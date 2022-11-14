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Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
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Гоночное мастерство Макса Ферстаппена и его умение действовать в плотной борьбе хорошо известны Формуле 1. Однако именно пилот Red Bull получил штраф за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Бразилии, когда два чемпиона мира оспаривали вторую позицию после рестарта.

Ферстаппен занял более высокую внешнюю траекторию на входе в первый поворот, чтобы затем оказаться внутри и опередить Хэмилтона. Он знал, что после тех сложностей, которые были у Red Bull в спринте, должен действовать агрессивно, если хочет провести обгон. 

Но по мере приближения к апексу второго поворота выяснилось, что места на трассе для Макса не хватает. Сам он обвинил в этом соперника. Возвращаясь в боксы с поломанным передним крылом, голландец сказал по радио, что Льюис вытеснил его. Тот, в свою очередь, заметил по радио, что «это был не гоночный инцидент».

Судьи присудили Ферстаппену пять штрафных секунд, но многие поклонники Ф1 не согласились с таким решением. Даже в документе FIA по итогам разбора эпизода упомянуто, что Хэмилтон мог оставить сопернику больше пространства. Вину возложили на Макса, но «преимущественно», а не полностью.

Обсуждения по поводу того, кто прав в подобных ситуациях, частенько возникали в прошлом сезоне – зачастую после очередного эпизода с участием тех же Хэмилтона и Ферстаппена. Пилот Red Bull порой работал локтями чересчур активно. 

По этой причине в начале сезона-2022 увидели свет правила для пилотов, где описано, что те могут и чего не могут делать. Именно этот документ и объясняет, почему в Бразилии виновником столкновения признали Макса.

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В указаниях говорится, что гонщик, который находится внутри поворота, вправе рассчитывать, что ему оставят место, только если «значительная часть» корпуса его машины уже находится рядом с соперником. При этом обгон должен быть безопасным и контролируемым.

Но что считать «значительной частью»? Регламент отдает этот вопрос на откуп судьям конкретного Гран При. Принято считать, что еще до апекса передние шины обгоняющего должны быть в базе машины обгоняемого.

В случае с Ферстаппеном это было так – к апексу его передние колеса находились на уровне понтонов Mercedes. Но судьи сочли, что у Макса не было полного контроля над ситуацией, а потому обогнать соперника во втором повороте он не мог. 

«Ферстаппен попробовал обогнать Хэмилтона с внешней стороны первого поворота за счет предельно позднего торможения, – сказано в документе FIA. – Ему не удалось завершить обгон в первом повороте, а избыточная скорость сказалась на его входе во второй, где он и допустил контакт с Хэмилтоном».

Это значит, что технически большая часть Red Bull действительно была вровень с машиной Хэмилтона, но вот скорость Макса в тот момент не позволяла ему осуществить свой маневр безопасно и контролируемо. Он выполнил одно из двух условий, но вот второе не сумел.  

Сам Хэмилтон неохотно комментировал случившееся, в комнате перед награждением он лишь мельком посмотрел на повтор этого эпизода, а на традиционном интервью под подиумом лишь сказал: «Что тут говорить, вы же сами знаете, как это бывает с Максом».

Чуть позже, уже на пресс-конференции FIA, гонщик дал понять, что так яростно Макс сражался именно из-за фигуры оппонента: «Мне кажется естественным, что ты становишься для других своего рода мишенью, когда у тебя такие успехи и достижения,

Но это нормально. Не могу сказать, что не сталкивался с подобным прежде».

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, за пределами трассы после столкновения с Максом Ферстаппеном, Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сам голландец настаивал, что не увидел у Льюиса ни малейшего стремления оставить ему хоть немного места в повороте. «Если бы он чуть-чуть подвинулся, то все равно смог бы удержаться впереди, – объяснил чемпион. – Досадно. Я хотел бороться дальше. Я хотел гоняться. Но когда у соперника другие желания, у тебя ничего не получится». 

Обстоятельства их дуэли за титул в 2021 году забудутся еще не скоро. Но на «Интерлагосе» мы увидели, что вопрос противостояния Ферстаппена и Хэмилтона колесо в колесо еще далеко не закрыт. Пусть даже правила теперь и указывают, как именно им следует бороться на трассах.

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