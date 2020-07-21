Анализ: машину Ferrari не понимают даже ее инженеры

2019 год. На автомобиле SF90 пилоты Ferrari проиграли Mercedes минуту на Гран При Венгрии, но заняли третье и четвертое места. 2020 год. За рулем SF1000 Себастьян Феттель стал шестым, а Шарль Леклер не взял очков, оставшись 11-м.

Венгерская трасса, требовательная к аэродинамике, была ужасом для прошлогодней Ferrari, но должна была подчеркнуть сильные стороны нынешней машины. Вместо этого «Хунгароринг» показал катастрофу Скудерии.

В квалификации Ferrari произвела ложное впечатление того, что вернулась в топ-3 по силе. Но после гонки стало ясно: это был временный выход на позицию, которую SF1000 не заслуживает.

Сейчас команда из Маранелло идет пятой в Кубке конструкторов, набрав всего 27 очков. Скудерия уступает не только Mercedes и Red Bull, но и McLaren с Racing Point. От Mercedes команда отстает на 94 очка. Это пропасть, но Ferrari надо смотреть не на немцев, а на те команды, которые она обычно опережает.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ахиллесовы покрышки

Техническая директива FIA подрезала крылья силовой установки итальянцев, и теперь Скудерия расплачивается за прошлогодние грехи. Но на трассе в Венгрии погоду делает не силовая установка, а шасси и аэродинамика. И «Хунгароринг» вынес горький вердикт: Ferrari испробовала три типа шин и ни на одном из них не поехала быстро. С Soft и Hard все было плохо, с Medium чуть лучше.

В среднем команда уступала темпу Mercedes около двух секунд на круге. Соперники атаковали Ferrari даже на трассе, где почти нельзя обгонять. У машины нет тяги на выходах из поворотов, нет аэродинамической загруженности, нет лошадиных сил. Вдобавок, в Маранелло до сих пор не поняли, как работать с прошлогодними шинами. И этому нет оправданий, ведь именно шины были головной болью Скудерии в 2019-м.

Пока в Mercedes строили систему DAS, которая помогает пилотам приводить шины в рабочее окно, Ferrari представила новую заднюю подвеску. Вместе с новинками из Штирии она должна была дать скачок в качестве работы с резиной. Но мы его не увидели.

Ситуацию не понимают даже инженеры: в субботу SF1000 выглядела лучше себя прежней, а в воскресенье опять стала хуже. Понятно, что потенциал у машины низкий, но есть сильное подозрение, что команда не знает, как извлечь даже имеющиеся возможности болида.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Воскресенье нас сильно разочаровало, сказал Маттиа Бинотто. Этот результат трудно принять. В квалификации мы смогли выжать из машины лучшее, на что она сейчас способна. Но в гонке - нет.

Теперь мы поедем домой и постараемся улучшить все стороны машины. Нам нужен ясный анализ и смелость сменить курс развития, если потребуется. Нынешняя динамика неприемлема. Других рецептов для спасения у нас нет.

Читайте также: Ferrari обновит систему охлаждения к Сильверстоуну

Босс Ferrari, который в начале прошлой недели получил поддержку от руководства компании, поставил на нынешней машине крест. Он пообещал сменить курс, потому что через две недели нас ждет новый триптих гонок, и времени терять нельзя. Нынешний укороченный сезон будет скор на вердикты.

Глава команды Ferrari Маттиа Бинотто Фото: FIA Pool

Больше ожидания были возложены на новую узкую морду болида. Но по данным Motorsport.com, ее не успеют подготовить к Сильверстоуну. Да и она не станет лекарством от всех болезней.

Очевидно, что у Ferrari не работают какие-то управленческие процессы. Возможно, не все люди занимают свои должности, и потому не могут проявить своих лучших качеств. Прямо как SF1000.

Наведение порядка и раздача заданий - работа Маттиа. Он должен быть сказочным флейтистом, который под музыку ведет за собой остальных. И только обернувшись он узнает, кто за ним не пошел.