Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пятое и шестое место на финише в минуте позади победителя, 18 очков в Кубке конструкторов. Это худший результат Скудерии в нынешнем сезоне – если брать гонки, где обе машины доехали до финиша.

Отрыв от Mercedes в Кубке конструкторов тает на глазах, и если бы не ужасный для «Серебряных стрел» Сингапур, две команды были бы сейчас уже практически вровень. После финиша в Мехико комментарии боссов Ferrari были выдержаны в крайне пессимистичном тоне.

Что же произошло с командой, которая еще недавно считалась главным соперником Red Bull в споре за победы и титулы? На самом деле, эта история не так проста, как может показаться. А в каком-то смысле можно даже сказать, что в Маранелло поступили мудро.

Анализ данных показывал, что в Мехико на высоте 2200 метров над уровнем моря силовым установкам Ferrari придется работать, мягко говоря, в далеких от идеала условиях. Так как рисковать сходом на этой фазе сезона было бы очень необдуманно, в команде приняли решение резко снизить их отдачу.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Но все же, минуту отставания от Макса Ферстаппена (и 43 секунды от Льюиса Хэмилтона) нельзя объяснить только этим. В конце концов, сам Маттиа Бинотто подтвердил, что чистая мощность на этой трассе не является настолько значимым фактором.

В действительности, конфигурация кольца в Мехико категорически не подошла алым F1-75. Что бы ни делали инженеры, адаптировать машину так и не удалось. «Ни разу по ходу уик-энда мы не были полностью довольны», – признал глава команды, добавив, что после анализа решено было сделать ставку на максимальный прижим.

Но вопросы все равно остаются. Может быть, по эффективности шасси Ferrari и не дотягивает до Red Bull, но это добротный проект, который полсезона позволял пилотам бороться за лидерство. Потому странно, что в конфигурации с максимальным прижимом Леклер и Сайнс уступали так много.

«Машина управлялась не так плохо, – объяснил испанец. – Но темпа просто не было. Мы понимали, что выступление на такой высоте потребует компромиссов, но они по сути не сработали. Не знаю, по силам ли нам сейчас побеждать на обычной высоте, но такого большого отставания там бы точно не было».

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: Эрик Юниус

«Нам непременно надо понять, что произошло», – эти слова произнес Бинотто, но мог и любой другой сотрудник команды. Против Ferrari сыграла и необходимость посвятить вторую пятничную тренировку испытаниям шин Pirelli 2023 года. Именно эта сессия обычно приносит инженерам самые важные данные и позволяет понять, как добавить машине скорости.

После квалификации Леклер сказал прямо: «Если мы не разберемся с проблемами, гонка станет очень сложной». Спустя 24 часа он признал: «У нас вновь не было темпа, позволяющего бороться с лидерами. Мы не справились с теми вопросами, которые выявила квалификация, не смогли найти причину сложностей. Нам было тркднее, чем Mercedes, что напомнило мне гонку в Спа».

В Бельгии Скудерия, которая до того теряла очки прежде всего из-за собственных действий, едва ли не впервые со старта сезона выглядела крайне бледно. Но тогда команде удалось сделать работу над ошибками и вернуть себе статус второй силы чемпионата. И в этом отношении предстоящий Гран При на «Интерлагосе» кажется особенно важным.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

К тому моменту, когда участники Ф1 съедутся в Сан-Паулу, с последней победы Ferrari пройдет уже четыре месяца. За это время изменилось очень многое: Red Bull взяла оба титула, а Mercedes стала грозной силой и дышит Скудерии в затылок.

«Две оставшиеся гонки будут крайне важными, – сказал Бинотто. – Нам обязательно нужно прибавить по сравнению с тем, что мы увидели в Мехико. Мы должны заработать как можно больше очков и закончить чемпионат на высокой ноте».

Кроме технического, у этой истории есть и психологический аспект. Если закончить сезон на спаде – причины которого, к тому же, не имеют четкого объяснения, – это далеко не лучший сценарий для подготовки к новому чемпионату. После уверенного старта и отличной первой половины сезона настроение в Маранелло в последние недели стало совсем другим.

Чтобы мгновенно исправить все это и вернуть столь необходимую уверенность, достаточно одной победы. Вот только после того, что мы видели в Мехико, рассчитывать на такой результат можно разве что неискоренимым оптимистам.