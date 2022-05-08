Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?

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Команда из Маранелло и мечтать не могла о большем. Впервые за два с половиной года ее пилоты заняли весь первый стартовый ряд, доказав паддоку, что осечка в Имоле нисколько не выбила их из колеи.

Шарль Леклер продолжил делать то, чем занимался с самого старта чемпионата, и в третий раз завоевал поул, а Карлос Сайнс отлично смог восстановить уверенность в себе и машине после пятничной аварии.

На иллюстрации ниже вы можете видеть сравнение скорости Ferrari и Red Bull в финале квалификации (какого цвета линия, у той машины преимущество на конкретном участке). Понятно, что в теории Макс Ферстаппен мог проехать быстрее – он ошибся в связке пятого и шестого поворотов, а затем и вовсе бросил быстрый круг в тот момент, когда условия были оптимальными.

Однако в целом картина весьма показательна: соперники близки по силам, но F1-75 лучше едет в поворотах и медленных связках, тогда как RB18 имеет преимущество на прямых. Такая ситуация хорошо знакома и по прошлым Гран При.

При этом важно отметить, что в Майами Ferrari чуть изменила подход к настройкам: решено было немного сдвинуть баланс в пользу максимальной скорости. Команда впервые привезла на этап заднее крыло с уменьшенным прижимом, а также установила своему лидеру обновленный мотор.

В результате F1-75 лишилась части преимущества в поворотах но, как ожидается, в гонке сможет лучше противостоять Red Bull на прямых.

Как рассказал глава «Быков» Кристиан Хорнер, в его команде сделали собственный выбор при определении настроек: решено было принести в жертву скорость на одном круге, чтобы иметь преимущество с полными баками.

«Мы выбрали не такие регулировки, как Ferrari, – объяснил британец после квалификации. – У них чуть больше прижима, они быстрее в поворотах. Кроме того, они преодолевают медленные участки более плавно. Однако у нас есть скорость на прямых. И это обещает захватывающую гонку».

В этом году подобный сценарий уже подарил нам несколько ярких сражений. Сказать, какая схема предпочтительнее в Майами, пока невозможно – в тренировках длинные серии кругов оказались прерваны красными флагами, что затрудняет анализ.

Выбор Red Bull оправдался в Джидде, где тоже много прямых, но дополнительный прижим обычно позволяет замедлить износ шин. Учитывая свежеуложенный асфальт, в Майами этот фактор сыграет большую роль для Ferrari.

«Никому не удалось нормально поработать на длинных сериях, – подтвердил Хорнер. – А значит, никто не в курсе, как поведет себя резина. Хватит ли одного пит-стопа или потребуется два? Это выяснится прямо по ходу гонки».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и обладатель поула Шарль Леклер, Ferrari Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Реально ли в Майами обгонять?

Хотя новые правила заметно улучшили ситуацию, вопрос обгонов по-прежнему стоит остро – достаточно вспомнить историю Льюиса Хэмилтона в Имоле.

После квалификации многие пилоты говорили, что уровень сцепления с асфальтом на гоночной траектории намного выше, чем в стороне от нее. Казалось бы, это осложнит атаки. Однако Хорнер оценил эту ситуацию иначе.

«Думаю, возможности для обгонов есть, – сказал он. – Как по мне, на этой трассе DRS является очень мощным оружием. А гонки серий поддержки позволят расчистить зоны торможения и нанести там на асфальт больше резины. В конце самой длинной прямой точно можно будет обгонять».

Глава Red Bull Racing также подчеркнул значимость первых кругов гонки: «Для нас крайне важно как можно скорее разделить пару Ferrari на трассе. Если не получится – они начнут командную игру и станут прикрывать своего лидера. Собственно, любой сделал бы так. Потому старт будет невероятно важен».

Важно помнить, что на стартовой прямой в этот раз будут чистая и грязная стороны решетки. Макс, как и Леклер, будут на траектории, то есть на чистой стороне. В теории это повисит шансы действующего чемпиона сразу опередить Карлоса Сайнса.

Наконец, на городской трассе почти наверняка не обойдется без машины безопасности. При этом момент ее выезда, разумеется, предсказать невозможно. На прямой вопрос о том, реально ли обыграть Ferrari, Хорнер ответил: «Вполне, но для этого нам понадобится немного везения».

Все указывает на то, что сегодня нас ждет очень интересная гонка…