Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Феттель и Aston Martin идеально подходят друг другу

Поделились
Комментарии
Анализ: почему Феттель и Aston Martin идеально подходят друг другу
Автор:
, Редактор Ф1

Разбираем, почему Феттель выбрал наилучший вариант для продолжения карьеры

Хотя об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari было объявлено еще в мае, четырехкратный чемпион все лето очень расслабленно говорил на публике о своем будущем. Жажду, с которой фанаты и журналисты допытывались о его планах, Себастьян встречал с хладнокровием.

«Я не спешу, – говорил он. – Хочу убедиться, что принимаю правильное решение на будущее. Я бы хотел контролировать ситуацию как можно лучше».

После объявление Серхио Переса об уходе из Racing Point, которое было сделано в среду вечером, подтверждение планой Феттеля казалось неизбежным. Разговоры, связывавшие его с будущей Aston Martin шли уже пару месяцев – пока, наконец, все не было объявлено официально.

И вот в четверг утром секрет Полишинеля раскрылся: Феттель подписал многолетний контракт с Aston Martin. 

Лэнс Стролл, Racing Point и Себастьян Феттель, Ferrari

Лэнс Стролл, Racing Point и Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это большая перемена для Себастьяна, после десяти лет в топ-командах. Но он не просто искал место, чтобы продлить карьеру. Aston Martin дает ему прекрасный вариант для новой главы в личной истории.

«Это новое приключение с легендарным автомобильным брендом, – сказал Феттель. – Меня впечатлили их результаты в этом году, и я верю, что будущее будет еще светлее. 

Меня воодушевляет энергия и целеустремленность Лоуренса Стролла. Верю, что вместе мы можем построить нечто особенное».

Понятно, что Стролл хочет построить в Ф1 подлинную историю успеха, и приглашение четырехкратного чемпиона мира стало его очередным заявлением о намерениях. Работа над новой базой в Сильверстиоуне и обновление инфраструктуры показывают, что команда не боится больших затрат и готова дойти до предела, позволенного потолком бюджетов. Да, сейчас у нее еще не те ресурсы, что у Red Bull или Ferrari, но они заложили фундамент для большой стройки.

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Уже одно это должно привлекать Феттеля. Когда он перешел в Ferrari в 2015 году, то стремился построить команду вокруг себя, как Михаэль Шумахер сделал в начале века. Но эти планы не воплотились в реальность, а в 2019 году Скудерия переключила внимание на Шарля Леклера, сделав Феттеля обычным пилотом.

В Aston Martin роль Себастьяна будет намного выше. От него будут ждать лидерства с самого начала – и помощи для Лэнса Стролла. При всем опыте, уходящий из команды Серхио Перес не выступал за побеждающие команды. А Феттель – да, и это поднимает его ценность.

Все это дает Себастьяну то, чего он и хотел от своего следующего шага в Ф1. Он станет центром команды в большей мере, чем был в Ferrari. Он будет не просто желанным пилотом, но необходимым.

В 33 года Феттель еще далек от завершения карьеры. Несмотря на его слова о готовности провести один год на диване или вообще завершить выступления, в нем остались жажда бороться и завоевывать трофеи. Каким бы трудным ни был для Себа этот год в Ferrari, он не стал сдаваться. Эта сила характера показывает, какую ценность представляет немец для любой команды.

Феттеля заинтриговал не только новый проект, но и шанс принести успех такому бренду, как Aston Martin. Себ – фанат автомобильной истории, и его явно привлек шанс стать частью наследия такой знаменитой марке. 

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вдобавок, в ближайшей перспективе команда может предложить немецкому пилоту более быструю машину. Учитывая явные трудности Ferrari, техника Aston Martin станет для Себа шагом вперед в плане чистой скорости. Ведь сейчас Racing Point имеет на 21 очко больше и идет на две позиции выше в Кубке конструкторов, даже несмотря на недавний штраф за копирование.

«Розовый Mercedes» – машина противоречивая, но неоспоримо быстрая. А сохранение нынешних шасси на 2021 год даст Себу ту же RP20, что выступает сейчас. Гонщик явно с облегчением воспримет то, что до смены техники ему осталось провести лишь девять гонок на проблемной SF1000.

Да, Aston Martin – это проект на будущее, и до смены регламента большого успеха ему ждать не приходится. Но то же самое касается и Ferrari, так что в этом плане Феттель ничего не теряет.

К тому же, работа с командой для Себастьяна станет гораздо проще. Тут не будет тех внутренних интриг, что в Ferrari. С боссом команды Отмаром Сафнауэром Себ дружит много лет. А учитывая близость к команде ее владельца Лоуренса Стролла, не придется отчитываться перед целой чередой разнообразных руководителей, как в Ferrari.

Хотя у работы на такие большие компании, как Ferrari, есть свои плюсы, в Aston Martin Феттель получит куда более отлаженную и простую организацию. Это даст ему вздохнуть с облегчением после пяти лет в пароварке Маранелло.

Для Ф1 также хорошо, что один из самых известных и влиятельных пилотов остается в чемпионате. Феттель является директором Ассоциации пилотов Ф1 и работает над самыми важными вопросами, вроде акций против расизма. Потеря такого опытного и уважаемого гонщика ударила бы по всей Ф1.

Теперь у Себа будет новый проект, которому можно посвятить себя. Опыт его работы в Red Bull и Ferrari показал, как много он отдает своим командам. И Aston Martin не станет исключением.

Читайте также:

«Американская блондинка» спасла Гасли и Квята от ошибки Хэмилтона

Предыдущая новость

«Американская блондинка» спасла Гасли и Квята от ошибки Хэмилтона

Следующая новость

Мик Шумахер поедет на Гран При Тосканы на Ferrari Михаэля

Мик Шумахер поедет на Гран При Тосканы на Ferrari Михаэля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Racing Point
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

2
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.