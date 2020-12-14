Анализ: Mercedes поддалась Red Bull в Абу-Даби?

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл Гран При Абу-Даби. Голландец был быстрее Mercedes в квалификации и не дал Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону ни одного шанса в гонке.

Триумф Ферстаппена в ОАЭ был вызван тремя факторами: идеальной работой Red Bull и болида RB16, проблемами со здоровьем у Льюиса Хэмилтона и решением Mercedes благоразумно поберечь моторы.

Они получили первый тревожный сигнал еще в Бахрейне, где Серхио Перес упустил заслуженный подиум из-за отказа блока MGU-K. А в Абу-Даби то же самое на тренировке произошло с Джорджем Расселлом.

Но что же произошло в гонке - триумф Red Bull или сознательный проигрыш Mercedes?

Mercedes была не нужна победа?

Единственной целью, которая оставалась у Mercedes в Абу-Даби, был вице-чемпионский титул Валттери Боттаса. По этой причине в команде решили ослабить моторы и просто добраться до финиша гонки.

Ферстаппен мог отобрать у Валттери второе место только в случае собственной победы и финиша финна ниже пятого места. Макс свою задачу выполнил, но Боттас тоже выполнил свою. А Хэмилтон ехал позади него в роли охранника.

У Льюиса были большие проблемы и даже его разговоры с инженером ограничились парой фраз насчет стратегии и постоянными напоминаниями от Боно, чтобы пилот не забывал пить.

Под конец гонки стало ясно, что чемпиону было очень тяжело, но он все равно достойно завершил уик-энд, который мог бы и пропустить.

В чем проиграла Mercedes?

"Где Хэмилтон едет медленно?", - спросил Алекс Элбон команду, настигая семикратного чемпиона мира под конец гонки. "Да везде", - ответил ему инженер. И это было во многом правдой.

На последней четверти дистанции Элбон сократил отставание от Хэмилтона с восьми секунд до полутора, а чемпионские болиды проигрывали Red Bull на большей части круга. По данным Auto Motor und Sport, только на 5-й, 6-й и 7-й повороты приходилась разница в три десятых секунды между Red Bull и Mercedes. На следующем отрезке и пары почти прямых и двух 90-градусных поворотов Mercedes кое-что отыгрывала, но в связке 11-12-13 поворотов теряла опять.

Причины такой потери не вполне ясны, но и Хэмилтон, и Боттас жаловались на недостаточную поворачиваемость. Инженеры Mercedes просили гонщиков беречь правые передние шины, но те все равно износились сильнее, чем у Red Bull. Вдобавок, задняя часть Mercedes нестабильно вела себя на выходе из поворотов.

Конечно, свою роль сыграло и ослабление MGU-K на машинах Mercedes из предосторожности. Однако, это стоило пилотам команды от силы одной десятой на круге и явно не объясняло их отставания от Red Bull.

Еще одной причиной разницы в скорости может быть новое заднее крыло, которое "быки" используют в последних гонках. Возможно, парни Кристиана Хорнера действительно нашли аэродинамический ход, который изменит расклад в борьбе за титул в 2021 году?