Анализ: почему Гасли остался в AlphaTauri?

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Еще по ходу Гран При Канады Франц Тост заверил, что Пьер Гасли никуда не уходит и «с гарантией 100%» останется в Фаэнце на 2023 год. После этого главе команды задали вопрос минимум из 90 слов о том, как идут переговоры с пилотом. Австриец вздохнул и ответил: «У него действующий контракт. И больше тут говорить не о чем».

Казалось бы, ничего удивительного в этой истории нет. Если бы не подоплека этой истории. Ведь еще в конце прошлого лета гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко во всеуслышание объявил, что готов отпустить Гасли, если для того не найдется места в главной команде «Быков» Да и сам пилот весной говорил, что «вовсе не уверен, что мой контракт действует и в следующем году».

Однако на этой неделе AlphaTauri официально подтвердила, что Пьер останется в ее составе. Причем контракт связывает гонщика не с командой, а напрямую с Red Bull. У концерна есть право усадить гонщика в ту машину, какую сочтут нужной, но после недавнего продления соглашения с Серхио Пересом никакой интриги тут быть не может.

Примечательно, что из прежнего опыта известно, что обычно в Red Bull не спешат с объявлениями, предпочитая делать это осенью, но случай с Пересом оказался особенным.

Если бы мексиканец выступал в этом году на том же уровне, что в 2021-м, выбор между ним и Гасли стал бы по-настоящему непростым. Но Серхио был действительно хорош на старте нынешнего чемпионата, потому процесс продления его контракта ускорился. Самое удивительное, что Red Bull предложила Пересу продлить сотрудничество не на один, а сразу на два года.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

Конечно, это ударило по Гасли. Он был готов задержаться в AlphaTauri, если бы видел отчетливые перспективы перехода в Red Bull хотя бы с 2024 года. Но в Баку Пьер признал, что решение оставить Переса выглядит логичным, так как тот делает все, что нужно команде. А в отношении своих планов добавил, что «рассматривает все варианты после 2023 года».

Нет сомнений, что появление Гасли на трансферном рынке сразу приведет тот в движение – гонщик имеет сейчас очень серьезную репутацию. И именно поэтому для AlphaTauri было критически важно «застолбить» свои права на него в предстоящем чемпионате, загасив возможные слухи.

Можно вспомнить, что единственный опыт Пьера в топ-команде оказался неудачным – в 2019-м его отчислили из Red Bull после половины сезона. Но с тех пор пилот ощутимо изменил свое реноме: он одержал победу и еще дважды поднимался на подиум за рулем не самой быстрой машины, плюс зарекомендовал себя настоящим спецом по квалификациям. В конце концов, у того же Переса тоже был слабый сезон-2013 в составе McLaren.

Годы сражений в середине пелотона закалили Гасли и дали неоценимый опыт, который сейчас принес бы пользу любой команде. Неудивительно, что в последнее время француза часто упоминали, когда речь заходила о перспективах Даниэля Риккардо в McLaren. Австралиец столь блекло начал этот сезон, что даже босс команды Зак Браун заговорил о «механизмах досрочного расторжения контракта», изначально рассчитанного до конца 2023-го.

Однако в Канаде тот же Браун заверил, что их отношения с Риккардо «еще никогда не были лучше» и подчеркнул, что McLaren верит в своих пилотом и всеми силами стремится дать им как можно более быструю машину – хотя результаты гонки и не слишком подтвердили эту теорию.

Говоря о форме Даниэля, Браун заметил: «Дела могли бы идти получше, но мы намерены всерьез поработать, чтобы в будущем так оно и было».

Даниэль Риккардо, McLaren, Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Если эту историю считать успешно завершенной, то у Гасли, на самом деле, просто не осталось достойных внимания вариантов для перехода. Реальные вакансии сейчас остались только в Aston Martin и Haas – при условии, что Себастьян Феттель решит-таки завершить карьеру или Мику Шумахеру укажут на дверь.

Что касается Williams, то там выбирают между Николя Латифи и молодым протеже Alpine Оскаром Пиастри. Последний также имеет шансы оказаться в самой команде из Энстоуна, если Фернандо Алонсо примет маловероятное решение повесить шлем на гвоздь.

Но все эти варианты для Гасли выглядят чистой сменой шила на мыло. Потому объявление AlphaTauri, на самом деле, было сделано и в интересах самого гонщика. Заметим, что в официальном релизе приведены его слова про «возможность совместно с командой формировать планы развития на следующие 18 месяцев и заложить базис на будущее».

Это недвусмысленный намек, что Пьер рассчитывает потратить предстоящие 18 месяцев на то, чтобы продемонстрировать топ-командам свои лучшие качества и в итоге оказаться в составе одной из них.

Сезон-2024 гораздо ближе, чем может показаться. И, в отличие от 2023-го, он обещает куда больше интересных вариантов и возможностей в плане переходов. Так что Гасли просто взял короткую паузу, чтобы в знакомом окружении провести еще сезон – а после этого приступить к реализации своих амбициозных планов.