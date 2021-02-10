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Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

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Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Автор:
, Редактор Ф1

Льюис и его команда наконец-то объявили о продолжении сотрудничества – но всего на один сезон. Это вовсе не значит, что после этого британец покинет Брэкли, однако с составом на сезон-2022 все становится куда интереснее

Долгая сага вокруг нового контракта сэра Льюиса подошла к своему завершению. Собственно, сомнений именно в таком исходе никогда и не было. 

Сделанное в понедельник объявление само по себе было ожидаемым, но в нем обнаружился серьезный сюрприз: заключенное соглашение рассчитано всего на один 2021 год.

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Все прежние контракты Хэмилтона с Mercedes были рассчитаны минимум на два сезона, а обычно на три. В этот раз все тоже ждали многолетнего варианта. 

Глава команды Тото Вольф сразу объяснил причины такого шага. По его словам, в 2022-м в Ф1 серьезно сменится регламент, глобальная картина остается неопределенной, а их переговоры со Льюисом сильно затянулись, так как оба перенесли коронавирус.

И хотя гонщик и команда явно рассчитывают на долговременное сотрудничество – достаточно упомянуть недавно основанный ими совместный фонд, который будет бороться против неравенства, – годичный контракт однозначно будет иметь самое серьезное влияние на предстоящий сезон переходов. 

Центральной его фигурой будет Mercedes. Это стало очевидным уже после прошлогоднего Гран При Сахира. На момент той гонки Валттери Боттас уже имел в кармане контракт на 2021-й. За время пребывания в чемпионской команде финн уже привык, что ему всякий раз предлагают остаться только на год. Но в этот раз прессинг на него будет несоизмеримо больше. Ведь Джордж Расселл готовится закончить свою трехлетнюю историю с Williams.

Ярное выступление британца в Бахрейне позволило Mercedes провести прямое сравнение двух пилотов, как бы сама команда ни отрицала эту цель. И сравнение это явно вышло не в пользу Валттери.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Остальная расстановка будет определяться прежде всего тем, какое решение примут в  Брэкли. Если команда все же хватит смелости отказаться от услуг Боттаса и отдать машину молодому Расселлу, это неизбежно приведет к новым вопросам – как сложатся отношения Джорджа с Льюисом и позволят ли они Mercedes обеспечить спокойный переход к пост-Хэмилтоновской эре? А может, лучше все же не пробовать улучшать то, что отлично работает – и продолжить сотрудничество с Валттери?

Но важно помнить, что в теории у Mercedes на 2022 год свободны оба места. Это еще больше запутывает ситуацию на рынке пилотов. Ведь кокпит серебристой (именно так вновь будет со следующего сезона) машины привлекает очень многих.

Разумеется, в первую очередь все зависит от решения Хэмилтона. В предстоящем чемпионате он почти наверняка завоюет рекордный восьмой титул а также достигнет трехзначного количества поулов и побед. Это непознанная территория, покорение которой утвердит Льюиса в статусе величайшего пилота Ф1 с точки зрения статистики. Добившись такого, гонщику совершенно не зазорно будет уйти. Ведь теперь все остальные будут стремиться уже к его рекордам.  

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Для Mercedes, в то же время, важно думать о будущем. Даже если бы нынешний контракт с Хэмилтоном был многолетним, команда обязана планировать свою жизнь после Льюиса. Вольф уклонился от ответа на вопрос, считает ли он сезон-2021 последним для британца. «Это решение самого Льюиса, – сказал глава Mercedes. – Он сможет продолжать выступления, пока получает удовольствие от гонок. Он совершенствуется как пилот, следит за своей физической формой и психологическим состоянием.

Я не думаю, что с точки зрения возможностей 2021 год станет для него последним. Но если и так, это только его решение. Льюис должен определиться, чего ждет от будущего. Именно поэтому я не хочу комментировать, останется ли он».

Хэмилтону сейчас 36 лет, и большая часть его карьеры уже позади. При этом он и близко не демонструет каких-то признаков потери скорости. Статистически в 2020-м его доминирование было даже более значительным, чем когда-либо прежде. А восторг Льюиса от побед ничуть не утихает по мере того, как гонщик покоряет все новые рекорды. И пока этот огонь горит в нем, он продолжит выходить на старт.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Однако сама Формула 1 становится другой. Новый регламент, который значительно изменит машины – это только часть дела. Ожидается, что с 2023 года в чемпионате появится лимит зарплаты для гонщиков. Возможно, для главных звезд спорта и будут сделаны какие-то оговорки, но этот вопрос однозначно усложнит переговоры для Льюиса, чьи доходы не сравнимы ни с кем в паддоке. 

