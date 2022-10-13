Анализ от Хаккинена: Как Макс сдержал Леклера на старте

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Японии и досрочно стал двукратным чемпионом Формулы 1. Однако на самом старте гонки ему чуть было не помешал Шарль Леклер.

Пилот Ferrari выиграл старт на мокрой трассе, вышел вперед и был на более выгодной траектории на входе в первый поворот. Однако Ферстаппен, несмотря на, казалось, менее выгодную траекторию, позже затормозил, опередил соперника и все равно смог вписаться по внешней дуге.

В своей традиционной колонке другой двукратный чемпион Формулы 1, финн Мика Хаккинен объясняет, что это было.

«Старт гонки был невероятен, – пишет Хаккинен. – Шарль смог вырваться вперед, но Макс проявил невероятную уверенность и вернул позицию. Траектория, которую он выбрал, обычно используется в картинге, но в Формуле 1 ее тоже можно использовать именно на дождевых (точнее промежуточных – прим. ред.) шинах.

Макс использовал свои знания и опыт, и благодаря этому оказался впереди Шарля. Ну а дальше он полностью контролировал гонку. С учетом того, что она была короткой, а он победил с отрывом в 27 секунд, то это великолепный показатель».

«С начала сезона он выиграл уже 12 гонок, так что конечно он заслуживает чемпионского титула», – заключил Хаккинен, за всю карьеру которого было всего 20 побед в Формуле 1.