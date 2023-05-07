Предыдущая / «Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14 Следующая / Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке
Формула 1 / Гран При Майами Аналитика

Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?

Макс не смог показать свою реальную силу в квалификации и начнет гонку лишь с девятого места. Его главный соперник уверенно завоевал поул. Но чьи шансы выиграть гонку выглядят предпочтительнее? Рональд Фординг проанализировал данные

Рональд Фординг
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Когда год назад Формула 1 впервые приехала во Флориду, Макс Ферстаппен занимал на решетке третью позицию, однако смог относительно легко переиграть дуэт Ferrari.

Карлос Сайнс сразу остался позади, не пожелав ввязываться в силовую борьбу в первых поворотах. С Шарлем Леклером все оказалось сложнее, соперники какое-то время играли в кошки-мышки на длинных прямых, но в итоге гонщик Red Bull первым промчался под клетчатый флаг. 

На этот раз задача Макса выглядит куда более внушительно – если он хочет вновь победить у стадиона Hard Rock, то обогнать ему предстоит не двоих, а сразу восьмерых соперников. Впрочем, настоящую конкуренцию ему сможет оказать только один из них. Ферстаппен и сам прекрасно понимает это – в субботу вечером он прямо заявил, что собирается финишировать «как минимум вторым». Несложно догадаться, кого голландец не стал заранее списывать со счетов – это его партнер по команде Серхио Перес, стартующий с поула.

Соперники из других команд едва ли помешают им. В Баку Макс отмечал: «Не могу понять причину, но в гонках наша машина всегда едет чуть лучше, чем в квалификациях». Год назад такая картина была обычным делом, но тогда на одном быстром круге Red Bull мешали лишний вес и недостаточная поворачиваемость. Но ни один из этих факторов уже не сдерживает нынешнюю машину RB19.

Читайте также:
Серхио Перес, Red Bull Racing, обладатель поула

Серхио Перес, Red Bull Racing, обладатель поула

Фото: Motorsport Images

Что мы узнали на длинных сериях в пятницу

Впрочем, даже если в Майами привычная тенденция нарушится и темп Red Bull в сравнении с соперниками останется в воскресенье таким же, как был в субботу, это не так страшно: в этот раз и на одном быстром круге RB19 уверенно уезжала от преследователей.

Макс стал лучшим во второй и третьей тренировках, а во втором квалификационном сегменте показал время лучше, чем у Переса в финале. Впрочем, данные с длинный серий также могут служить лишь поводом для оптимизма.

Хотя подготовку команд и прервала авария Шарля Леклера, общая расстановка сил в целом понятна. Быстрейшим на шинах Meduim в гоночной конфигурации также оказался Ферстаппен, чье среднее время круга составило 1:32.323. Перес в схожих условиях уступил напарнику четыре десятых.

Для Макса это отличная новость в преддверии гонки. Но здесь важно не забывать про два фактора. Во-первых, на радостях после выигранного поула Серхио проговорился, что во всех тренировках его машина просто не ехала, и только перед квалификацией она «ожила» после смены настроек. Это значит, что в гонке он, скорее всего, будет отставать от Макса не столь значительно, как в пятницу. 

Второй фактор – это Фернандо Алонсо. Вышло так, что именно ему авария Леклера помешала сильнее всего – испанец не успел толком поработать на длинной серии кругов, так что его скорость пока остается загадкой. Но в квалификации пилот Aston Martin удивил многих, показав второе время. И если кто-то может вмешаться в поединок Ферстаппена и Переса – точнее, оказать влияние на его ход – это именно Фернандо.

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Скорость как оружие

В теории Максу по силам настичь Переса за 57 кругов дистанции. Но для этого ему крайне желательно терять как можно меньше времени на первом отрезке, отыгрывая позиции. Голландец сам говорил в пятницу, что вне траектории асфальт остается очень скользким. Вдовавок, поздно вечером в субботу на Майами обрушился сильный дождь – и смыл даже тот зацеп, который пилоты накатали по ходу уик-энда. 

Стоит отметить, что изменившийся уровень сцепления может повлиять на баланс каких-то машин и их силу в гонке. 

Однако если возвращаться к обгонам, то единственным реальным местом для них в нынешней ситуации выглядит длинная прямая, ведущая к 17-му повороту. И здесь главным козырем Red Bull должна стать максимальная скорость. 

Если сравнивать данные GPS, то в квалификации, когда на всех машинах была открыта плоскость DRS, Макс на 7 км/ч превзошел Карлоса Сайнса и на 8 км/ч – Фернандо Алонсо. В гонке, когда соперник впереди не сможет задействовать подвижное крыло, разница определенно будет еще больше. 

Именно поэтому Макс так уверенно говорил, что прорвется до второго места. И если сделает это достаточно быстро, Формула 1 и все ее поклонники получат то, что всем интересно – реальную дуэль Ферстаппена с Пересом за победу в Гран При.

Кто возьмет в ней верх, зависит от множества факторов. Но хочется верить, что она точно окажется более зрелищной и напряженной, чем в Баку.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке
Рональд Фординг Больше от
Рональд Фординг
Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Формула 1
Гран При Азербайджана

Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Марко объяснил, почему Red Bull вовсе не доминирует в Ф1

Марко объяснил, почему Red Bull вовсе не доминирует в Ф1

Формула 1
Гран При Австралии

Марко объяснил, почему Red Bull вовсе не доминирует в Ф1 Марко объяснил, почему Red Bull вовсе не доминирует в Ф1

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

Формула 1
Гран При Австралии

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Формула 1
Гран При Майами

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Ferrari Больше от
Ferrari
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Формула 1
Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

Формула 1
Гран При Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач

После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач

Формула 1
Гран При Майами

После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач После аварии в квалификации Леклеру заменили коробку передач

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

F1 Формула 1

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.