Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?

Когда год назад Формула 1 впервые приехала во Флориду, Макс Ферстаппен занимал на решетке третью позицию, однако смог относительно легко переиграть дуэт Ferrari.

Карлос Сайнс сразу остался позади, не пожелав ввязываться в силовую борьбу в первых поворотах. С Шарлем Леклером все оказалось сложнее, соперники какое-то время играли в кошки-мышки на длинных прямых, но в итоге гонщик Red Bull первым промчался под клетчатый флаг.

На этот раз задача Макса выглядит куда более внушительно – если он хочет вновь победить у стадиона Hard Rock, то обогнать ему предстоит не двоих, а сразу восьмерых соперников. Впрочем, настоящую конкуренцию ему сможет оказать только один из них. Ферстаппен и сам прекрасно понимает это – в субботу вечером он прямо заявил, что собирается финишировать «как минимум вторым». Несложно догадаться, кого голландец не стал заранее списывать со счетов – это его партнер по команде Серхио Перес, стартующий с поула.

Соперники из других команд едва ли помешают им. В Баку Макс отмечал: «Не могу понять причину, но в гонках наша машина всегда едет чуть лучше, чем в квалификациях». Год назад такая картина была обычным делом, но тогда на одном быстром круге Red Bull мешали лишний вес и недостаточная поворачиваемость. Но ни один из этих факторов уже не сдерживает нынешнюю машину RB19.

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Серхио Перес, Red Bull Racing, обладатель поула Фото: Motorsport Images

Что мы узнали на длинных сериях в пятницу

Впрочем, даже если в Майами привычная тенденция нарушится и темп Red Bull в сравнении с соперниками останется в воскресенье таким же, как был в субботу, это не так страшно: в этот раз и на одном быстром круге RB19 уверенно уезжала от преследователей.

Макс стал лучшим во второй и третьей тренировках, а во втором квалификационном сегменте показал время лучше, чем у Переса в финале. Впрочем, данные с длинный серий также могут служить лишь поводом для оптимизма.

Хотя подготовку команд и прервала авария Шарля Леклера, общая расстановка сил в целом понятна. Быстрейшим на шинах Meduim в гоночной конфигурации также оказался Ферстаппен, чье среднее время круга составило 1:32.323. Перес в схожих условиях уступил напарнику четыре десятых.

Для Макса это отличная новость в преддверии гонки. Но здесь важно не забывать про два фактора. Во-первых, на радостях после выигранного поула Серхио проговорился, что во всех тренировках его машина просто не ехала, и только перед квалификацией она «ожила» после смены настроек. Это значит, что в гонке он, скорее всего, будет отставать от Макса не столь значительно, как в пятницу.

Второй фактор – это Фернандо Алонсо. Вышло так, что именно ему авария Леклера помешала сильнее всего – испанец не успел толком поработать на длинной серии кругов, так что его скорость пока остается загадкой. Но в квалификации пилот Aston Martin удивил многих, показав второе время. И если кто-то может вмешаться в поединок Ферстаппена и Переса – точнее, оказать влияние на его ход – это именно Фернандо.

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Скорость как оружие

В теории Максу по силам настичь Переса за 57 кругов дистанции. Но для этого ему крайне желательно терять как можно меньше времени на первом отрезке, отыгрывая позиции. Голландец сам говорил в пятницу, что вне траектории асфальт остается очень скользким. Вдовавок, поздно вечером в субботу на Майами обрушился сильный дождь – и смыл даже тот зацеп, который пилоты накатали по ходу уик-энда.

Стоит отметить, что изменившийся уровень сцепления может повлиять на баланс каких-то машин и их силу в гонке.

Однако если возвращаться к обгонам, то единственным реальным местом для них в нынешней ситуации выглядит длинная прямая, ведущая к 17-му повороту. И здесь главным козырем Red Bull должна стать максимальная скорость.

Если сравнивать данные GPS, то в квалификации, когда на всех машинах была открыта плоскость DRS, Макс на 7 км/ч превзошел Карлоса Сайнса и на 8 км/ч – Фернандо Алонсо. В гонке, когда соперник впереди не сможет задействовать подвижное крыло, разница определенно будет еще больше.

Именно поэтому Макс так уверенно говорил, что прорвется до второго места. И если сделает это достаточно быстро, Формула 1 и все ее поклонники получат то, что всем интересно – реальную дуэль Ферстаппена с Пересом за победу в Гран При.

Кто возьмет в ней верх, зависит от множества факторов. Но хочется верить, что она точно окажется более зрелищной и напряженной, чем в Баку.