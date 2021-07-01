Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull Следующая / Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1 Аналитика

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Дело опять в угле наклона днища

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Red Bull выиграла четыре последних Гран При Формулы 1 и показала преимущество над  Mercedes на прямых. В австрийской команде его связывают с задним крылом, которое ощутимо меньше, чем у конкурентов. 

Меньшее заднее крыло дает машине Red Bull меньше прижимной силы, но в то же время снижает и лобовое сопротивление машины. Что увеличивает скорость на прямых. Но в Mercedes не готовы применить такое же решение.

«Конечно, можно сделать крыло поменьше и поехать на прямых побыстрее, – сказал стратегический директор Mercedes Джеймс Ваулз в ролике для YouTube-канала команды. – Но тогда ты пожертвуешь скоростью в поворотах. И не только ей. 

Это также скажется на износе резины. Да, меньшее крыло помогает при обгонах. Но надо соблюдать баланс. Мы проверяем все варианты крыла на компьютерной симуляции и выбираем наиболее подходящее для конкретной трассы».

Есть мнение, что Red Bull может эффективно использовать меньшее заднее крыло из-за иного угла наклона днища, чем у Mercedes. Более высокий угол наклона позволят днищу и диффузору производить больше прижимной силы. А потому от заднего крыла ее требуется меньше.

Ваулз косвенно признал это предположение верным: «У Red Bull крыло чуть меньше нашего, но и дорожный просвет намного больше. Поэтому сравнивать лобовое сопротивление их машины с нашей очень сложно. 

Мы просто знаем, что используем оптимальное для нашей машины заднее крыло».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Предыдущая новость

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Следующая новость

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

3 ч
2
Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

1 ч
3
Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

1 дн
4
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

25 мин
5
Формула 1

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

3 ч
Самое важное:
Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

25мин
Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

1 ч
Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

1 ч
Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

2 ч
Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1
Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы Гран При Венгрии
Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя
Формула 1

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1
Формула 1 Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1 Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя
Формула 1 Формула 1

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Самое важное:

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1 Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.