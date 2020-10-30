Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Кадровая политика восьмой команды чемпионата – обычно не самая горячая тема в Формуле 1. Но Alfa Romeo в этом году выбилась из этого правила. Еще месяц назад эта команда казалась полигоном для обкатки новичков Ferrari. Но в итоге сохранила прежний состав.

Решение оставить в команде и Кими Райкконена, и Антонио Джовинацци немало удивит всех, кто не следил за новостями особенно плотно в последнее время. Ведь именно Alfa Romeo называли местом дебюта Мика Шумахера в Формуле 1. Сюда же сватали его коллег по академии Ferrari Роберта Шварцмана и Каллума Илотта.

Основной вопрос был в том, возьмет ли Фредерик Вассер в команду двух новичков, или только одного. Предполагалось, что этот вопрос решит Кими Райкконен – финну самому предстояло решить, оставаться ли в команде. Но нынешнего поворота событий совсем недавно никто не ждал.

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Почему оставили Джовинацци

Первый за долгие годы воспитанник Ferrari и единственный в чемпионате итальянец. Этими двумя пунктами ограничиваются очевидные достоинства Антонио Джовинацци.

Он дебютировал в Ф1 еще в 2017 году, проведя две гонки за Sauber. Потом два года провел в режиме ожидания, и в прошлом сезоне получил наконец стабильное место. На текущий момент на счету Джови уже 35 Гран При, за которые он не произвел какого-то большого впечатления.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Да, в этом году итальянец стал смотреться более-менее равным соперником для стареющего Кими Райкконена. Вот только проявить себя Антонио удается в основном на пустой трассе – в квалификации. В гонках же, Кими выигрывает со счетом 6-3 по финишам впереди напарника (если брать лишь те гонки, где финишировали оба). И одно лишнее очко Джовинацци в сравнении с бывшим чемпионом мира – лишь результат везения.

Так почему же его оставили в команде? Во-первых, Джови все-таки не так плох, как может показаться со стороны. У него плохая машина, сильный партнер, отсутствие мощности в моторе... Попробуй сверкнуть на таком фоне! Скажем, репутация Джорджа Расселла сложилась во-многом за счет доминирования над Робертом Кубицей и Николя Латифи. Но кто поручится, что Джовинацци бы над ними не доминировал?

Но кажется, важнее даже не качества самого Джови, а репутация Ferrari. В этом году Скудерия уже рассталась с человеком, которому клялась в любви. И рассталась не слишком красиво. Чтобы на таком фоне выгнать из чемпионата собственного воспитанника, надо иметь веские основания. Например, сын Михаэля Шумахера, уделывающего всех в Формуле 2.

Кими Райкконен и Мик Шумахер, Alfa Romeo Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Такое основание у Ferrari было, но видимо, в Маранелло нашли соломоново решение. Финансовые проблемы заставили Haas отказаться от самостоятельности в выборе пилотов. И если договориться с американской командой может отец Никиты Мазепина, то почему этого не сделать Скудерии?

Таким образом, и для Шумахера место в Ф1 будет найдено, и Джовинацци свою позицию сохранит. Были, правда, и другие претенденты на место Антонио...

Когда один лучше чем два

...но этих претендентов было сразу двое. И выбрать из них самого достойного не представлялось возможным.

Получив сразу трех сильных пилотов на подходе к Ф1, Ferrari оказалась в непростом положении. Трудно даже представить, что бы делали в команде, если бы лучшим из трех, хотя бы по очкам, не оказался Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира, понятное дело, сразу подводили к Ф1. Но у него внезапно появились сильные конкуренты.

Роберта Шварцмана летом называли новым Шарлем Леклером. Так же, как монегаск, россиянин с ходу выиграл Формулу 3 и стал лидером в Ф2. Если бы он продолжал в том же духе, взять в Ф1 вместо него Шумахера было бы тяжело – со спортивной точки зрения. Но, к удобству Ferrari, по осени Роберт растерял стабильность.

Роберт Шварцман, Ferrari SF71H Фото: Ferrari

Зато ее обрел Каллум Илотт. В прошлом году британец чередовал подиумы с гонками без очков, зато в этом лишь раз финишировал вне топ-10. Таким достижением не может похвастаться больше никто в чемпионате.

Сейчас Илотт идет вторым в чемпионате с ощутимым отрывом от остальных. Но такого блеска, как у Шварцмана в начале года, у Каллума все же нет. И выбор между ними двумя наверняка стал бы для Скудерии головной болью.

Предполагалось, что Ferrari может повысить и всех троих новичков разом. Но желание Райкконена продолжать карьеру и договоренность Мазепина с Haas не дала таким планам шанса осуществиться. Что же делать в такой ситуации?

Каллум Илотт, Haas F1 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Наверное, можно было бы пойти формальным путем, и взять в Ф1 двух лучших пилотов по очкам. Но очки в младших сериях не всегда гарантируют успех в главной. Да и потом – чем второе место Илотта в Ф2 лучше второго места Джовинацци в GP2? А такое у Антонио тоже было.

А раз ни Шварцман, ни Илотт не доказали значительного превосходства ни над Джови, ни друг над другом, то вполне разумно было оставить место за итальянцем. И дать Каллуму с Робертом выяснить отношения в следующем году. А там, глядишь, и Райкконен отправится на покой, освободив место для победителя дуэли.