Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Формула 1 вплотную подошла к середине сезона, а интрига в ней велика как никогда. По крайней мере, как никогда в последние годы. Mercedes никто не бросал вызова со времен лучших лет Себастьяна Феттеля в Ferrari. И вот, наконец-то мы снова видим борьбу. Причем какую – чемпионы отстают.

Конечно, события Сильверстоуна всерьез пошатнули лидерство Red Bull и Макса Ферстаппена – разрыв в личном чемпионате сократился на 25 очков, а в Кубке конструкторов – сразу на 40! Но австрийцы по-прежнему возглавляют оба зачета.

Сейчас нет сомнений, что борьба останется напряженной до самого конца сезона. Вот только может оказаться, что две команды ведут разную борьбу. И борются – в первую очередь – за разные титулы. Пока одни хотят выиграть личный зачет, другие решили сосредоточиться на Кубке конструкторов.

Mercedes ставит выше командные интересы

Mercedes все воспринимают командой Льюиса Хэмилтона, и при прочих равных немцы действительно отдают предпочтение своему лидеру. Но в этом году Тото Вольф несколько раз принимал решения, которые шли на пользу всей команде в ущерб Льюису.

Самый заметный эпизод произошел в Австрии, где у Хэмилтона начались проблемы и его попросили пропустить вперед Валттери Боттаса. На тот момент Льюис ехал вторым, и даже при проблемах команда могла как минимум попробовать сохранить за ним эту позицию. Например, использовать Боттаса как своеобразного телохранителя, передвижную преграду между Хэмилтоном и остальными. Или выпустить Валттери вперед и попросить держать Льюиса в зоне DRS.

Но нет, Хэмилтону просто сказали пропустить напарника, бросив самого Льюиса на растерзание Ландо Норрису. Семикратный чемпион в итоге финишировал четвертым. В чем был смысл действий Mercedes? Сзади накатывал скоростной Норрис, если бы Боттас засиделся позади Льюиса, Ландо мог бы пройти обоих. И на мостике решили взять 30 очков для команды вместо 27, пожертвовав парой баллов для Хэмилтона.

Менее заметный эпизод произошел во Франции. Там Боттас из-за проблем с резиной пропустил Ферстаппена и Переса. Команда могла отправить Валттери на лишний пит-стоп и отобрать у Макса очко за лучший круг. Вместо этого, финна оставили на трассе в надежде, что штраф для Переса вернет Боттаса на третье место. То есть Mercedes предпочла набрать побольше очков в командный зачет, а не лишить конкурентов балла в личном.

Во Франции иные действия Mercedes отъели бы у Ферстаппена одно очко преимущества, а в Австрии могли бы отъесть и все шесть. А разрыв сейчас – всего восемь. Но в Брэкли явно делают ставку на Кубок конструкторов, а не личный зачет. Это важнее для головного офиса Daimler, да и призовых денег приносит, в отличие от личного титула.

В Red Bull все ставят на Ферстаппена

В Милтон-Кинс ситуация совершенно обратная. Здесь не то, чтобы готовы плюнуть на Кубок конструкторов ради личного титула, но главную цель видят именно в победе Ферстаппена. Команда не смогла сделать его самым молодым чемпионом мира в истории, как хотела, но сейчас имеет шанс наконец принести своему лидеру титул.

Пример того, что в Red Bull готовы жертвовать собой ради Макса был показан в Британии. Незадолго до конца гонки Чеко Перес шел в топ-10 и мог принести как минимум два очка в Кубок конструкторов. Однако его отправили за свежими шинами, чтобы отобрать лучший круг у Хэмилтона. Red Bull отдала два очка в командном зачете в обмен на одно в личном. Причем это очко даже не взяли для Макса, а просто отняли у конкурента.

Чья стратегия лучше?

В Red Bull отчаянно хотят взять личный титул. Не стоит забывать, что Дитрих Матешиц пришел в Ф1 для продвижения бренда, и победа в индивидуальном зачете явно привлекает больше внимания. В Mercedes же титулов и внимания взяли уже достаточно, и сейчас скорее хотят закрепить за собой статус непогрешимого бренда.

Но поражение в Кубке конструкторов-2021 может быть и не такой уж плохой идеей. Да, в деньгах обладетель второго места проиграет. Зато получит на 2,5% больше времени в аэротрубе. А при переходе на новый регламент это может быть крайне полезно.

Две сильнейшие команды Ф1 взяли разные подходы в своей дуэли. Кому это принесет успех? Скорее всего, узнаем лишь в декабре.