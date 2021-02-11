Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?

Вечером 15 февраля публика увидит первый болид Формулы 1 2021 года: McLaren представит свою машину MCL35M.

Несмотря на все ограничения в доработки, команда из Уокинга перепроектировала болид в связи с переходом на силовые установки Mercedes вместо прошлогодних Renault. Так как договор с Mercedes был подписан еще до решения о заморозке шасси и переносе деталей 2020 года в 2021-й, McLaren получила от FIA возможность изменить заднюю части шасси в виде исключения.

Благодаря этому болид McLaren будет, пожалуй, самым обновленным во всей Формуле 1. Хотя он и сохранит прошлогоднее название MCL35, лишь прибавив к нему букву M в честь Mercedes.

В прошлом году с моторами Renault команда из Уокинга смогла стать третьей в Кубке конструкторов. И с переходом на двигатели AMG M12 от McLaren ждут еще одного прыжка скорости.

Инженеры команды под руководством Джеймса Ки много работали, чтобы использовать те преимущества компоновки, которые двигатель Mercedes дает в сравнении с более сложно устроенной установкой Renault. И внешность болида, особенно в задней части, изменится в соответствии с выбранным мотором, став более похожий на Mercedes и ее копии под маркой Aston Martin.

McLaren MCL35, confronto dei musi: nel tondo quello stretto con il cape in stile Mercedes Photo by: Giorgio Piola Mercedes W11, dettaglio del muso e dell'ala anteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Еще на прошлогоднем Гран При Тосканы McLaren представила узкий носовой обтекатель, что стало первым шагом в сторону повторения за Mercedes. У этого носа, в сравнении с прежним, отсутствую боковые пилоны. Их убрали, чтобы освободить место для "бивней", направляющих воздушные потоки.

Что касается новых изменений, то, например, охлаждающая система мотора Mercedes позволяет использовать радиаторы, которые по габаритам меньше прошлогодних. Это позволит улучшить аэродинамические показатели McLaren, снизив лобовое сопротивление. В быстрых поворотах машина из Уокинга и в прошлом году была хороша, но уступал в шпильках и шиканах.

McLaren MCL35M также получит заднюю подвеску от Mercedes W11 Фото: Giorgio Piola

Кроме мотора, на MCL35M установят и коробку передач от Mercedes. А соответственно, из соображений экономии, команда использует и заднюю подвеску, разработанную в Брэкли. В Уокинге решили отказаться от доли независимости, чтобы по полной отовариться в супермаркете Тото Вольфа.

Так что не стоит удивляться, увидев, что нижний рычаг на McLaren теперь повернут к деформируемой конструкции, а не к коробке передач. У этой модификации нет механической цели, но аэродинамически она повышает нагрузку на диффузор. Это важно в свете сокращения прижимной силы на 10%, которой FIA решила добиться, убрав прорези на днище и сократив его площадь.

В 2021 году за McLaren дебютирует заменивший Карлоса Сайнса Даниэль Риккардо. И после прошлогоднего возвращения на подиум с Renault австралиец настроен хорошо выступать с McLaren.

Даниэль Риккардо проходит подгонку сиденья в McLaren MCL35M Фото: McLaren

Риккардо уже прошел подгонку сиденья в Уокинге и по фото, которые после подгонки выложила McLaren, видно, что на ее болид поставили новый воздухозаборник. Он тоже явно вдохновлен Mercedes: входное отверстие стало более круглым и узким, и получило дополнительный выход за головой пилота.

Воздухозаборник Mercedes W11 Фото: FIA Pool

Благодаря этим изменениям профиль машины получится чуть более изогнутым, что улучшит работу заднего крыла: при прежней площади оно сможет давать большую аэродинамическую нагрузку.