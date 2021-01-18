Анализ: может ли Mercedes уволить Хэмилтона?

Затяжка с подписанием нового контракта между Mercedes и Льюисом Хэмилтоном вызвала много слухов. Скорее всего, в итоге стороны придут к согласию. Но любопытно просто представить, что было бы, если бы глава Daimler Ола Калениус предпочел продлению Хэмилтона забрать из Williams Джорджа Расселла.

На 18 января Льюис Хэмилтон все еще остается безработным пилотом. Руководитель Mercedes Тото Вольф уже неоднократно заявлял, что его эта ситуация не беспокоит: гонщик точно подпишет контракт и будет выступать за команду в 2021 году. Тото так верит в Льюиса, что готов ждать его подписи в договоре до начала предсезонных тестов 12 марта.

Эта вера даже составила Берни Экклстоуна предположить, что затяжка с контрактом всего лишь шоу, которое нужно, чтобы Хэмилтона почаще упоминали в СМИ.

Отец Льюиса также заверил, что его сын не собирается покидать Формулу 1. Поэтому становится любопытно, что же мешает подписать контракт, который мог быть заключен еще в прошлом феврале.

Кто-то выделяет тот факт, что новые совладельцы команды из INEOS готовы выполнить те требования Хэмилтона, в которых Mercedes ему отказала. А хочет Льюис 40 млн евро в год и 10% от призовых в случае завоевания титула. Но в самой INEOS заверили, что не намерены играть на повышение, и спорная ситуация между запросом и предложением вновь стала патовой.

Но что, если бы Mercedes устала ждать Хэмилтона и вместо этого выкупила контракт Расселла у Williams? С формальной точке зрения, тут нет ничего необычного, ведь связь Льюиса с командой была разорвана в момент истечения контракта. А наличие запасного плана вполне логично.

Конечно, таких действий не стоит ждать от Вольфа, который покровительствует Хэмилтону. Но с такой инициативой мог бы выступить Ола Калениус, президент Daimler.

Понятно, что это была бы серьезная провокация: Mercedes избавилась бы от действующего чемпиона мира, серьезно повлияв на все расклады в чемпионате. Но руководству Daimler явно не хочется зависеть от требований одного пилота.

Многие в руководстве команды убеждены, что Mercedes будет доминировать в 2021 году и без Хэмилтона. А в случае ухода Льюиса, машину можно будет из черной перекрасить обратно в серебристый цвет.

Конечно, Ф1 понесла бы огромный урон, начав сезон-2021 без Хэмилтона. Такое решение вызвало бы аппетит у других команд и повлияло не только на Брэкли. Может ли чемпионат позволить себе потерю главной звезды? Мы думаем, что нет. Тем более, что уход Льюиса подорвал бы впечатление целостности, которое Mercedes производит последние семь лет. Но некоторые любят играть с огнем.