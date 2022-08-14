Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?

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По открытой террасе на верхнем ярусе моторхоума Williams гуляет холодный порывистый ветер, грозящий перевернуть аккуратно расставленные горшочки в цветами. Николя Латифи, приветствовав нас тремя этажами ниже в паддоке Сильверстоуна, поднялся сюда один, без какой-либо свиты или сопровождающих. В небе над ним собрались серо-свинцовые тучи – как и над продолжением карьеры гонщика в Ф1.

С британским небом все как всегда: в любую минуту из-за облаков могут появиться лучи летнего солнца. А спустя еще несколько минут начнется дождь. Совпадение или нет, но именно на этом этапе канадский гонщик впервые в карьере добрался до финала квалификации. Для него это был едва ли не первый светлый момент со старта чемпионата.

«Определенно, все идет не так, как я надеялся, – ответил Николя на вопрос для родственного Motorsport.com издания GP Racing о ходе чемпионата. – Это ясно. Результаты совсем не отвечают моим ожиданиям».

Латифи никогда не скрывает недовольства. Многие его соперники в состоянии лишь гневно топать ногами, когда что-то идет не так. Латифи готов рассказывать о неудачах обстоятельно и подробно, с обезоруживающим откровением.

«Я говорю много слов. Возможно, даже больше, чем требуется, но так уж получается», – объясняет гонщик. И это не способ утопить в потоке фраз ответы на сложные вопросы. Это открытость.

Когда в 2017-м юный Николя потерял дебютную победу в Ф2, отвлекшись на сорванное зеркало заднего вида, его описание случившегося заняло две минуты. Расшифровка показала, что за это время он произнес почти 600 слов. То есть вдвое больше, чем способен сказать за такое время средний носитель языка.

Потому несложно вообразить, какую боль испытывал Латифи при прочтении тех нескладных посланий, что разные анонимы присылали в его адрес после прошлогоднего финала в Абу-Даби, когда авария канадца, к огромному для него сожалению, решила исход борьбы за титул.

Там были и грубости, и колкости, и реальные угрозы жизни. Все это до такой степени задело Николя, что он адресовал своим троллям обстоятельное послание и даже вынужден был нанять телохранителей. Сейчас гонщик настаивает, что полностью справился с последствием той токсичной истории и целиком сконцентрирован на своем третьем сезоне с Williams.

Латифи справился с неприятностями конца 2021 года, но нынешний сезон складывается для него очень непросто Фото: FIA Pool

К сожалению для Николя, его планы начать сезон-2022 с чистого листа изначально столкнулись со сложностями. На первом Гран При в Бахрейне пилот квалифицировался последним, уступив шесть позиций новому напарнику Алексу Элбону. А гонка оказалась испорчена очень быстрым износом шин.

Спустя неделю в Джидде Латифи разбил машину в субботу, а затем еще раз в воскресенье. В Мельбурне они столкнулись по ходу квалификации с соотечественником Лэнсом Строллом – судьи признали виновником аварии гонщика Aston Martin.

«В начале сезона проблема была в ощущениях от машины и отсутствии уверенности в ней, – объяснил Николя. – Наверное, в последующих гонках этот фактор сказывался уже не столь сильно. Но пока все по-прежнему не так, как мне бы хотелось».

Он уточнил, что «частично все это из-за нашей машины и ее характеристик – в первую очередь, недостатка прижимной силы». Но Элбону, который вернулся в Ф1 после увольнения из Red Bull и пропущенного сезона, это не помешало уже дважды заработать очки.

Семья Латифи оказала Williams огромную поддержку в сложный период – речь не только о спонсорстве, но и о жизненно важном кредите после дефолта титульного спонсора в 2020 году. Но Формуле 1 не свойственна сентиментальность.

Понятно, что десятое место в Мельбурне и девятое в Майами – это совсем не то, на что перед стартом чемпионата рассчитывали в Гроу, если вспоминать весь недавний прогресс после глубокого провала 2018-19 годов. Латифи, впрочем, пока не добился даже этого.

Даже после старта с десятого места в Сильверстоуне он лишь терял позиции, застряв в «поезде DRS», рано поехав в боксы, а затем повредив днище о поребрик в Копсе. На финише канадец был только 12-м из 14 пилотов.

