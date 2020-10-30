Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
08 Часов
:
01 Минут
:
20 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Поделились
Комментарии
Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Автор:
, редактор

Разбираемся в логике решения Ferrari и Alfa Romeo

Кадровая политика восьмой команды чемпионата – обычно не самая горячая тема в Формуле 1. Но Alfa Romeo в этом году выбилась из этого правила. Еще месяц назад эта команда казалась полигоном для обкатки новичков Ferrari. Но в итоге сохранила прежний состав.

Решение оставить в команде и Кими Райкконена, и Антонио Джовинацци немало удивит всех, кто не следил за новостями особенно плотно в последнее время. Ведь именно Alfa Romeo называли местом дебюта Мика Шумахера в Формуле 1. Сюда же сватали его коллег по академии Ferrari Роберта Шварцмана и Каллума Илотта. 

Основной вопрос был в том, возьмет ли Фредерик Вассер в команду двух новичков, или только одного. Предполагалось, что этот вопрос решит Кими Райкконен – финну самому предстояло решить, оставаться ли в команде. Но нынешнего поворота событий совсем недавно никто не ждал. 

Читайте также:

Почему оставили Джовинацци

Первый за долгие годы воспитанник Ferrari и единственный в чемпионате итальянец. Этими двумя пунктами ограничиваются очевидные достоинства Антонио Джовинацци. 

Он дебютировал в Ф1 еще в 2017 году, проведя две гонки за Sauber. Потом два года провел в режиме ожидания, и в прошлом сезоне получил наконец стабильное место. На текущий момент на счету Джови уже 35 Гран При, за которые он не произвел какого-то большого впечатления. 

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Да, в этом году итальянец стал смотреться более-менее равным соперником для стареющего Кими Райкконена. Вот только проявить себя Антонио удается в основном на пустой трассе – в квалификации. В гонках же, Кими выигрывает со счетом 6-3 по финишам впереди напарника (если брать лишь те гонки, где финишировали оба). И одно лишнее очко Джовинацци в сравнении с бывшим чемпионом мира – лишь результат везения.

Так почему же его оставили в команде? Во-первых, Джови все-таки не так плох, как может показаться со стороны. У него плохая машина, сильный партнер, отсутствие мощности в моторе... Попробуй сверкнуть на таком фоне! Скажем, репутация Джорджа Расселла сложилась во-многом за счет доминирования над Робертом Кубицей и Николя Латифи. Но кто поручится, что Джовинацци бы над ними не доминировал? 

Но кажется, важнее даже не качества самого Джови, а репутация Ferrari. В этом году Скудерия уже рассталась с человеком, которому клялась в любви. И рассталась не слишком красиво. Чтобы на таком фоне выгнать из чемпионата собственного воспитанника, надо иметь веские основания. Например, сын Михаэля Шумахера, уделывающего всех в Формуле 2. 

Кими Райкконен и Мик Шумахер, Alfa Romeo

Кими Райкконен и Мик Шумахер, Alfa Romeo

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Такое основание у Ferrari было, но видимо, в Маранелло нашли соломоново решение. Финансовые проблемы заставили Haas отказаться от самостоятельности в выборе пилотов. И если договориться с американской командой может отец Никиты Мазепина, то почему этого не сделать Скудерии? 

Таким образом, и для Шумахера место в Ф1 будет найдено, и Джовинацци свою позицию сохранит. Были, правда, и другие претенденты на место Антонио...

Читайте также:

Когда один лучше чем два

...но этих претендентов было сразу двое. И выбрать из них самого достойного не представлялось возможным. 

Получив сразу трех сильных пилотов на подходе к Ф1, Ferrari оказалась в непростом положении. Трудно даже представить, что бы делали в команде, если бы лучшим из трех, хотя бы по очкам, не оказался Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира, понятное дело, сразу подводили к Ф1. Но у него внезапно появились сильные конкуренты.

Роберта Шварцмана летом называли новым Шарлем Леклером. Так же, как монегаск, россиянин с ходу выиграл Формулу 3 и стал лидером в Ф2. Если бы он продолжал в том же духе, взять в Ф1 вместо него Шумахера было бы тяжело – со спортивной точки зрения. Но, к удобству Ferrari, по осени Роберт растерял стабильность.

Роберт Шварцман, Ferrari SF71H

Роберт Шварцман, Ferrari SF71H

Фото: Ferrari

Зато ее обрел Каллум Илотт. В прошлом году британец чередовал подиумы с гонками без очков, зато в этом лишь раз финишировал вне топ-10. Таким достижением не может похвастаться больше никто в чемпионате.

Сейчас Илотт идет вторым в чемпионате с ощутимым отрывом от остальных. Но такого блеска, как у Шварцмана в начале года, у Каллума все же нет. И выбор между ними двумя наверняка стал бы для Скудерии головной болью. 

Предполагалось, что Ferrari может повысить и всех троих новичков разом. Но желание Райкконена продолжать карьеру и договоренность Мазепина с Haas не дала таким планам шанса осуществиться. Что же делать в такой ситуации? 

Каллум Илотт, Haas F1

Каллум Илотт, Haas F1

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Наверное, можно было бы пойти формальным путем, и взять в Ф1 двух лучших пилотов по очкам. Но очки в младших сериях не всегда гарантируют успех в главной. Да и потом – чем второе место Илотта в Ф2 лучше второго места Джовинацци в GP2? А такое у Антонио тоже было. 

А раз ни Шварцман, ни Илотт не доказали значительного превосходства ни над Джови, ни друг над другом, то вполне разумно было оставить место за итальянцем. И дать Каллуму с Робертом выяснить отношения в следующем году. А там, глядишь, и Райкконен отправится на покой, освободив место для победителя дуэли.

Читайте также:

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Предыдущая новость

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Следующая новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен , Антонио Джовинацци , Мик Шумахер , Каллум Илотт , Роберт Шварцман
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1 / Новость

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Самое важное:

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Райкконен подписал контракт с Alfa Romeo за день до объявления
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен подписал контракт с Alfa Romeo за день до объявления

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

29мин
2
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

3
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

4
Формула 1

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

13мин
5
Формула 1

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

Самое важное:

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Формула 1

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем
Формула 1

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

Райкконен подписал контракт с Alfa Romeo за день до объявления
Формула 1

Райкконен подписал контракт с Alfa Romeo за день до объявления

Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году
Формула 1

Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.