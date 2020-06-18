Новость о том, что McLaren готова продать долю в своей команде Формулы 1 пришла вскоре после подтверждения того, что Williams не только ищет новых инвесторов, но и готова продать команду целиком.

То, что две команды с таким наследием оказались прижаты к стенке по финансовым причинам – показатель печального положения дел в спорте. Коронавирус сократил доходы Ф1 и будет сокращать еще какое-то время, но эти две команды и так были в трудном положении.

Одни бывший босс команды Ф1 сказал мне на этой неделе: «Очень жаль, что две команды, к которым я хотел присоединиться в 80-х, сейчас оказались в финансовом болоте...»

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун Фото: Jack Ke

Нет результатов – нет денег

Обе команды попали в бурю. Они все еще велики с точки зрения числа сотрудников и расходов, но в последние годы и те, и другие не были боеспособны. Это прямо сказалось на суммах призовых, которые они получают от Ф1, а также сделало команды менее привлекательными для спонсоров.

К тому же, наивысших достижений и Williams, и McLaren добились, будучи рабочими командами больших автопроизводителей, получая от тех технические и финансовые выгоды. А теперь они покупают себе силовые установки.

Именно цена моторов убила такие команды, как Arrows и Prost. Французская команда на 2001-2003-й годы подписала контракт с Ferrari, по которому обязалась платить 28, 30 и 32 млн долларов в год соответственно. В то время это были огромные деньги. Но сделка не дожила даже до второго года, потому что закрылась команда.

Автомобиль McLaren MCL34 Фото: Giorgio Piola

Спустя почти два десятилетия цены на моторы упали и стали составлять меньший процент от бюджетов команд. Тем не менее, это все еще важный момент, а клиентский статус Williams и McLaren показывает, что в последние годы эти команды стали иначе воспринимать.

А тот факт, что McLaren отказалась от работы с Honda, а Red Bull добилась с японцами успеха, только ухудшает ситуацию.

Формула 1 – суровое место

Глава Ф1 Росс Браун недавно верно суммировал эти мысли, подчеркнув, что скорость на трассе влияет на финансовую ситуацию.

«Формула 1 – суровое место, – сказал Браун. – Тут тебя каждые две недели оценивают на трассе. А иногда и каждую неделю, как будет в ближайшую пару месяцев.

Спрятаться некуда. Если ты становишься последним, как Williams в последнюю пару лет – тебя ждут последствия. К сожалению, сейчас они с ними столкнулись.

Им надо искать фундаментальные причины своих неудач на трассе. Вопрос только в финансах, или в их структуре? В подходе к работе? Честно сказать, я не знаю. Но с этим надо разобраться. Может, дело в деньгах, и с лучшим финансированием они станут более конкурентны. Кто-то должен с этим разобраться».

Росс Браун Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Браун подчеркнул, что результаты нельзя заменить чем-то другим: «Обе команды выступали плохо. Если McLaren выигрывал титулы и оказался в нынешнем положении, можно было бы сказать, что с Ф1 что-то не так.

Но на деле McLaren плохо выступал в последние годы, а Ф1, как я сказал, сурова. Тут ничего не дается просто так. Если выступаешь несколько лет на низком уровне, то теряешь спонсоров, не получаешь прежних призовых, и катишься по наклонной.

Если умирают великие команды, надо смотреть, что с ними не так. Но сейчас мы говорим о двух командах с плохими результатами».

Для McLaren попытка вернуть былые результаты прямо связана с поиском инвестиций. Не секрет, что их материнская компания McLaren Group ищет новый источник финансов, а держать на плаву производителя суперкаров в кризис оказалось нелегко.

Одновременно с этим гоночной команде, которая приносит 20% всех доходов компании, потребовались деньги. Это объясняет то, что продавать намерены только McLaren Racing, не затрагивая материнскую компанию и производителя дорожных машин.

Сезон-2021 будет важен как на трассе, так и за ее пределами. Все команды будут на износ работать над разработкой машин под новые правила к 2022 году. Если здесь отстанешь, то догонять придется долго.

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Карлос Сайнс, McLaren MCL34 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Сейчас деньги – в будущем результаты

Перенос регламента на год вперед привел к тому, что в 2021-м все уже будут работать в рамках потолка бюджетов. То есть в теории, все команды будут иметь равное финансирование во время важнейших этапов разработки.

Однако, середнякам нельзя надеяться, что этот факто просто сдержит Mercedes, Red Bull и Ferrari. Надо еще самим найти денег, чтобы иметь $145 млн в 2021 году, $140 млн в 2022-м и $135 млн потом. Необходимо потратить весь доступный максимум, иначе ты будешь обречен на годы в середине таблицы.

Другими словами, McLaren хочет не просто выжить и участвовать в чемпионате. Они хотят использовать введение потолка бюджетов, чтобы вернуться на былой уровень. А потом, если придут результаты, то с ними придут и деньги – больше призовых, больше спонсоров.

Победитель гонки и чемпион мира Мика Хаккинен, Mclaren MP4-14 Фото: Sutton Images

Вопрос в том, что никто не знает, каким будет финансовое состояние Формулы 1 через пару лет, учитывая коронавирус. До какой черты упадут уже сократившиеся доходы от организаторов гонок, ТВ и спонсоров.

Есть, однако, и позитивные признаки. Снижение потолка бюджетов и прочие меры, а также новый Договор согласия обещают более справедливое распределение доходов Ф1. Вот только не запоздали ли эти перемены?

«Думаю, теперь мы получили модель работы, дающую выжить всем командам, – сказал босс Renault Сирили Абитбуль Motorsport.com. – Но может, мы чуть-чуть запоздали и у некоторых команд за предыдущие годы накопились долги.

Я имею в виду не только Williams, хотя они и объявили об этом. Мне кажется, схожая ситуация у многих. Мы говорим о том, как команды используют наследие прошлых лет.

На будущее у нас есть надежная рабочая модель. Если вы провели разумную работу со спонсорами, имеете перспективы будущих результатов, то можете даже сделать команду безубыточной.

Это меняет всю картину. Из организации, которая исторически несла огромные убытки, вы внезапно можете стать организацией, которая даже приносит прибыль».

Иными словами, любой, кто думает о покупке Williams или McLaren, должен иметь долгосрочный план и верить, что Формула 1 придет в норму. Интересно посмотреть, кто рискнет принять такой вызов.