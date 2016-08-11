Анализ: почему Ф1 не входит в программу Олимпиады?

В последний раз моторные виды спорта играли важную роль на Олимпиаде в Париже в 1900 году – правда там же были представлены крикет, крокет и воздухоплавание!

Тогда игры проводились совместно со Всемирной выставкой и проходили на протяжении полугода. В них и принимали участие электрические фургоны – как тебе такое, Формула Е?

С тех пор ближе всего к подобному результату подходило ралли – оба раза в Германии. В 1936 году отважная британка Бетти Хейг завоевала золото за победу в Олимпийском Ралли – гонке протяжённостью 2000 миль – по всей вероятности смутив руководство нацистской Германии на финише в Берлине.

Гонка повторилось в 1972 году под названием Ралли Олимпия, которое стартовало в месте проведения олимпийской парусной регаты в Киле, а закончилось шестью днями спустя на Олимпийском стадионе в Мюнхене – однако стоит отметить, что обе гонки прошли перед началом самих Олимпийских игр.

И угадайте, кто был штурманом экипажа-победителя в 1972 году? Ни кто иной, как Жан Тодт!

Формула 1, FIA и Международный олимпийский комитет

Жак Рогге, президент МОК и Берни Экклстоун, генеральный директор Formula One Group XPB Images

В 2012 году FIA под руководством Тодта стала международной спортивной организацией, которая признаётся Международным олимпийским комитетом (МОК). А за пять лет до этого МОК убрал ремарку о том, что виды спорта с механическими силовыми установками "не допускаются".

В общем, FIA получила место за столом и право голоса, к которому МОК должен прислушиваться. Ключом к этому стало подписание FIA Олимпийской хартии, а также её антидопинговых стандартов и, что возможно является самым главным, создание Комиссии пилотов.

Я об этом говорю, потому что этот орган "обязан защищать наших спортсменов". Только подумайте об этом моральном обязательстве, когда в следующий раз будете читать рассказ о защите кокпита, границах трассы и зонах вылета. Но что-то я отвлёкся…

Во время визита на Гран При Великобритании в 2012 году президент МОК Жак Рогге охладил пыл тех, кто носился с идеей, что Ф1 может стать частью Олимпийских игр.

«У нас общее стремление к совершенству, – сказал Рогге про Ф1, давая нам надежду. – Есть многое, чему мы можем поучиться у Формулы 1. У нас много общих черт, это спорт великих спортсменов, которые очень серьёзно готовятся.

Откровенно говоря, нашей концепцией являются игры для спортсменов, а не для техники. Поэтому, при всём уважении, она не будет включена в программу Олимпиады».

Однако говорить о том, что нынешние олимпийские виды спорта не имеют никакого внешнего воздействия на своих участников было бы некорректно. Есть множество областей, в которых техника играет большую роль – от ультрааэродинамичных трековых велосипедов, клюшек для гольфа и теннисных ракеток до высокотехнологичных купальников. Не говоря уже о лошадях для соревнований по конному спорту!

Поэтому мы, конечно же, можем вычеркнуть правило "борьбы атлетов с атлетами". И, пожалуйста, не надо мне говорить о том, что "Олимпиада не для профессионалов" – это безусловно соревнование для лучших (и надеемся не использующих допинг) спортсменов планеты. И точка.

Попадание в олимпийскую семью сулит массу преимуществ – не говоря уже об огромной телеаудитории, которую оно принесёт. Но может ли Ф1 когда-либо сыграть сколь-угодно значительную роль в этом? Думаю, нет.

Формуле 1 не нужна Олимпиада. Но автоспорт в целом мог бы получить огромную выгоду от неё.

Как это могло бы работать?

Презентация на стадионе "Птичье гнездо" Фотография: пресс-служба Гонки чемпионов

Лучшим выбором для автоспорта, чтобы стать частью Олимпиады, может стать монокласс. Олимпийские игры десятилетия назад внедрили "официальные автомобили", поэтому не надо беспокоиться о поиске компании, которая была бы готова заплатить за это.

К примеру, кроссовер Nissan Kicks является официальным автомобилем Олимпиады 2016 года – производитель привёз 4000 таких машин в Рио-де-Жанейро. А случайный зритель, наблюдавший за велогонкой, вполне мог решить, что это какая-то погоня из Nissan Livina. А следующая летняя Олимпиада пройдёт в 2020 году в Токио...

Наиболее предпочтительной выглядит концепция серии в духе Palmer Audi, организованной Джонатаном Палмером. Одинаковые шасси и двигатели выбираемые по принципу лотереи, а также штат беспристрастных инженеров и механиков, которые всё это обслуживают. Это не Ф1, но его старые машины Формулы 2 были довольно быстры и всё бы очень строго контролировалось.

Следующий вопрос – кто должен на них выступать? Очевидно, что это должны быть лучшие гонщики, которых нашли автоспортивные федерации различных стран. Но кто должен представлять Великобританию – Льюис или Дженсон? А Германию – Нико или Себ? В придуманном мире можно создать несколько поистине удивительных сценариев – особенно если вы поставите во главе кого-нибудь наподобие Фредрика Джонсона из Гонки чемпионов на поиск талантов и организацию всего этого.

Мне нравились соревнования на Кубок Наций, которые организовывала EFDA в Формуле Opel и конечно же недолговечный "Мировой автоспортивный Кубок" серии A1 GP.

Концепция показала себя с лучшей стороны, её просто необходимо вписать в рамки МОК.

Я не вижу проблем. Я видел выступление ралли-кроссовых машин внутри олимпийского стадиона во время X-Games (это ли не приёмный сын-хипстер Олимпиады?).

Формула Е проводила гонки вокруг стадиона "Птичье гнездо" в Пекине, а серия V8 Supercars в Сиднее –так что есть множество вариантов уличных гонок. Неплохим вариантом будут и постоянные трассы, находящиеся поблизости: Фуджи была бы идеальной для следующей Олимпиады в Токио, а вот на территории классической трассы Жакарепагуа построили Олимпийскую деревню – идиоты!

Берни наконец-то сможет ввести медали...

Олимпийская медалистка Кейтлин Фаррингтон Фотография: Александр Тринитц

Ещё в 2008 году Берни Экклстоун носился с идеей медальной системы – вместо очков – чтобы решать судьбу титула в Формуле 1.

Помню, как спрашивал его об этом на пресс-конференции в Лондоне после заключения очередного лицензионного соглашения в Ф1...

«Причиной этого было то, что мне надоели разговоры об отсутствии обгонов, – сказал он. – Их отсутствие не имеет ничего общего с трассой или окружающими людьми, это связано с пилотами, которым не нужно обгонять.

Если вы лидируете, а я еду вторым, то нет смысла рисковать вылететь с трассы или делать что-то глупое из-за двух очков.

А вот если мне необходимо делать это ради золотой медали, потому что наибольшее количество медалей позволит взять титул, то я пойду на это. Я обгоню вас».

Ну да бог с ним с чемпионатом мира. А как насчёт завоевания первой в мире официальной золотой медали Олимпиады в автоспорте? Насколько это было бы круто?

Представьте себе гонку века – кто из профессиональных пилотов откажется от возможности выиграть её?