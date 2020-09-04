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Формула 1 / Мнение

Анализ: почему семье Уильямс пришлось покинуть Williams

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Анализ: почему семье Уильямс пришлось покинуть Williams
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

После объявления об уходе Фрэнка и Клэр Уильямс из проданной команды, Джонатан Нобл разбирает, что к этому привело и что будет дальше

Мало кто поспорит с тем, что уход Фрэнка и Клэр Уильямс из команды, которая носит их имя, это грустный момент для всей Формулы 1. Пилот команды Николя Латифи даже признался, что был шокирован такими новостями.

Хотя в последние годы Williams была и не на вершине своей боеспособности, она оставалась важной частью Ф1 с момента своего дебюта в 1977 году. Ее 114 побед на Гран При, семь личный и девять командных титулов вписаны в историю. А наследие Фрэнка, как самого долгосрочного руководителя команды в истории Ф1, не будет забыто.

Но хотя сейчас и самое время вспомнить обо всем, чем пожертвовали и что вложили в команду Фрэнк и Клэр, уход семьи Уильямс также многое говорит о том, куда двинется команда из Гроува дальше.

Семья покидает команду не потому, что не видит для нее светлого будущего. Фрэнк и Клэр уже приняли смелое решение пересмотреть стратегию работы, что привело к продаже команды компании Dorliton Capital. Это стало большим шагом для Фрэнка, который раньше отказывался продавать команду.

Но в Dorilton явно не были готовы ограничиться лишь работой над стратегическим развитием для достижения успеха. Понятно, что они решили начать все с начала и пойти на смелые перемены. Фрэнк и Клэр легко могли бы сопротивляться Dorilton и держаться за свои посты. Но было ясно, что если Williams хочет использовать все возможности, которые ей дают новые владельцы и инвесторы, то семье надо передать руководство командой.

Сдерживая слезы, Клэр в видео для фанатов признала, что ей было трудно покинуть пост. Но будущее команды оказалось важнее личных амбиций. Фрэнк и Клэр сделали то, что сочли лучшим для команды.

Возвращение Williams на былые позиции стало бы отличной новостью и для самой команды, и для всей Ф1, которой пойдет на пользу ренессанс культового бренда.

А Клэр и Фрэнк, даже сняв командную одежду после Гран При Италии, по-прежнему будут изо всех сил ее поддерживать.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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