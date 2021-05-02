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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Анализ: Mercedes и Red Bull оставили на гонку разные шины. Кто сделал верный выбор?

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Исход борьбы двух топ-команд в Портимане во многом уже предрешен – перед стартом у них в запасе разный запас сликов

Анализ: Mercedes и Red Bull оставили на гонку разные шины. Кто сделал верный выбор?

Весь ход уик-энда в Алгарве показал, что два главных фаворита, Mercedes и Red Bull, практически равны по скорости. Между тем, с точки зрения шинной тактики перед стартом гонки две команды находятся в совершенно разных условиях.  

Их гонщики примут старт на одинаковом составе Medium (C2), но вот после первого – и почти наверняка единственного – пит-стопа мы неизбежно увидим отличия. Причина тому проста: после тренировок и квалификации у Mercedes вообще не осталось свежих комплектов Hard, а у Red Bull – свежих комплектов Soft.

 

Влияние этого фактора будет огромным, учитывая, насколько много вообще решают шины с современной Ф1. 

По оценкам самой Pirelli при старте на Medium переход на Soft в районе середины дистанции является более выгодным вариантом, если сравнивать с переключением на Hard. Таким образом, преимущество будет у Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом. 

Впрочем, это лишь теория. На практике же мы уже могли убедиться, как сложно в Портимане добиться от мягкого состава эффективной работы. В особенности это касается как раз Mercedes, чья машина на С2 едет, пожалуй, даже быстрее, чем на мягком C3. Да и выносливость Soft вызывает определенные вопросы. 

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Если говорить о Hard, то здесь ресурса гарантировано хватит на долгую дистанцию, но такая резина не позволяет ехать достаточно быстро и, вдобавок, долго прогревается.

Это значит, что неизбежный переход на жесткий состав лишает Red Bull возможности использовать тактику с более ранней остановкой (так называемый «андеркат») – на свежем С1 пилоты просто не смогут за несколько кругов создать преимущество над соперниками из Mercedes. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На стартовом отрезке обе команды будут очень внимательно следить за тем, как работает Soft на машинах соперников. Учитывая, что в Португалии используются три самых жестких состава из линейки Pirelli, даже С3 вполне вынослив.

Потому не исключено, что «Быки» решат поставить на второй отрезок уже использованный комплект Soft – несколько квалификационных кругов, которые он уже отработал, будут компенсированы прибавкой в скорости. 

При этом, как вы наверняка уже заметили из данных Pirelli, самой быстрой тактикой в Алгарве является старт на Soft с последующим переходом на Medium. Именно так наверняка поступят многие из тех пилотов, кто на решетке будет непосредственно позади Mercedes и Red Bull.

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис отметил, что особенности асфальта португальской трассы обещают стать источником головной боли для инженеров, но подарить болельщикам яркую гонку. 

«Мы ожидаем серьезного сражения между гонщиками, стартующими на Soft, и теми, у кого будет Medium, – объяснил он в субботу вечером. – Все указывает, что в гонке будет всего один пит-стоп, но как долго выдержит Soft?

Понятно, что первый отрезок гонки даст преимущество тем, кто начнет на Medium. Но затем у них, как можно ожидать, начнутся сложности». 

В самой Ferrari дальновидно разделили тактические схемы – у Шарля Леклера будет на старте более жесткая резина, у Карлоса Сайнса – более мягкая.

Мекис продолжил: «Вопрос возникнет ближе к концу дистанции: насколько низким будет темп на Hard в сравнении с Medium? 

Мне кажется, все это обещает очень интересную гонку с точки зрения развития событий. Пока ни у кого нет ответов. Но думаю, что все тактические варианты очень близки по эффективности».

Стоит отметить, что именно оставшиеся в запасе на гонку шины в нынешнем сезоне уже решили судьбу победы на Гран При Бахрейна. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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