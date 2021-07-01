Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Red Bull выиграла четыре последних Гран При Формулы 1 и показала преимущество над Mercedes на прямых. В австрийской команде его связывают с задним крылом, которое ощутимо меньше, чем у конкурентов.

Меньшее заднее крыло дает машине Red Bull меньше прижимной силы, но в то же время снижает и лобовое сопротивление машины. Что увеличивает скорость на прямых. Но в Mercedes не готовы применить такое же решение.

«Конечно, можно сделать крыло поменьше и поехать на прямых побыстрее, – сказал стратегический директор Mercedes Джеймс Ваулз в ролике для YouTube-канала команды. – Но тогда ты пожертвуешь скоростью в поворотах. И не только ей.

Это также скажется на износе резины. Да, меньшее крыло помогает при обгонах. Но надо соблюдать баланс. Мы проверяем все варианты крыла на компьютерной симуляции и выбираем наиболее подходящее для конкретной трассы».

Есть мнение, что Red Bull может эффективно использовать меньшее заднее крыло из-за иного угла наклона днища, чем у Mercedes. Более высокий угол наклона позволят днищу и диффузору производить больше прижимной силы. А потому от заднего крыла ее требуется меньше.

Ваулз косвенно признал это предположение верным: «У Red Bull крыло чуть меньше нашего, но и дорожный просвет намного больше. Поэтому сравнивать лобовое сопротивление их машины с нашей очень сложно.

Мы просто знаем, что используем оптимальное для нашей машины заднее крыло».