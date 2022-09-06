Анализ: почему не договорились Red Bull и Porsche

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Воскресным вечером в паддоке Зандфорта грохнула информационная бомба. Доктор Марко сообщил СМИ, что Porsche отказалась от выкупа доли в Red Bull. Несколько независимых источников подтвердили Motorsport.com, что это действительно не преувеличение. Альянса не будет.

Для Porsche такое развитие событий стало огромным разочарованием. Ведь еще в середине лета в Шпильберге у сторон был согласованный «договор о равноправном партнерстве». Тогда, на домашнем этапе Red Bull, его не анонсировали всего по одной причине – FIA к тому времени не утвердила регламент на 2026 год.

Если бы не это, вся история спорта пошла бы по другому пути.

Еще до этого совет директоров Volkswagen Group дал одобрение на участие Audi и Porsche в Ф1, и последняя уже договорилась с Red Bull. По условиям сделки производитель получал 50% всех гоночных программ концерна. Кристиан Хорнер фактически подтвердил эту информацию, хотя Марко, по обыкновению, заявил об обратном.

Что было дальше?

Среди слухов, циркулирующих в паддоке, один касается состояния здоровья Дитриха Матешица. 78-летний владелец Red Bull Racing в последнее время редко приезжает на гонки. Как поговаривают, в переговорах с Porsche он тоже участвовал не всегда.

Поначалу общение сторон шло на позитивной волне. Но чем дальше, тем больше возникало всевозможных мелких деталей, и тем больше менеджеров присылала Porsche за стол переговоров. Вместе с этим таяла и уверенность Хорнера с Марко.

У команды есть контракт с Максом Ферстаппеном до 2028 года. На нее работает лучший конструктор Ф1 Эдриан Ньюи. К чему здесь долгие переговоры?

Масла в огонь добавила и позиция Honda. Японцы вновь передумали – и вместо того, чтобы уйти из Ф1 начали рассматривать вариант с возвращением в 2026-м.

А вот та бюрократия, которую развела Porsche, не могла не насторожить Red Bull – ведь таким, понятное дело, будет подход бренда и после старта сотрудничества.

Хорнер сказал в Зандфорте очень примечательные слова: «Red Bull всегда была независимой командой, в этом наша сила, это фундамент всех наших достижений. Мы можем все делать быстро, что часть нашей ДНК».

Чем дольше тянулась эта история, тем понятнее становилось: в новой реальности не будет возможности привычно решать вопросы одним звонком Матешицу. Вместо этого потребуется всякий раз готовить презентацию и выступать перед мужчинами с строгих костюмах. Это затянет процесс и не гарантирует результат.

Хельмут Марко и Кристиан Хорнер, Red Bull Racing Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

Такое не устраивало ни Хорнера, который до Red Bull вообще не работал с большими корпорациями, ни Марко. Кристиан объяснил: «Наша позиция проста: команда является для Red Bull крупнейшим в мира маркетинговым активом. И мы не готовы жертвовать своей долгосрочной стратегией».

Партнер или совладелец?

С точки зрения Марко, Porsche должна заниматься только моторами. Двери Red Bull Powertrains открыты для немцев, но Red Bull Racing не продается. И в концерне не могли не знать этого.

Создание мотора и шасси для Ф1 – две совершенно разные задачи. Но сейчас в Red Bull уже готовы к решению обеих. Еще до летнего перерыва в Милтон-Кинсе запустили новый суперсовременный стенд для тестирования силовых установок, что добавило команде уверенности в своих силах.

Пока есть вопросы с разработкой гибридной системы, но Хорнер уже сказал, что с 2026 года Red Bull сможет самостоятельно разрабатывать и производить все необходимые компоненты.

У Porsche нет плана Б

Ситуация осложнилась тем, что Red Bull сохраняет известную гибкость, тогда как Porsche может лишь следовать решениям совета директоров. А это значит, компания рассматривает исключительно статус совладельца, но не поставщика моторов. При этом концерн сделал ставку на сотрудничество с Милтон-Кинсом.

И теперь у компании из Цуффенхаузена просто нет запасного варианта. В преддверии скорого IPO Формула 1 выгодна для бренда не в финансовом, а прежде всего в имиджевом плане. И разлад с Red Bull выглядит худшим из возможных сценариев.

В середине 80-х альянс Porsche с McLaren оказался очень успешным Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

Примечательно, что публикация «марокканского досье», из которого гоночное сообщество узнало о планах выкупа 50-процентной доли в команде, ничуть не обеспокоила ни одну из сторон. Red Bull и Porsche заранее учитывали, что к этому моменту уже будет сделано объявление о партнерстве – для этого даже была зарезервирована точная дата, 7 июля. Четверг в Шпильберге.

Но переговоры Формулы 1 с производителями затянулись. Регламент не приняли. И в самый последний момент объявление отменили. Как теперь выяснилось – навсегда.

Что же теперь?

Это самый интересный вопрос. В Reв Bull смотрят в будущее с оптимизмом. Макс вот-вот выиграет второй титул, Хорнер и Ньюи смогут работать без вмешательства немецких менеджеров, Honda продолжит поддержку до конца 2025 года. А может и после этого.

«Одна из наших сильных сторон в том, что бренд Red Bull всегда использовал нешаблонные решения, – сказал Хорнер. – Мы никогда не боялись новых вызовов. Сначала мы пришли в Ф1, теперь начали строить моторы. Мы работаем иначе, и умеем решать действительно серьезные задачи».

Фактор Хорнера

Есть и еще один очень любопытный момент. Кристиан между делом дал понять, что в итоге сам выступил против контракта с Porsche. Почему? Менеджер не сказал этого, но ответ ясен: он опасался за собственное место босса команды. С появлением нового совладельца ему наверняка пришлось бы потесниться на мостике.

Прошлой зимой британец продлил соглашение с Porsche до конца 2026 года. И, как говорят, прописал там, что сохранит полный операционный контроль над RBR.

«Недавно я подтвердил, что остаюсь в команде, – сказал Хорнер. – На переговорах мы затронули обязательное условие неизменности структуры менеджмента. И это предложение получило полную поддержку.

Никакие глупые слухи на этот счет я комментировать не намерен».

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