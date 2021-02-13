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Формула 1 / Аналитика

Анализ: Нужен ли Формуле 1 эксперимент со спринтерскими гонками?

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Анализ: Нужен ли Формуле 1 эксперимент со спринтерскими гонками?
Автор:

Комиссия Ф1 не стала спешить с решением по революционному изменению формата Гран При. Роберто Кинкеро рассуждает, не слишком ли это смелая идея

Квалификация в пятницу, короткая гонка в субботу и длинная в воскресенье. Еще десяток лет назад автора такого предложения подняли бы на смех, а сейчас команды решают, какие три Гран При лучше всего подходят для проверки такого формата уик-энда. 

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Однако эта идея не столь проста, как может показаться. Потому вместо ее быстрого утверждения заинтересованные стороны – участники чемпионата, FIA и Liberty – предпочли взять дополнительное время для анализа и размышлений. 

Важно, чтобы новый формат понравился болельщикам. Формуле 1 в последнее время не раз приходилось делать сложный выбор. Прежде пресловутые разговоры о «ДНК спорта» и «многолетних традициях» становились препятствием для многих интересных предложений, но на дворе XXI век, и высокотехнологичный чемпионат должен идти в ногу со временем. Однако полностью отказываться от традиций тоже было бы неверно.

Сейчас речь идет не о технических вопросах, а только о формате этапов. Но в том и дело, что он оставался практически неизменным с самого первого чемпионата мира в 1950 году. Но перемены назрели. Предложение о введении спринтерских гонок содержит несколько слагаемых, которые активно продвигает сам спортивный босс Формулы 1 Росс Браун.

Росс Браун, управляющий директор по вопросам гонок, FOM

Росс Браун, управляющий директор по вопросам гонок, FOM

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

И здесь надо понимать порядок утверждения подобных решений. Благодаря недавним шагам Liberty нужды в единогласном одобрении уже нет. Сейчас необходимо 26 из 30 голосов на Комиссии Ф1, то есть противодействие отдельных команд (у каждой по одному голосу) не остановит процесс. В случае позитивного исхода нас ждут три Гран При для практических испытаний.

Руководству спорта важно проверить ряд новаций до того, как Формула 1 перейдет в 2022 году на совершенно новый регламент, и акценты понятным образом сместятся. При этом, даже если спринтерские гонки получат позитивные отзывы, их все равно не станут включать в программу всех Гран При сезона-2022. Поговаривают, что в самом лучшем случае новое расписание получат только шесть этапов.

Если уж от реверсивной стартовой решетки Стефано Доменикали отказался самым решительным образом, значит, каких-то особенных сюрпризов можно не ждать. Быстрейшие почти наверняка останутся впереди. А потому один из важнейших вопросов – как начислять очки на тех Гран При, которые будут включать две гонки.

Мировой автоспорт не в первый раз раз решает подобную задачу. Скажем, в календарь чемпионата WEC входят гонки продолжительностью 6 часов, 24 часа и 1000 километров. Для каждого типа зачетные баллы начисляются по-своему. 

Применительно к Формуле 1 самым простым выходом стало бы начисление за спринтерские заезды очков (в меньшем количестве, чем за главные гонки) и их суммирование с остальными в личном и командном зачетах. Именно такая схема успешно работает в Формуле 2. 

В целом, как за, так и против новой системы есть достаточно аргументов. Мы попробовали свести их в таблицу, которую вы можете видеть ниже:

За

Против

-        Повышение уровня шоу для болельщиков

-        Более интересная программа в пятницу и субботу

-        Повышение вероятности неожиданных результатов

-        Рост шансов на подиум для небольших команд

-        Больше время показа машин – польза для спонсоров

-        Потенциальный рост времени трансляций в телеэфире

-        Возможность для роста доходов команд

-        Снижение значимости квалификации

-        Нарушение традиций, которые ведут отсчет с 1950 года

-        Сокращение времени тренировок

-        Потеря возможности сажать за руль тест-пилотов в пятницу

-        Размытие понятия «победитель» по итогам уик-энда

-        Потенциальные сложности для команд при необходимости заменить мотор

-        Рост расходов для команд из-за лишней гоночной дистанции и возможности повреждения машины

-        Потенциальный рост расходов на подготовку особых пакетов для этапов с двумя гонками
Старт Гран При Испании 2020 года

Старт Гран При Испании 2020 года

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наши источники говорят, что мнение внутри Ф1 склоняется к тому, что окончательное решение о судьбе спринтерских гонок на будущее можно принять только после проверки этой идеи в условиях реальных Гран При, потому три экспериментальных этапа в 2021 году практически точно состоятся.

Учитывая аргументы против – некоторые их них весьма серьезны – только трасса позволит получить ту информацию, без которой не найти верный ответ. В последнее время Формула 1 привыкла проверять всё и вся посредством виртуальных симуляций, но тут этот прием не сработает. 

Нужен компромисс, который с одной стороны устроит тех, кто ждет изменений, а с другой не слишком расстроит приверженцев традиций, недовольных превращением спорта в шоу без оглядки на последствия. Но стоит готовиться к сюрпризам, так как каждая команда, как водится, по ходу обсуждения деталей будет отстаивать прежде всего свои интересы, уделяя мало внимания глобальной картине. 

И если пять команд в итоге выскажутся против эксперимента, то смелое начинание провалится в третий раз за шесть лет (прежде это уже случалось в 2015-м и 2020-м), а нас будут ждать тренировки по пятницам, субботняя квалификация и воскресная гонка – как и 70 лет назад.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Роберто Кинкеро

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