Ferrari поддержала невыгодный для нее регламент 2021. И вот почему

Ferrari не скрывала свою озабоченность правилами Формулы 1, которые должны войти в строй с 2021 года. Из-за этого угроза вето со стороны итальянской команды в последнее время оставалась на заднем фоне всех связанных с регламентом новостей. Хотя в команде и признали, что наложение вето на регламент было бы позором, но право использовать его в течение пяти дней после публикации правил у команды остается. Однако на заседании Всемирного совета по автоспорту глава Ferrari Маттиа Бинотто проголосовал за новый регламент, предпочтя договариваться, а не спорить.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Но не стоит думать, что Ferrari смирилась с позицией FIA и Ф1, которые не хотели убирать пункты правил, не устраивавшие топ-команды. Ferrari решила поучаствовать в решении проблемы, а не просто жаловаться на нее.

«Мы не изменили своего мнения, – пояснил Бинотто. – Мы с самого начала говорили, что не особо довольны некоторыми пунктами правил. Мы поняли, что нужно сотрудничать с FIA и Ф1, чтобы улучшить регламент. Мы много работали с FIA в последнее время, чтобы добиться улучшения. Но наступил конец октября и пришла пора принять решение. И мы решили двигаться дальше. Я не верю, что это итоговые правила на 2021 год, но это отправная точка».

Команды и FIA смогут внести изменения в принятые правила в течение следующих 18 месяцев. А в Ferrari, хоть и не согласны с рядом правил, признают, что Формуле 1 нужны перемены, особенно в части контроля расходов.

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

«Было необходимо разорвать последовательность, – сказал Бинотто. – Чтобы сделать спорт стабильнее, требовались перемены, потому мы и проголосовали за эти правила.

Хорош ли нынешний регламент для 2021 года? Нужно ли его улучшать? Мы считаем это стартовой точкой, а не финальным сводом правил.

Мы продолжим много работать, как и в последние месяцы, с FIA и другими командами, чтобы найти необходимые правилам перемены».

Ф1 твердо придерживалась пунктов технического регламента, которые должны обеспечить больше борьбы между машинами на трассе, но в других аспектах пошла навстречу Скудерии.

«Стандартизация – не всегда положительный ход, но мы прорабатывали этот вопрос с FIA и Ф1, – рассказал Бинотто. – Коробку передач не сделали стандартной, как изначально планировали. Тормозная система больше не будет стандартной. Так что есть детали, которые должны были стать стандартными, но не стали. Это пример успешного сотрудничества между нами».

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Бинотто также признал, что новый метод распределения призовых сократит доходы Ferrari, однако благодаря введению потолка бюджетов финансовые показатели команды ухудшатся не сильно.

«Мы получим меньше денег, но сократим расходы и сохраним баланс, что важнее», – отметил итальянец.

Критики топ-команд полагали, что те сопротивляются переменам правил, чтобы сохранить за собой преимущество. Но Бинотто опроверг эту точку зрения.

«Я думаю, что изначально топ-команды получат преимущество благодаря нашим ресурсам на разработку новой машины, – сказал глава Скудерии. – Надеюсь, потом маленькие команды смогут сделать рывок, но перемена правил – большой вызов. Пока очень трудно понять, как все будет».

Несмотря на выгоды Ferrari, Бинотто считает главным в смене правил – улучшение Ф1.

«Ferrari продолжит работать – не на выгоду Ferrari, а на выгоду всей Формулы 1».