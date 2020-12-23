Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Поражение Mercedes от Red Bull в Абу-Даби придало хоть какую-то интригу сезону, который немецкая команда выиграла за явным преимуществом. Хотя это поражение можно объяснить умышленным снижением мощности моторов ради надежности и плохой работой с шинами, есть и другой фактор, который сыграл роль в поражении Mercedes.

Снижение скорости команды может быть связано с подходом, который Mercedes исповедует уже довольно давно: чемпионы ставят цели долгосрочного развития машины выше краткосрочных соревновательных задач.

Все знают, что Mercedes довольно рано перестала дорабатывать W11, чтобы переключиться на подготовку к 2021 году. Вполне возможно, что тот же подход сыграл роль в Абу-Даби.

Сразу после Гран При в Абу-Даби проходили тесты, на которых можно было использовать машины лишь в той же спецификации, что и на этапе. И возможно, немца привезли на Гран При болиды в конфигурации, подготовленные к тестам, а не борьбе за победу.

Mercedes уже поступала так раньше. В прошлом году команда установила на днище ряд трубок Пито для сбора данных во время Гран При и тестов. Хотя для тестов такой подход был отличным, на Гран При он привел к увеличению веса болидов, ведь надо было установить еще и дополнительные устройства для хранения данных.

Создание такой передвижной лаборатории неизбежно привело к некоторой зажатости машины по ходу этапа. Зато оно же позволило собрать много данных, которые помогли в 2020 году.

Успешно провернув этот ход в прошлом году, Mercedes могла решить сделать то же самое в нынешнем, установив на болид некоторые детали, чью работу нужно проверить. В конце концов, болиды следующего года во многом останутся такими же, как нынешние. Так что в Абу-Даби была идеальная возможность собрать реальные данные для их переноса в симулятор.

Стабилизатор поперечной устойчивости Mercedes F1 W11 Фото: Giorgio Piola

Несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений трудно делать фотографии, Джордж Пиола отметил изменение передней подвески W11 в Абу-Даби. На фото видно, что соединительный рычаг стабилизатора поперечной устойчивости был изменен: вместо версии, которой Mercedes пользовалась несколько сезонов, был выбран более легкий и компактный вариант.

Скорее всего, это изменение было вызвано грядущими переменами в техрегламенте и новой конструкцией шин, которую представит Pirelli в следующем сезоне. Изменения в конструкции означают не только легкое изменение формы шин, но также повлияет на повышение температуры внутри покрышки и работу с протектором.

Эти перемены могут заставить Mercedes еще сильнее поменять переднюю подвеску, поскольку вертикальное удлинение, которое команда использовала несколько лет, располагает поперечный рычаг в непосредственной близости от боковой части шины.

Готовясь к этому, наконечник рычага снабдили полистироловым покрытием, чтобы предотвратить повреждение новых шин во время тестов. Вдобавок, это позволяет шине тереть покрытие, чтобы команда могла точно понять, насколько близко к ней можно располагать рычаг, не рискуя его соприкосновением с покрышкой.

Проверка шин Mercedes AMG F1 W11 Фото: Giorgio Piola

При оценке шин спецификации 2021 года во второй тренировке Абу-Даби командам надо было проехать на ней не менее 10 кругов. Однако пара пилотов Mercedes старалась собрать больше данных, которые затем можно было бы сравнить с данными от тестов, на которых использовались шины-2020.

Трата времени на обкатку новых шин и использование новой подвеске в боевых сессиях говорят о том, что команда была готова смириться с не оптимальной работой резины ради дополнительных данных, которые соберет затем на тестах.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Кроме того, считается, что у Mercedes также была установлена экспериментальная раскладка радиатора, которую до этого недолго тестировали на машине Валттери Боттаса в Сахире. К такому мнению пришли из-за той же конфигурации задней части болида и отверстий кулера, что были на болиде Боттаса на тех тестах.

Предполагается, что эта раскладка была разработана для взаимодействия с силовой установкой 2021 года. Следовательно, ради надежности команде надо было выбрать настройки мотора с меньшей мощностью, чем обычно. Это подтверждал тот факт, что пара пилотов Mercedes была медленнее всех на прямых в Абу-Даби.

Прекратив доработку болида раньше Red Bull, Mercedes не рассчитывала на такие же улучшения машины, как у конкурентов. Но поведение команды на финальном этапе показывает, что она могла быть готова к небольшому поражению ради будущих побед.