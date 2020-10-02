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Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?

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Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?
Автор:
, редактор

Honda опять не смогла достичь своих целей в Формуле 1 и покидает чемпионат без титула. Разбираемся в истории и причинах

Honda и Формула 1 – история в стиле азбуки Морзе. Периоды японцев в чемпионате бывают то длинными, то короткими, а паузы между ними безупречно достраивают сигнал SOS. 

В 2015 году Honda возвращалась в Ф1, чтобы возродить триумфальное партнерство с McLaren и исправить собственные ошибки начала века. И вот, спустя пять лет компания объявляет об уходе из чемпионата. Несолоно хлебавши и суши не отведавши. 

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Нынешний отрезок был для японского производителя вторым в Ф1 в качестве только поставщика моторов и четвертым в целом. История Honda в чемпионате началась еще в 1960-х, сразу в статусе конструктора. Тогда Ричи Гинтер и Джон Сертис порадовали головной штаб победами, но двух выигранных гонок за пять лет было явно недостаточно, чтобы финансировать проект. 

Хотя формальным поводом для ухода Honda стала гибель Джо Шлессера в аварии и желание сосредоточиться на американском рынке.

Джон Сертиз, Honda RA273

Джон Сертиз, Honda RA273

Фото: David Phipps

В 1968 году Honda покинула Ф1 на 15 лет, чтобы вернуться с триумфом. В 1980-х японцы решили строить не машины, а только моторы, и это было лучшее решение в автоспортивной истории бренда. За десять лет Honda собрала шесть титулов – два с Williams и четыре с McLaren. Гонок было выиграно 69, а подиумы и считать устанешь. 

С воспоминаниями об этих успехах Honda возвращалась в чемпионат в 2000-м. Опять было решено строить только моторы, а в качестве конструктора, как и за 20 лет до того с Williams, был выбран молодой бренд. Правда, с мощной табачной компанией за спиной – British American Racing. В пилоты наняли недавнего чемпиона мира Жака Вильнева, но кроме пары подиумов, успехов за четыре года не было достигнуто. 

Тем не менее, японцы были терпеливы и терпение окупилось: в 2004-м BAR наконец построила отличную машину. К их совместному несчастью, это был последний чемпионский год Михаэля Шумахера и Ferrari – в тот год Скудерия проиграла лишь три гонки, но и их взяла не BAR-Honda. 11 подиумов и второе место в Кубке конструкторов, конечно, утешали. Но амбиций удовлетворить не могли. 

Подиум: второе место – Педро де ла Роса, McLaren, победитель гонки – Дженсон Баттон, Honda Racing F1 Team, третье место – Ник Хайдфельд, BMW Sauber F1

Подиум: второе место – Педро де ла Роса, McLaren, победитель гонки – Дженсон Баттон, Honda Racing F1 Team, третье место – Ник Хайдфельд, BMW Sauber F1

Фото: Sutton Images

В 2005-м последовал откат назад, и Honda решилась – команда была выкуплена и стала заводской. А японца Такуму Сато, который в 2004-м принес лишь один из 11 командных подиумов, отправили в клиентскую команду – Super Aguri.

Однако быть конструктором у Honda опять не получилось. В первый сезон заводской команды Дженсон Баттон смог принести команде победу в Венгрии. Она так и осталась для Honda единственный за весь третий отрезок в Ф1. Еще два сезона помыкавшись в аутсайдерах, японцы продали команду Россу Брауну. Чтобы он уже на следующий год выиграл с ней чемпионат.

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Выждав семь лет, Honda объявила о новом возвращении. Да еще каком – команда возрождала партнерство с McLaren, с которой взяла четыре титула в конце прошлого века. Но японцы недооценили сложность новых гибридных силовых установок Ф1. 

Три года на базе в Сакуре не могли собрать двигатель, который будет сочетать мощность и надежность. Или иметь хотя бы что-то одно. Три года Фернандо Алонсо в прямом эфире на весь мир поливал помоями японский бренд, после чего руководители Honda не выдержали. Контракт с McLaren был расторгнут – как раз тогда, когда в Сакуре наконец научились собирать моторы.

