от не самой приятной процедуры сдачи мазков. Однако общемировая ситуация с коронавирусом осталась напряженной, в особенности это касается появления новых более опасных штаммов.

Гонщик Renault/Alpine Эстебан Окон в конце прошлого года отмечал, что по ходу интенсивной зимней программы тренировок будет непросто соблюдать все ограничения.

«Есть период активных занятий, – объяснил он. – Мне нужно набрать вес, который я растерял по ходу чемпионата, и вновь обрести нужную физическую форму.

Но перемещаться по Европе по-прежнему непросто. Отказаться от мер предосторожности все еще невозможно, так что никто этого не делает.

Мы будем проходить проверки не так часто, однако никому не хочется заболеть, потерять 15 дней и плохо себя чувствовать».

COVID-19 сказывается даже на столь подготовленных атлетах, как пилоты Ф1. В прошлом году Лэнс Стролл был вынужден сняться с Айфельского Гран При, а после возвращения домой в Швейцарию его анализ оказался положительным. Уже позже, вспоминая ту ситуацию, пилот рассказал Motorsport.com, что и в дальнейшем ощущал влияние болезни.

«Мне потребовалась еще пара гонок, чтобы восстановиться, – признался канадец. – И в Португалии, и в Имоле я ощущал влияние вируса. Причем оно мешало весьма серьезно. По сути я не садился за руль месяц, с России до Португалии. Это четыре недели с COVID, без пилотирования и занятий в зале. Я заметно потерял в мышечной силе, так как не тренировался. Так что вернуться в форму было непросто».

Гонщики осознают риск, но едва ли хоть кто-то из них с наступлением межсезонья отказался из-за этого от переездов или хотя бы задумался об этом. Зимой Дубай словно притягивает различных самопровозглашенных знаменитостей – их фото на пляже, очевидно, должны побуждать людей еще лучше соблюдать изоляцию, – и пилоты Ф1 тоже не избежали критики за такого рода вояжи.

Болельщики задавали Норрису и Леклеру вопросы о необходимости поездок в Дубай. В McLaren объяснили, что их гонщик отправился туда в тренировочный лагерь, просто так совпало, что до начала его работы Ландо провел там же новогодние праздники. У Гасли и вовсе есть в Дубае своя квартира, где он обычно проводит зимы – технически оставаясь дома. Но как быть с публикациями в социальных сетях, на которых гонщик изображен в компании друзей, да еще и без маски?

Зимой в Европе холодно, местные власти усилили меры контроля – и теплое море так и манит людей. Вдобавок, в Дубае очень низкая статистика заболеваемости, что вдвойне привлекательно.

Местная авиакомпания Emirates в своей рекламе делала особый упор на то, что Дубай является предельно удобным транспортным коридором – скажем, тем, кто летит отсюда в Великобританию, не придется выдерживать по прибытии обязательный двухнедельный карантин.

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Казалось бы, ситуация в ОАЭ под полным контролем. Из всех ограничений остались только маски, а амбициозная программа вакцинации за государственный счет должна к марту довести число получивших прививку до 50% местного населения.

Однако на этом фоне в последнее время внезапно начался рост заболеваемости. К примеру, за 30 января официально было выявлено 3657 новых случаев. Это подтолкнуло британские власти переместить страну в «красный список» и запретить поездки туда.

Помимо представителей Ф1, этой зимой в Дабае подхватили коронавирус и другие атлеты, включая футболистов «Манчестер «Сити и «Арсенала». В шотландском чемпионате «Селтику» пришлось снимать с матча 13 игроков, после того, как у одного из них – недавно вернувшегося из Дубая – анализ оказался положительным.

Стоит помнить, что нынешнее межсезонье стало для всех, кто работает в Ф1, едва ли не самым желанным в истории. За пять месяцев чемпионат провел 17 Гран При, что вымотало всех. Людям потребовался отдых. У гонщиков в этом отношении обычно больше свободы – можно отдохнуть между этапами, поехав куда угодно, есть летние каникулы, – но пандемия поставила крест на прежних порядках.

«Ощущение такое, что ты находишься в клетке, где не можешь свободно заниматься, чем хочешь, и встречаться с людьми по своему желанию, – рассказал Гасли на Гран При Абу-Даби. – Потому по ходу межсезонья я однозначно использую возможность заняться всем этим, ведь никто не знает, что будет дальше. Мы можем вновь оказаться в схожем положении».

У сотрудников Red Bull Racing проверяют температуру при входе на автодром Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Получается, что так много пилотов Ф1 подхватили COVID просто из-за кочевой природы спорта и желания отдохнуть. Но как тогда быть с MotoGP? Календарь-2020 там был ничуть не менее напряженным, но во всех трех классах (главном, Moto2 и Moto3) известны всего четыре подтвержденных случая. Правда, значительная часть мотогонщиков готовится к старту сезона в Европе.

В Формуле 1 не любят делиться деталями о том, как проводят зиму. Ferrari недавно устроила недельные тесты во Фьорано на старой машине, Серхио Перес и Себастьян Феттель побывали на базах своих новых команд для подгонки сидений. Но в остальном мы крайне мало знаем о том, кто и чем занимается и насколько прислушивается к просьбам команд не подвергать себя лишнему риску.

Для Норриса, Леклера и Гасли определенный плюс нынешней ситуации в том, что они могут не опасаться вновь подхватить COVID уже по ходу чемпионата и пропустить из-за этого гонки. Тут можно вспомнить предложение доктора Марко устроить прошлой весной «коронавирусный лагерь» для пилотов Red Bull. Впрочем, свою докторскую степень австриец получил все же не по медицине.

Ученые пока не готовы дать точный прогноз на будущее. Одно из последних исследований говорит, что иммунитет вырабатывается примерно в 83% случаев и сохраняется как минимум пять месяцев. Но медики добавляют, что человек, даже не заражаясь вторично, может переносить вирус и передавать его другим. Да и иммунитета, как мы видим, хватит от силы на полсезона.

Какую цену в действительности придется заплатить заболевшим пилотам, пока сказать сложно. Норрис уже отбыл свой карантин и вернулся в Британию, Леклер и вовсе вернулся за руль. Никто из них пока не общался с прессой, но все же нет сомнений, что вирус нарушил планы гонщиков на подготовку к сезону.

Недавно новый босс Ф1 Стефано Доменикали говорил о том, что спортсмены должны быть послами чемпионата за пределами трасс, неся идеи равенства возможностей и борьбы с расизмом.

Было бы здорово делать что-то подобное и в отношении пандемии. Важно, чтобы пилоты всерьез соблюдали меры предосторожности и следовали рекомендациям, даже если речь идет о межсезонье. Это поможет не только им самим, но и ситуации в целом. Было бы ошибкой думать, что если угроза пропуска гонки больше не висит над тобой, то можно просто махнуть рукой на все запреты и ограничения.