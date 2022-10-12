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Формула 1 только учится работать в новых финансовых условиях. Лимит бюджетов впервые появился только в 2021 году, и для богатых команд, привыкших не считаться с тратами в споре за победы и титулы, оказался весьма неприятным препятствием.

Базовая сумма в $145 миллионов, как оказалось, требует серьезной экономии и реально ограничивает работу конструкторов над улучшением машин. При этом в финансовых правилах изначально было прописано, что превышение лимита бывает разным.

Существует легкое или незначительное нарушение в пределах 5% общей суммы – оно предусматривает относительно легкое наказание. Если же перерасход оказался более крупным, санкции тоже ужесточаются.

Но важно помнить, что исходная цифра весьма велика, потому даже 5% от нее – это более семи миллионов долларов.

FIA не предоставила никаких данных о том, каким именно оказалось превышение Red Bull. В паддоке поговаривают, что оно лежит в пределах $1-2 млн. Это не более 1,5% – кажется, что сущая мелочь, за которую команде можно назначить в худшем случае штраф.

Однако соперники Red Bull смотрят на ситуацию совсем иначе. Быть может, если бы команде не одержала в 18 прошедших Гран При 14 побед, ситуацию оценивали бы иначе, но отношение к лидеру, тем более безоговорочному, всегда оказывается иным.

Льюис Хэмилтон недавно рассказал, что в прошлом году Mercedes потратила $500 тысяч на разработку и производство нового днища – того самого, что резко добавило машине скорости в осенних гонках и позволило всерьез биться за титул.

В Сингапуре босс действующих чемпионов Тото Вольф говорил: «Это нарушение называется незначительным, но как по мне, слово выбрано неправильно.

Если ты тратишь дополнительно пять миллионов, хоть это и называется незначительным, но влияние на чемпионат будет очень серьезным.

Чтобы вы понимали, мы внимательно отслеживаем, какие обновления привозят топ-команды на каждую гонку – и в 2021, и 2022 годах.

И мы очень четко видим, что у двух топ-команд их количество практически равное, а третья ясно тратит больше. Про себя мы точно знаем, что тратив в год 3,5 миллиона на те детали, которые устанавливаем на машину. Как вы понимаете, тут даже дополнительные полмиллиона обеспечивают существенную разницу.

Мы не могли производить облегченные детали, чтобы избавиться от двузначного превышения по массе шасси – просто потому, что у нас не было на это денег. Это придется исправлять только к следующему сезону.

Мы также не можем омологировать облегченное шасси и начать использовать его, так как это еще 2 миллиона, и тогда мы не уложимся в требования лимита. Так что любые дополнительные расходы прямо приводят к увеличению скорости».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после рестарта Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лидеры чемпионата и впрямь должны очень точно отслеживать баланс между расходами и скоростью своих машин. Именно поэтому дополнительные траты соперников они воспринимают настолько болезненно.

В Ferrari уже несколько раз подчеркивали, что нарушители должны получить максимально жесткие санкции. В команде полагают, что это единственная возможность обеспечить выполнение ограничений в будущем и не превращать всю систему в подобие игры, где нужно просто четко рассчитать, какое соотношение нарушения и наказания будет самым выгодным.

В Маранелло никак публично не прокомментировали выход отчета FIA, но есть основания говорить, что команда намерена требовать за финансовые нарушения столь же суровых мер, как за технические, где превышение в пару миллиметров зачастую приводит к дисквалификации.

Но для главных cоперников Red Bull есть вещь даже важнее потенциального наказания – это полная прозрачность происходящего.

Пока FIA не предоставила фактически никакой информации о сути нарушений Red Bull, что неизбежно привело к возникновению слухов.

Пока мы знаем только о процессуальном нарушении и небольшом перерасходе. Невозможно говорить, о чем именно идет речь. О небрежно оформленных документах, субсидиях сотрудникам на питание в командной столовой в Милтон-Кинсе, больничных и выходных пособиях?

Или же об умышленной попытке подлога в бумагах, препятствовании аудиту и осознанным шагам по фиктивному сокращению трат, чтобы позволить расходовать больше на доработку машины?

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, глава технического отдела Эдриан Ньюи, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко Фото: Red Bull Content Pool

В самой Red Bull уже сообщили, что «удивлены и разочарованы» прежде всего обвинением в превышении лимита. Пока, похоже, речь идет скорее об удивлении. Но без понятных ответов со стороны FIA все может очень быстро прийти для соперников именно к разочарованию.

И для самой Red Bull не меньше, чем для остальных, важны объяснения и детали. Тогда как попытки хранить молчание вызовут прямо противоположный эффект.

Сейчас команда должна решить, согласиться с нарушением или начать оспаривать его. Это довольно сложные, но четко прописанные в финансовом регламенте процедуры.

Если в Милтон-Кинсе пойдут по первому пути, правила требуют «публикации резюме об условиях согласия, деталей нарушения и введенных санкций, а также расширенных процедур мониторинга (за исключением конфиденциальных данных)».

Если же команда будет настаивать, что все сделала правильно, ее ждет разбирательство в специальном судебном органе, после чего «будет опубликовано принятое решение и его мотивировочная часть (за исключением конфиденциальных данных)».

Однако все эти процедуры требуют времени, тогда как соперники Red Bull уже сейчас нацелены узнать хотя бы главные моменты. FIA, со своей стороны, должна решить, в какой степени делиться этой информацией. Пока мяч на стороне федерации, все ждут ее действий.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил: «То, что необходимо нам всем, и чего ожидаю я лично – полной прозрачности и ясности о тех дискуссиях, которые имели место».

FIA действительно вела долгие переговоры с Red Bull – и если ничего не расскажет о них, это лишь усилит противоречия.

Но главное сейчас – определиться с наказанием. Если оно окажется недостаточно строгим, вся система начнет рушиться очень быстро. Этот же сценарий, к слову, наиболее вероятен, если FIA не станет раскрывать подробности о нарушениях Red Bull.

Введение лимита бюджетов потребовало серьезных усилий, а сам он слишком важен для долговременного будущего спорта, чтобы сейчас ставить под сомнение его работоспособность и эффективность.