Анализ: машину Ferrari не понимают даже ее инженеры
После разочарования в Венгрии Скудерия готова изменить весь курс развития болида. Но способны ли на это ее сотрудники?
2019 год. На автомобиле SF90 пилоты Ferrari проиграли Mercedes минуту на Гран При Венгрии, но заняли третье и четвертое места. 2020 год. За рулем SF1000 Себастьян Феттель стал шестым, а Шарль Леклер не взял очков, оставшись 11-м.
Венгерская трасса, требовательная к аэродинамике, была ужасом для прошлогодней Ferrari, но должна была подчеркнуть сильные стороны нынешней машины. Вместо этого «Хунгароринг» показал катастрофу Скудерии.
В квалификации Ferrari произвела ложное впечатление того, что вернулась в топ-3 по силе. Но после гонки стало ясно: это был временный выход на позицию, которую SF1000 не заслуживает.
Сейчас команда из Маранелло идет пятой в Кубке конструкторов, набрав всего 27 очков. Скудерия уступает не только Mercedes и Red Bull, но и McLaren с Racing Point. От Mercedes команда отстает на 94 очка. Это пропасть, но Ferrari надо смотреть не на немцев, а на те команды, которые она обычно опережает.
Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Ахиллесовы покрышки
Техническая директива FIA подрезала крылья силовой установки итальянцев, и теперь Скудерия расплачивается за прошлогодние грехи. Но на трассе в Венгрии погоду делает не силовая установка, а шасси и аэродинамика. И «Хунгароринг» вынес горький вердикт: Ferrari испробовала три типа шин и ни на одном из них не поехала быстро. С Soft и Hard все было плохо, с Medium чуть лучше.
В среднем команда уступала темпу Mercedes около двух секунд на круге. Соперники атаковали Ferrari даже на трассе, где почти нельзя обгонять. У машины нет тяги на выходах из поворотов, нет аэродинамической загруженности, нет лошадиных сил. Вдобавок, в Маранелло до сих пор не поняли, как работать с прошлогодними шинами. И этому нет оправданий, ведь именно шины были головной болью Скудерии в 2019-м.
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Пока в Mercedes строили систему DAS, которая помогает пилотам приводить шины в рабочее окно, Ferrari представила новую заднюю подвеску. Вместе с новинками из Штирии она должна была дать скачок в качестве работы с резиной. Но мы его не увидели.
Ситуацию не понимают даже инженеры: в субботу SF1000 выглядела лучше себя прежней, а в воскресенье опять стала хуже. Понятно, что потенциал у машины низкий, но есть сильное подозрение, что команда не знает, как извлечь даже имеющиеся возможности болида.
Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Воскресенье нас сильно разочаровало, сказал Маттиа Бинотто. Этот результат трудно принять. В квалификации мы смогли выжать из машины лучшее, на что она сейчас способна. Но в гонке - нет.
Теперь мы поедем домой и постараемся улучшить все стороны машины. Нам нужен ясный анализ и смелость сменить курс развития, если потребуется. Нынешняя динамика неприемлема. Других рецептов для спасения у нас нет.
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Босс Ferrari, который в начале прошлой недели получил поддержку от руководства компании, поставил на нынешней машине крест. Он пообещал сменить курс, потому что через две недели нас ждет новый триптих гонок, и времени терять нельзя. Нынешний укороченный сезон будет скор на вердикты.
Глава команды Ferrari Маттиа Бинотто
Фото: FIA Pool
Больше ожидания были возложены на новую узкую морду болида. Но по данным Motorsport.com, ее не успеют подготовить к Сильверстоуну. Да и она не станет лекарством от всех болезней.
Очевидно, что у Ferrari не работают какие-то управленческие процессы. Возможно, не все люди занимают свои должности, и потому не могут проявить своих лучших качеств. Прямо как SF1000.
Наведение порядка и раздача заданий - работа Маттиа. Он должен быть сказочным флейтистом, который под музыку ведет за собой остальных. И только обернувшись он узнает, кто за ним не пошел.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес