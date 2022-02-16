Анализ по двум фото: Что мы знаем о Williams FW44?

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Вчера команда Williams фактически провела двойную презентацию. Сначала она показала новую ливрею на примере шоу-кара FOM из 2021 года, чем немного разочаровала болельщиков, но позже, в тот же день представила фотографии с первой выкатки совершенно новой машины в Сильверстоуне.

Команда опубликовала всего две фотографии, снятые спереди и в три четверти, так что устройство задней части болида оказалось от всех пока скрыто. И все же известный технический эксперт Формулы 1 Гэри Андерсон в своей колонке для издания The Race нашел что подметить.

Первым делом Андерсон отметил, что Williams стала четвертой командой после Aston Martin, Alfa Romeo и AlphaTauri, кто уже выкатил новую машину на трассу, то есть у них точно есть болид, способный быстро или не очень, но ездить. По мнению эксперта, для команды, которая не смогла подготовить машины к первым тестам 2019 года, это само по себе может считаться прогрессом.

На фотографиях первым делом внимание привлекает переднее антикрыло. По словам Андерсона, его конструкция в целом похожа на то, что мы уже видели у болидов других команд 2022 года.

Эксперта удивило, что нижняя из четырех плоскостей крыла находится очень близко ко второй снизу, что мешает воздуху проходить между этими пластинами: этот воздух затем засасывается под днище и способствует повышению эффективности граунд-эффекта.

Кроме того, Андерсон обратил внимание на то, что на выкатке у болида верхние регулируемые плоскости переднего крыла были выгнуты максимально вверх, что может объясняться плохой дождливой погодой в Сильверстоуне, где вчера проходили заезды, и желанием механиков создать максимальную прижимную силу на передних колесах.

Андерсон также увидел противоречие в форме регулируемых планок переднего крыла и работе днища: при столь агрессивных настройках, призванных обеспечить прижим передних колес, под днище опять же попадает меньше воздуха, что в теории должно снижать прижим в целом.

Конструкцию передней подвески с толкающими штангами можно считать консервативной. Обращает на себя внимание расположение рулевых тяг, которые находятся в тени поперечных рычагов и не создают дополнительного сопротивления.

Примерно такой же тип подвесок можно было видеть на болидах в 2021 году. При этом Андерсон несколько сожалеет, что в Williams не воспользовались новыми возможностями. В 2022 году колеса стали больше, а шасси – ниже, что дает больше пространства для нестандартной геометрии рычагов, чем в Williams предпочли не воспользоваться.

Williams FW44 Фото: Williams

Что касается конструкции воздухозаборников системы вентиляции тормозов, то Андерсон в очередной раз подчеркивает, что в этой части правила прописаны очень точно. Все, что может различаться, это форма самих воздухозаборников, но эти детали сделаны съемными, и команды могут варьировать разные их наборы по ходу сезона в зависимости от конкретных трасс.

Воздухозаборники радиаторов на боковых понтонах эксперт называет самыми большими из всех, что мы видели в 2022 году. Настолько большими, что конструкторам пришлось размещать верхний элемент пассивной безопасности, представляющий из себя сминаемую трубку, посреди воздухозаборника. Андерсону такие воздухозаборники радиатора напомнили скорее машины 2021, а не 2022 года.

Что касается профиля понтонов, то тут Андерсон использует такие эпитеты, как «внезапный» и «очень короткий», так как понтон стремительно загибается вниз и внутрь корпуса машины. Такое, по мнению эксперта, возможно только в том случае, если в Williams решили использовать понтоны исключительно для размещения радиаторов и не наделять их какими-либо иными аэродинамическими функциями.

Выход горячего воздуха из понтонов организован уже в зоне диффузоров. Похоже, что Williams постарались сделать зону «бутылочного горлышка» максимально узкой, что в теории повышает «граунд-эффект». Однако в итоге задняя подвеска оказалась полностью открытой, что чревато образованием в этой зоне паразитных турбулентных потоков.

Что касается верхней части машины, то и тут соблюдается принцип «все гениальное – просто». Воздухозаборник самой обычной формы разделен горизонтальной планкой, разделяющей потоки на тот, что через турбину попадает в двигатель и тот, что идет на охлаждение силовой установки. В задней части кожуха двигателя видны выходные отверстия для воздуха.

Задняя подвеска сделана по классической для 2021 года схеме с тянущими штангами, при этом поперечные рычаги подняты относительно высоко, что выгодно с точки зрения аэродинамики.

Что касается заднего крыла, то его форма столь строго приписана в регламенте, что чего-то нового увидеть здесь невозможно. Вся разница заключается в том, каково число креплений системы активации DRS: у кого-то их два, а Williams, как и McLaren, выбрала одну деталь, заканчивает свой анализ эксперт.