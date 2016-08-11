Анализ: почему Ф1 не входит в программу Олимпиады?
Внимание всего мира сейчас приковано к проходящему в Рио-де-Жанейро величайшему спортивному зрелищу – Олимпийским играм. Но почему автоспорт не входит в их программу? Объясняет Чарльз Бредли.
В последний раз моторные виды спорта играли важную роль на Олимпиаде в Париже в 1900 году – правда там же были представлены крикет, крокет и воздухоплавание!
Тогда игры проводились совместно со Всемирной выставкой и проходили на протяжении полугода. В них и принимали участие электрические фургоны – как тебе такое, Формула Е?
С тех пор ближе всего к подобному результату подходило ралли – оба раза в Германии. В 1936 году отважная британка Бетти Хейг завоевала золото за победу в Олимпийском Ралли – гонке протяжённостью 2000 миль – по всей вероятности смутив руководство нацистской Германии на финише в Берлине.
Гонка повторилось в 1972 году под названием Ралли Олимпия, которое стартовало в месте проведения олимпийской парусной регаты в Киле, а закончилось шестью днями спустя на Олимпийском стадионе в Мюнхене – однако стоит отметить, что обе гонки прошли перед началом самих Олимпийских игр.
И угадайте, кто был штурманом экипажа-победителя в 1972 году? Ни кто иной, как Жан Тодт!
Формула 1, FIA и Международный олимпийский комитет
В 2012 году FIA под руководством Тодта стала международной спортивной организацией, которая признаётся Международным олимпийским комитетом (МОК). А за пять лет до этого МОК убрал ремарку о том, что виды спорта с механическими силовыми установками "не допускаются".
В общем, FIA получила место за столом и право голоса, к которому МОК должен прислушиваться. Ключом к этому стало подписание FIA Олимпийской хартии, а также её антидопинговых стандартов и, что возможно является самым главным, создание Комиссии пилотов.
Я об этом говорю, потому что этот орган "обязан защищать наших спортсменов". Только подумайте об этом моральном обязательстве, когда в следующий раз будете читать рассказ о защите кокпита, границах трассы и зонах вылета. Но что-то я отвлёкся…
Во время визита на Гран При Великобритании в 2012 году президент МОК Жак Рогге охладил пыл тех, кто носился с идеей, что Ф1 может стать частью Олимпийских игр.
«У нас общее стремление к совершенству, – сказал Рогге про Ф1, давая нам надежду. – Есть многое, чему мы можем поучиться у Формулы 1. У нас много общих черт, это спорт великих спортсменов, которые очень серьёзно готовятся.
Откровенно говоря, нашей концепцией являются игры для спортсменов, а не для техники. Поэтому, при всём уважении, она не будет включена в программу Олимпиады».
Однако говорить о том, что нынешние олимпийские виды спорта не имеют никакого внешнего воздействия на своих участников было бы некорректно. Есть множество областей, в которых техника играет большую роль – от ультрааэродинамичных трековых велосипедов, клюшек для гольфа и теннисных ракеток до высокотехнологичных купальников. Не говоря уже о лошадях для соревнований по конному спорту!
Поэтому мы, конечно же, можем вычеркнуть правило "борьбы атлетов с атлетами". И, пожалуйста, не надо мне говорить о том, что "Олимпиада не для профессионалов" – это безусловно соревнование для лучших (и надеемся не использующих допинг) спортсменов планеты. И точка.
Попадание в олимпийскую семью сулит массу преимуществ – не говоря уже об огромной телеаудитории, которую оно принесёт. Но может ли Ф1 когда-либо сыграть сколь-угодно значительную роль в этом? Думаю, нет.
Формуле 1 не нужна Олимпиада. Но автоспорт в целом мог бы получить огромную выгоду от неё.
Как это могло бы работать?
Лучшим выбором для автоспорта, чтобы стать частью Олимпиады, может стать монокласс. Олимпийские игры десятилетия назад внедрили "официальные автомобили", поэтому не надо беспокоиться о поиске компании, которая была бы готова заплатить за это.
К примеру, кроссовер Nissan Kicks является официальным автомобилем Олимпиады 2016 года – производитель привёз 4000 таких машин в Рио-де-Жанейро. А случайный зритель, наблюдавший за велогонкой, вполне мог решить, что это какая-то погоня из Nissan Livina. А следующая летняя Олимпиада пройдёт в 2020 году в Токио...
Наиболее предпочтительной выглядит концепция серии в духе Palmer Audi, организованной Джонатаном Палмером. Одинаковые шасси и двигатели выбираемые по принципу лотереи, а также штат беспристрастных инженеров и механиков, которые всё это обслуживают. Это не Ф1, но его старые машины Формулы 2 были довольно быстры и всё бы очень строго контролировалось.
Следующий вопрос – кто должен на них выступать? Очевидно, что это должны быть лучшие гонщики, которых нашли автоспортивные федерации различных стран. Но кто должен представлять Великобританию – Льюис или Дженсон? А Германию – Нико или Себ? В придуманном мире можно создать несколько поистине удивительных сценариев – особенно если вы поставите во главе кого-нибудь наподобие Фредрика Джонсона из Гонки чемпионов на поиск талантов и организацию всего этого.
Мне нравились соревнования на Кубок Наций, которые организовывала EFDA в Формуле Opel и конечно же недолговечный "Мировой автоспортивный Кубок" серии A1 GP.
Концепция показала себя с лучшей стороны, её просто необходимо вписать в рамки МОК.
Я не вижу проблем. Я видел выступление ралли-кроссовых машин внутри олимпийского стадиона во время X-Games (это ли не приёмный сын-хипстер Олимпиады?).
Формула Е проводила гонки вокруг стадиона "Птичье гнездо" в Пекине, а серия V8 Supercars в Сиднее –так что есть множество вариантов уличных гонок. Неплохим вариантом будут и постоянные трассы, находящиеся поблизости: Фуджи была бы идеальной для следующей Олимпиады в Токио, а вот на территории классической трассы Жакарепагуа построили Олимпийскую деревню – идиоты!
Берни наконец-то сможет ввести медали...
Ещё в 2008 году Берни Экклстоун носился с идеей медальной системы – вместо очков – чтобы решать судьбу титула в Формуле 1.
Помню, как спрашивал его об этом на пресс-конференции в Лондоне после заключения очередного лицензионного соглашения в Ф1...
«Причиной этого было то, что мне надоели разговоры об отсутствии обгонов, – сказал он. – Их отсутствие не имеет ничего общего с трассой или окружающими людьми, это связано с пилотами, которым не нужно обгонять.
Если вы лидируете, а я еду вторым, то нет смысла рисковать вылететь с трассы или делать что-то глупое из-за двух очков.
А вот если мне необходимо делать это ради золотой медали, потому что наибольшее количество медалей позволит взять титул, то я пойду на это. Я обгоню вас».
Ну да бог с ним с чемпионатом мира. А как насчёт завоевания первой в мире официальной золотой медали Олимпиады в автоспорте? Насколько это было бы круто?
Представьте себе гонку века – кто из профессиональных пилотов откажется от возможности выиграть её?
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Чарльз Брэдли
Анализ: почему Ф1 не входит в программу Олимпиады?
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