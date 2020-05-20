Анализ: не пожалеет ли Ferrari о контракте с Сайнсом?

Все главы топ-команд Ф1 восхищаются легендарными схватками напарников вроде борьбы Сенны с Простом или Мэнселла с Пике. Но никто особо не хочет, чтобы подобные выяснения отношений имели место в его собственной команде. Поэтому если из пилотов и формируются крепкие пары, то в каждой из них обязательно кто-то за главного.

Ferrari – не исключение: там все вертелось вокруг Шумахера, Алонсо, Феттеля. А как только сошлись равные по силам и амбициям пилоты, быстро начались разного рода трения – и в Маранелло не осталось места даже человеку, на которого совсем недавно там возлагались главные надежды.

Показательно, как быстро от идеи приютить Себастьяна Феттеля у себя открестился Кристиан Хорнер. «История показывает нам, что присутствие двух альфа-самцов в команде ни к чему хорошему не приводит, – заявил руководитель Red Bull через считанные часы после объявления о скором расставании немецкого пилота с Ferrari. – Себастьян – гонщик, который способен на многое. Но я не думаю, что для нашего коллектива было бы полезно иметь в составе сразу двух таких гонщиков. Мы довольны своим нынешним составом».

Молодость как залог стабильности

Приглашение Карлоса Сайнса на место Феттеля трудно расценить иначе как попытку создать очередную крепкую пару. Если бы Ferrari выбирала по скорости, то предпочла бы сохранить Феттеля или нанять Даниэля Риккардо. Вариант с Льюисом Хэмилтоном при этом мы оцениваем как чересчур сложный или просто фантастический.

Контракт с гонщиком, на счету которого пока один-единственный финиш в первой тройке при более чем ста стартах в Гран При, выглядит желанием найти достойного преемника Рубенсу Баррикелло, Фелипе Массе (во времена выступлений в паре с Алонсо) и позднему Кими Райкконену.

Выбор в пользу сравнительно молодого (25 лет) пилота в пару к пару к еще более молодому (22 года) лидеру свидетельствует: Скудерия хотела бы на несколько сезонов обеспечить стабильность состава. Чтобы сконцентрироваться на ключевых составляющих работы команды: создании быстрой машины, шлифовке тактики и так далее. Но для этого тем важнее подобрать пилотов, которые на брифингах будут слушать инженеров, а не точить друг на друга зуб.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер в 2018 году, когда испанец выступал за Renault, а монегаск - за Alfa Romeo Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

Итак, теперь во всех трех топ-командах состав выстроен по единой схеме. Mercedes в каком-то смысле является исключением – вопрос о том, когда Хэмилтон закончит карьеру, постепенно начинает интересовать общественность сильнее вопроса, сколько еще титулов выиграет британский гонщик. Но, судя по всему, команда сможет еще в течение пары лет оттягивать принятие судьбоносных решений, попутно радуя болельщиков из Хельсинки, Турку и какого-нибудь Рованиеми.

Кстати, происходящее сейчас с Сайнсом сильно напоминает случившееся с Валттери Боттасом три с половиной года назад. К концу 2016 года финн провел в Формуле 1 уже четыре сезона, и все – в составе Williams. Подиумов у него был почти десяток – но количество их год от года уменьшалось. И сквозь ярлык будущего чемпиона все сильнее проступал образ надежного, но высоко не прыгающего середняка.

Потом вдруг Нико Росберг, только что ставший чемпионом в составе Mercedes, решил, что с него хватит. На освободившееся место пригласили Боттаса – и вот уже четвертый год финн собирает комплименты от Хэмилтона и критику со стороны экспертов и болельщиков.

Боттас за три сезона в роли напарника Хэмилтона ни разу не подобрался к напарнику ближе, чем на 50 очков Фото: Стив Эррингтон / Motorsport Images

Получается, что, подписав контракт с Ferrari, испанский пилот оказался на рельсах, ведущих прямиком в карьерный тупик. Или нет?

Быстрый пилот и надежный товарищ

«Мы бы не подписали с ним контракт, если бы сомневались в его качествах, – говорит нынешний начальник Сайнса, генеральный директор McLaren Зак Браун. – Но он оказался гораздо сильнее и гораздо эффективнее, чем мы ожидали. Был очень быстр и показал себя очень зрелым. И не делал ошибок, которых можно ожидать от молодого пилота». Последняя ремарка, впрочем, звучит своеобразно в адрес спортсмена, на счету которого больше ста гонок.

«Я думаю, что он хорошо впишется в Ferrari, – продолжает Браун. – И уверен, что он составит Леклеру серьезную конкуренцию». А вот с этого места хотелось бы поподробнее – ведь два тезиса выглядят противоречащими друг другу.

По ходу первого сезона в McLaren испанец показал себя хорошим командным игроком. Вечно смеющиеся и подкалывающие друг друга Сайнс и Ландо Норрис выглядели антиподами Феттеля и Леклера, постоянно требующих в радиоэфире каких-то объяснений от команды.

Впрочем, было бы странно, если бы Карлос и Ландо начали собачиться. Сайнс набрал вдвое больше очков, чем Норрис – можно сказать, самоутвердился за счет напарника. Но тот не был в обиде: ведь в первый сезон в чемпионате мира набрал лишь немногим больше очков, чем гораздо более опытные Риккардо и Серхио Перес – и быстро заработал продление контракта.

Представьте, что после первых пяти гонок 2021 года у Сайнса будет вдвое больше очков, чем у Леклера – найдется ли у монегаска для партнера хоть подобие улыбки?

Поэтому стоит вспомнить, что играть роль смирного напарника Сайнс раньше никогда не соглашался. Начать можно с того, что Макс Ферстаппен из всех своих товарищей по команде плотнее конкурировал именно с Карлосом. При том что голландца сразу рассматривали как будущую суперзвезду, а испанцу место в Формуле 1 досталось то ли из милости, то ли от безысходности.

Навык выхода из тени

Кстати, именно в этом – богатом опыте работы вопреки предрассудкам – может крыться главный козырь испанского пилота. В нем часто видели кого угодно, но не Карлоса Сайнса-младшего. То сына двукратного чемпиона мира, то напарника голландского вундеркинда, то просто не особо талантливого пилота. Помните разговоры, что Карлос не попал бы в чемпионат, не вызови Алонсо волну интереса к Формуле 1 в Испании?

Способность выйти не из одной даже тени, а сразу из трех – качество, которое в королевских гонках может оказаться не менее ценным, чем чистая скорость. Даже решающим.

Леклер и Сайнс (в компании с Джорджом Расселлом) на прошлогоднем Гран При Японии Фото: Саймон Голлоуэй / Motorsport Images

К тому же, Сайнс – не Феттель. В хорошем для испанца смысле слова. Ведь в прошлогоднем противоборстве с Леклером немец выглядел не слишком сильной стороной. Многочисленные ошибки в 2017 и 2018 годах не могли пройти даром – а четыре чемпионских титула и огромная зарплата только усиливали контраст с далекими от ожидаемых результатами. Это давало дополнительную почву для критики или шуток и делало эмоциональное состояние Феттеля еще более сложным.

В случае с Сайнсом все наоборот. С заслугами пока полный порядок, а прессинга гонщику, которого берут на роль второго пилота, опасаться вряд ли стоит. Поэтому не исключено, что место в кокпите второй Ferrari, окажется тем тихим омутом, из которого вылезут не самые приятные для Шарля Леклера черти.