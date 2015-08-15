Анализ: мог бы Сенна выступать за команду Проста?
Чарльз Брэдли размышляет на тему возможного альянса Сенны-гонщика и Проста-руководителя.
Интересную мысль высказал недавно Ален Прост относительно своего главного соперника Айртона Сенны.
«За неделю до инцидента в Имоле [в 1994 году] мы разговаривали с ним по телефону, – поделился воспоминаниями Прост. – Я тогда сказал Айртону: знаешь, было бы забавно, если бы в один прекрасный день я стал руководителем команды, а ты выступал бы за неё.
Тогда мы только посмеялись. В то же время, тогда у нас уже начались переговоры с Ligier на предмет её покупки. Без сомнений, это было бы здорово».
Выдача желаемого за действительное – или же серьёзное предложение? Не стоит недооценивать прочность их дружбы. Несмотря на множество обвинений в адрес Проста, Сенна испытывал к нему огромное уважение. По-настоящему Ален понял это только после ухода из спорта.
«Я хорошо помню последние шесть месяцев его жизни, – как-то сказал мне Ален. – Вот когда я узнал Айртона с той стороны, с которой не знал его раньше. Он оказался совершенно другим человеком, очень мало похожим на того Айртона, каким я его себе представлял. Я понял, какой он был личностью и почему иногда шёл на конфликт.
Постепенно я пришёл к пониманию, что главная цель Айртона – и, пожалуй, единственная его цель – победить меня. Этот аспект наших отношений я и по сей день храню в сердце».
День, когда всё изменилось
Помните подиум Аделаиды-93? На тот момент мы уже знали, что это финальная гонка Проста. А впоследствии оказалось, что в тот день Сенна выиграл свой последний Гран При в Формуле 1…
Прост получил свой трофей за второе место, но Айртон настоял, чтобы Ален присоединился к нему, поднявшись на первую ступеньку, и протянул руку. Знаменательный момент.
Позднее Прост рассказывал, что после этого и до самой смерти Сенны они часто общались по телефону. У Айртона то и дело возникали неприятные предчувствия.
«Странно, но незадолго до его смерти мы обсуждали низкий уровень безопасности в Ф1 и тому подобные вещи, – добавил Ален. – Он просил меня возглавить GPDA, но я отвечал отказом.
Я встретился с ним два или три раза, последний – перед роковой гонкой в Имоле. Тогда он уже относился ко мне совершенно иначе. Айртон позвонил мне в субботу, мы с ним встретились. А в воскресенье повидались ещё дважды. Все эти обсуждения в основном сводились к безопасности. Он был очень недоволен ситуацией, сложившейся в этом плане на тот момент, и подозревал, что машины Benetton не соответствуют регламенту.
Он был чрезмерно сосредоточен на этом вопросе. Всё это так странно, так странно…»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин
|Автор
|Чарльз Брэдли
Анализ: мог бы Сенна выступать за команду Проста?
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