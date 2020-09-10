Анализ: почему Феттель и Aston Martin идеально подходят друг другу

Хотя об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari было объявлено еще в мае, четырехкратный чемпион все лето очень расслабленно говорил на публике о своем будущем. Жажду, с которой фанаты и журналисты допытывались о его планах, Себастьян встречал с хладнокровием.

«Я не спешу, – говорил он. – Хочу убедиться, что принимаю правильное решение на будущее. Я бы хотел контролировать ситуацию как можно лучше».

После объявление Серхио Переса об уходе из Racing Point, которое было сделано в среду вечером, подтверждение планой Феттеля казалось неизбежным. Разговоры, связывавшие его с будущей Aston Martin шли уже пару месяцев – пока, наконец, все не было объявлено официально.

И вот в четверг утром секрет Полишинеля раскрылся: Феттель подписал многолетний контракт с Aston Martin.

Лэнс Стролл, Racing Point и Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это большая перемена для Себастьяна, после десяти лет в топ-командах. Но он не просто искал место, чтобы продлить карьеру. Aston Martin дает ему прекрасный вариант для новой главы в личной истории.

«Это новое приключение с легендарным автомобильным брендом, – сказал Феттель. – Меня впечатлили их результаты в этом году, и я верю, что будущее будет еще светлее.

Меня воодушевляет энергия и целеустремленность Лоуренса Стролла. Верю, что вместе мы можем построить нечто особенное».

Понятно, что Стролл хочет построить в Ф1 подлинную историю успеха, и приглашение четырехкратного чемпиона мира стало его очередным заявлением о намерениях. Работа над новой базой в Сильверстиоуне и обновление инфраструктуры показывают, что команда не боится больших затрат и готова дойти до предела, позволенного потолком бюджетов. Да, сейчас у нее еще не те ресурсы, что у Red Bull или Ferrari, но они заложили фундамент для большой стройки.

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Уже одно это должно привлекать Феттеля. Когда он перешел в Ferrari в 2015 году, то стремился построить команду вокруг себя, как Михаэль Шумахер сделал в начале века. Но эти планы не воплотились в реальность, а в 2019 году Скудерия переключила внимание на Шарля Леклера, сделав Феттеля обычным пилотом.

В Aston Martin роль Себастьяна будет намного выше. От него будут ждать лидерства с самого начала – и помощи для Лэнса Стролла. При всем опыте, уходящий из команды Серхио Перес не выступал за побеждающие команды. А Феттель – да, и это поднимает его ценность.

Все это дает Себастьяну то, чего он и хотел от своего следующего шага в Ф1. Он станет центром команды в большей мере, чем был в Ferrari. Он будет не просто желанным пилотом, но необходимым.

В 33 года Феттель еще далек от завершения карьеры. Несмотря на его слова о готовности провести один год на диване или вообще завершить выступления, в нем остались жажда бороться и завоевывать трофеи. Каким бы трудным ни был для Себа этот год в Ferrari, он не стал сдаваться. Эта сила характера показывает, какую ценность представляет немец для любой команды.

Феттеля заинтриговал не только новый проект, но и шанс принести успех такому бренду, как Aston Martin. Себ – фанат автомобильной истории, и его явно привлек шанс стать частью наследия такой знаменитой марке.

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вдобавок, в ближайшей перспективе команда может предложить немецкому пилоту более быструю машину. Учитывая явные трудности Ferrari, техника Aston Martin станет для Себа шагом вперед в плане чистой скорости. Ведь сейчас Racing Point имеет на 21 очко больше и идет на две позиции выше в Кубке конструкторов, даже несмотря на недавний штраф за копирование.

«Розовый Mercedes» – машина противоречивая, но неоспоримо быстрая. А сохранение нынешних шасси на 2021 год даст Себу ту же RP20, что выступает сейчас. Гонщик явно с облегчением воспримет то, что до смены техники ему осталось провести лишь девять гонок на проблемной SF1000.

Да, Aston Martin – это проект на будущее, и до смены регламента большого успеха ему ждать не приходится. Но то же самое касается и Ferrari, так что в этом плане Феттель ничего не теряет.

К тому же, работа с командой для Себастьяна станет гораздо проще. Тут не будет тех внутренних интриг, что в Ferrari. С боссом команды Отмаром Сафнауэром Себ дружит много лет. А учитывая близость к команде ее владельца Лоуренса Стролла, не придется отчитываться перед целой чередой разнообразных руководителей, как в Ferrari.

Хотя у работы на такие большие компании, как Ferrari, есть свои плюсы, в Aston Martin Феттель получит куда более отлаженную и простую организацию. Это даст ему вздохнуть с облегчением после пяти лет в пароварке Маранелло.

Для Ф1 также хорошо, что один из самых известных и влиятельных пилотов остается в чемпионате. Феттель является директором Ассоциации пилотов Ф1 и работает над самыми важными вопросами, вроде акций против расизма. Потеря такого опытного и уважаемого гонщика ударила бы по всей Ф1.

Теперь у Себа будет новый проект, которому можно посвятить себя. Опыт его работы в Red Bull и Ferrari показал, как много он отдает своим командам. И Aston Martin не станет исключением.