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Негативные экономические последствия коронавирусной пандемии будут сказываться еще не один год. Хэмилтону же сейчас важны глобальные проекты, которые если и связаны с гонками, то в незначительной степени. В конечном счете он может решить, что именно с завершением сезона-2021 пришел подходящий момент, чтобы посвятить себя чему-то еще.  

Mercedes было бы в высшей степени неразумно отказываться от услуг Льюиса. Но явно ощущая, что тот всерьез раздумывает о прекращении выступлений, команда предпочла прямо сейчас не менять Боттаса на Расселла. Ведь ей важно помнить и о собственных позициях на рынке пилотов. 

Годичный контракт отлично решил эти задачи. Теперь все гонщики, которые нацелены оказаться в Брэкли, знают – в предстоящем чемпионате нужно показать свой максимум. И в особенности это относится к одному из них.

Да, у Макса Ферстаппена есть долгосрочный контракт с Red Bull. Но его несомненный талант и уже сформировавшийся имидж позволяет многим видеть именно в голландце следующего пилота, который станет доминировать в Ф1. Макс заслужил многочисленные похвалы своими выступлениями, но так и не получил главную награду – машину, которая позволяет регулярно побеждать и бороться за титулы. 

Red Bull не жалеет сил, чтобы навязать борьбу Mercedes, но из года в год остается позади, не имея возможности дать своей суперзвезде то, что позволит тому реализовать свои амбиции. Выступление Ферстаппена в Абу-Даби в сочетании со стабильностью регламента дает надежду на более плотное соперничество в 2021-м. Но по опыту прошлых сезонов мы знаем, что если в Mercedes почувствуют угрозу, то где-то в районе Спа дебютирует большой пакет обновлений машины, который снимет все вопросы.

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В лагере Ферстаппена могут говорить, что не чувствуют разочарования – но в действительности это, конечно, не так. Гонщику, которому прочили звание самого юного в истории чемпиона мира, непросто из года в год видеть, как Хэмилтон и Боттас делят все победы между собой.

Нынешний контракт Макса с Red Bull истекает в конце 2023 года. Но мы уже не раз видели, как в подобных случаях находится возможность для досрочного разрыва. Тот же Феттель в 2015-м ушел от «Быков» в Ferrari, использовав такой сценарий. В Милтон-Кинсе уже заявили, что скорый уход Honda не может стать для Макса основанием покинуть команду, а в конце прошлого года Кристиан Хорнер вновь заверил, что Ферстаппен «верит команде и мотивирован двигаться вперед».

Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но если Mercedes сделает гонщику прямое предложение, Макс едва ли сможет отказать. Понятно, что в чемпионской команде хотят заручиться на будущее услугами двух лучших молодых пилотов. А в этом списке, как его ни составляй, Ферстаппен будет на первой строчке. И его в своих планах обязаны учитывать все три топ-команды Ф1 (Mercedes, Red Bull и Ferrari) – вне зависимости от того, в какой степени каждая из них верит в своего Джорджа Расселла или Шарля Леклера. 

Вольф прекрасно осознает, что сделанное объявление переключает внимание на долгосрочную перспективу. «Команде нужно решить, как мы собираемся поступить с гонщиками на будущее, – объяснил он. – На 2021 год Валттери и Льюис получат от нас максимальную поддержку и лояльность». 

В то же время «в этом году мы будем оглядываться по сторонам, определяя свой состав на 2022-й и последующие годы. Однако в первую очередь проведем переговоры с Валттери и Льюисом, уважая их вклад и преданность. 

С другой стороны, будущее за молодежью, потому нам нужно определиться со своими планами на предстоящие годы». 

При этом Тото специально подчеркнул, что история с затянувшимися переговорами не должна повториться. Разумеется, она стала следствием очевидных причин, прежде всего пандемии, но через год допускать подобного не следует. С учетом изложенных выше факторов их влияния на весь рынок пилотов, с планами на 2022-й Mercedes предстоит разбираться куда умнее.

Продолжение сотрудничества с Хэмилтоном выглядит совершенно естественным. Куда-то еще гонщик перейдет едва ли. Его будущее определяется лишь его мотивацией – пока что с ней полный порядок, – и интересами. Потому сложно делать прогнозы до завершения сезона. 

Если он решит уйти, у Mercedes должен быть наготове план на такой случай. Сохранить Боттаса и взять ему в пару Расселла? Или попытаться переманить у Red Bull Ферстаппена, не дожитаясь истечения его контракта? А может, кто-то еще настолько ярко проявит себя в 2021-м, что привлечет в себе внимание чемпионов мира – например, хорошо знакомый Mercedes Эстебан Окон.

На рынке пилотов ключом к успеху является гибкость. Заключение с семикратным чемпионом мира годичного соглашения может показаться кому-то странным, но в действительности такой шаг обеспечил Mercedes максимальную свободу действий. И теперь вариантов на будущее у команды гораздо больше, чем прежде.

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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