Фернандо Алонсо, McLaren MP4-30

Фернандо Алонсо, McLaren MP4-30

Фото: McLaren

Причем было очевидно, что одну из главных ролей  в расставании сыграл именно Алонсо. Тот самый, которого McLaren за бешеные деньги наняла ради рекламы Honda и которому сами японцы и платили эти бешеные деньги. 

Обида на испанца оказалась столь сильна, что в 2020-м он не мог найти в IndyCar ни одной команды с мотором Honda, которая взяла бы его на борт хотя бы на 500 миль. Сам Нандо даже попытался отыграть ситуацию, признав, что был чересчур резким. Но для истории McLaren-Honda это уже не имело значения: японцы ушли в систему Red Bull, заодно отдав McLaren Карлоса Сайнса. Видимо, чтобы на новом месте не иметь дел ни с какими испанцами.

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Уже во второй Гран При с японским мотором Пьер Гасли завез Toro Rosso на четвертое место – с McLaren за три года не удавалось подняться выше пятого. А когда переходный 2018-й закончился и движки Honda поставили на Red Bull, показалось, что теперь-то японцы отыграются за все страдания.

В первом же Гран При Макс Ферстаппен добыл для Honda первый подиум с 2008 года. А к лету пришли и победы – впервые с 2006-го. Взяв третьи места и в Кубке конструкторов, и в личном чемпионате, австро-японский дуэт с голландским гонщиком явно ставил новую старую цель – чемпионский титул. Но не сложилось.

Победитель Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место – Шарль Леклер, Ferrari

Победитель Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место – Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ферстаппен резво начал сезон: несмотря на всего одну победу, он регулярно навязывал борьбу Mercedes. Казалось, случится одна-другая осечка у Льюиса Хэмилтона – и вот она, настоящая схватка за титул. Но тут подвела Honda. Отказы мотора в Монце и Муджелло отбросили Макса на расстояние 80-ти очков в чемпионате. Стало ясно – титула опять не видать, и Honda начала паковать вещички. 

Почему уходят сейчас?

Понять логику японской компании легко: она вкладывает большие деньги, но не получает должного выхлопа. Фактически, три года мы только и слышали, что McLaren проваливает сезоны из-за Honda. Теперь слышим, что Red Bull из-за нее не может взять титул. В головном офисе явно не должны радоваться подобной антирекламе. Еще и за собственные деньги!

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Официально в Honda объяснили решение желанием перенаправить средства на разработку электромобилей. В 2020 году шаг понятный, но ироничный – учитывая, что именно электрическая часть никак не давалась Honda в первые годы гибридных установок. 

На деле же, и причины и выбранный момент вполне понятны. Уже очевидно, что лишь чудо позволит Red Bull всерьез сцепиться с Mercedes в 2021-м, а что будет после введения в действие нового технического регламента – никому не известно. И рисковать еще несколькими сезонами поражений в Honda логично не захотели. 

Тойохару Танабе, технический директор программы Honda в Ф1, и Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, на пресс-конференции

Тойохару Танабе, технический директор программы Honda в Ф1, и Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, на пресс-конференции

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Они еще вернутся?

Как показывает исторический опыт – наверняка. Тем более, что в 2026-м на горизонте уже маячат новые силовые установки. Скорее всего, Ф1 сделает еще один шаг к большей экологичности. Хотя пока и непонятно, какой именно – обсуждается и топливо с нулевым углеродным следом, и двигатели на водороде. А там, черт знает, может серию выкупит Илон Маск и заставит всех ездить на электричестве. 

Так или иначе, озвученный Honda вектор в разработке автомобилей совпадает с примерным направлением развития Формулы 1. А значит, где-то их маршруты должны будут снова пересечься. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Honda Racing F1 Team
Автор Иван Матушкин

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