У 27-летнего спортсмена явно возникли сложности с привыканием к новой технике с граунд эффектом – эти машины подходят тем, кто быстро адаптируется и доверяет инстинктам. Они непредсказуемы из-за «козления» и новых шин Pirelli, которые добавляют недостаточной поворачиваемости в медленных поворотах.

Латифи явно испытывает сложности за рулем FW44 – они связаны с тем, что баланс может внезапно измениться, притом измениться значительно, прямо по ходу поворота, а 18-дюймовые слики дают гонщику меньше обратной связи, хотя позволяют атаковать острее и изнашиваются не столь быстро.

«Машины стали прощать гораздо меньше, когда ты подбираешься к их пределу или заходишь за него», – объяснил канадец.

К этому он добавил, что некоторые особенности поведения сохранялись у Williams по ходу всех лет его выступлений в команде. В 2021-м машина была очень чувствительной к изменению ветра – эта же история проявила себя в начале нынешнего сезона. Конструкторы попробовали исправить положение за счет пакета обновлений, но подготовили его только к Сильверстоуну и в единственном экземпляре, который достался Элбону.

И без того не самое успешное течение сезона для Латифи усугубили слухи его будущем. Самые смелые предположения гласили, что уже с британского этапа Williams отдаст его машину чемпиону Формулы 2 Оскару Пиастри. В итоге эти сплетни не подтвердились, но в известном смысле по ним можно судить о том, каково общее настроение формульного закулисья.

Латифи даже смог добраться до финала квалификации, но вот хоть раз финишировать в десятке ему в этом сезоне пока так и не удалось Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

«Я тоже слышал все эти пересуды, они немало меня повеселили, – отметил Латифи. – Повеселили потому, что были полной чушью».

Вариант с увольнением канадца по ходу сезона и впрямь не устраивал Williams. В принципе, полностью исключить подобное невозможно, но команде пришлось бы изрядно заплатить за такой сценарий. Впрочем, глава Williams Йост Капито подлил масла в огонь, сказав: «Никогда нельзя гарантировать [что гонщик останется до конца сезона]. Разумеется, такого никто не планирует. Но если он сломает ногу, мы будем вынуждены заменить его».

Латифи назвал своими главными задачами на вторую половину чемпионата «сконцентрироваться на возможном» и «усилить свои выступления». «Именно от этого будет зависеть все то, что будет дальше», – уверен пилот.

Безусловно, если он вновь будет квалифицироваться так, как в Сильверстоуне, это очень поможет. Но главные проблемы Николя связаны с гоночным темпом и износом резины. Он объясняет сложности нехваткой прижима. И именно от способности решить эту задачу напрямую зависит будущее пилота в Ф1.

В Williams ценят его обратную связь по техническим вопросам. Но в то же время сама команда сейчас переосмысливает подход к выбору гонщиков. Уже в прошлом году в Гроу начали говорить, что инвестиции фонда Dorilton Capital позволяют больше не делать ставку на бизнес-пилотов, а исходить только из уровня таланта.

Сам Латифи признает, что не смог сделать тот серьезный шаг вперед, который обычно удается участникам чемпионата в третьем сезоне Ф1 – особенно при выступлениях за одну и ту же команду. Вспомните, как заметно прибавили в прошлом году новички 2019-го Норрис и Расселл. Мику Шумахеру – если он, конечно, удержится в чемпионате – предстоит продемонстрировать это в 2023-м. Латифи же пока не по силам сдать этот экзамен.

Понятно, что дебют канадца пришелся именно на тот момент, когда Ф1 урезала на треть и без того очень ограниченные зимние тесты, а команды столкнулись с дополнительными финансовыми ограничениями из-за пандемии. Работа в условиях социального дистанцирования помогла сохранить здоровье сотрудников, но усложнила интеграцию пилота в коллектив.

Сейчас в Williams вспомнили об амбициях. Семья Латифи оказала команде огромную поддержку в сложный период – речь не только о спонсорстве, но и о жизненно важном кредите после дефолта титульного спонсора в 2020 году.

Но Формуле 1 не свойственна сентиментальность. Плыть против течения здесь под силу только лучшим из лучших. А тех, кому это не удается, сколь бы приятными в общении они ни были, уносит безжалостным потоком…

Финансовое состояние Williams стабилизировалось. А значит – с сожалению для Латифи, – команде больше не обязательно искать пилотов с бюджетом Фото: Williams

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