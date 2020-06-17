Анализ: почему Mercedes заставили уволить главного моториста

Гром среди ясного неба? Нет, скорее перераспределение обязанностей. Чтобы заменить одного из главных творцов шести чемпионских титулов, Mercedes потребуется сразу четыре менеджера.

Энди Кауэлл покидает сцену после 16 (в основном успешных) лет. С 1 июля он покинет пост главы Mercedes AMG High Performance Powertrain, штаб-квартиры в Бриксуорте, отвечающей за силовые установки. Именно там гибридные технологии достигли наивысшего расцвета в 2014 году, когда Формула 1 перешла на новый регламент.

Кауэлл сохранит пост в Daimler, но покинет Формулу 1. Таким образом Mercedes помешает ему в ближайшие годы передать свои знания другому производителю.

Энди, вероятно, понимал, что подошел к концу цикла побед, который исчерпал его идеи и мотивацию. Еще в январе он известил Тото Вольфа и члена совета директора Daimler Маркуса Шафера о желании уйти.

Возможно, инженер укрепился в этом решении после пяти отказов мотора Mercedes на зимних тестах в Барселоне – если считать заводскую и клиентские команды вместе. Постоянный дым от двигателей из-за проблем со смазкой не радовал Джеймса Эллисона, который снабдил болид W11 улучшенной системой охлаждения.

Двигатель Mercedes сильнее других страдает от ограничения объема смазки: сейчас на 100 км полагается всего 300 грамм. Пару лет назад разрешалось использовать до 1,2 кг.

Себастьян Феттель, Ferrari, управляющий директор Mercedes Энди Кауэлл, победитель гонки Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG и Серхио Перес, Force India, на подиуме Гран При России 2015 года Фото: Sutton Images Энди Кауэлл Энди Кауэлл с Тото Вольфом и Льюисом Хэмилтоном Фото: XPB Images

Добавлять масло в топливо больше не разрешают, от чего могут пострадать моторы, разработанные с мыслью о подобной уловке. Возможно, Бриксуорту придется пойти другим путем и построить камеру сгорания, работающую под высоким давлением: на стадии воспламенения горючей смеси температура достигает 2750 градусов.

На первом этапе сезона-2020 в Австрии у команды будет новое топливо. Возможно, оно оградит команду от проблем, которые возникли при низких температурах на зимних тестах. Однако неисправности могут и вернуться на июльской жаре в сильно разреженном воздухе Шпильберга.

Решения теперь будет принимать Хауэл Томас, новый директор Mercedes AMG HPP по силовым установкам. Этот высокоценимый молодой специалист получил возможность расти внутри структуры Mercedes F1, как до него это сделал Джон Оуэн, заменивший Альдо Косту.

На наших глазах в чемпионской команде идут преобразования, которые затрагивают ключевые посты в структуре Mercedes AMG. Ола Каллениус, президент Daimler, переписывает сценарии, внося изменения, чтобы стимулировать рост. Он заменяет тех, кто, возможно, слегка утратил мотивацию после стольких лет доминирования. И это знак того, что швед совсем не доволен.