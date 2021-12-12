Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?

Лучшего сценария не придумали бы и в Голливуде – у двух пилотов поровну очков, а в финале сезона они стартуют бок о бок с первого ряда. Но все же нельзя сказать, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон находятся в совершенно равных условиях.

После того, как голландец повредил во втором сегменте квалификации комплект шин Medium, в команде Red Bull приняли решение о переходе на Soft. Именно такой состав будет у Макса на первом отрезке, тогда как его соперник будет располагать не толь быстрыми, но более выносливыми сликами Medium.

На «Яс-Марине» резина изнашивается быстро, а новая конфигурация должна лишь усугубить эту ситуацию. И Ферстаппен, как будто бы, оказывается в невыгодном положении. Однако анализ показывает, что не все так просто.

В самой команде Red Bull уверены, что их выбор не дает соперникам преимущества.

«Мы нисколько не расстроены тем, что стартуем на Soft, – объяснил глава «Быков» Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. – Состав Medium более грубый, но износ по ходу гонки у каждого из них будет очень интенсивным. Однако в предстоящей гонке критическим будет не этот фактор, а позиция на трассе».

Неудивительно, что оппонент британца Тото Вольф оценил ситуацию совершенно иначе.

«Мне хочется верить, что старт на Soft менее выгоден, – отметил в субботу вечером глава Mercedes F1. – Хотя, может быть, это и не так. Возможно, он [Макс] просто умчится вперед на первых кругах, а затем просто будет удерживать позицию.

С другой стороны, износ может оказаться очень быстрым. Признаюсь честно, у нас пока нет окончательного плана, и я не могу предсказать, каким будет исход. У нас есть две тактики, которые сильно отличаются одна от другой, и между ними предстоит сделать выбор».

В чем можно не сомневаться – на старте мягкая резина даст Ферстаппену дополнительное преимущество при старте с поула. Это должно обеспечить ему бонус свободной трассы, который имеет для Макса критически важное значение в дебюте гонки.

«Ты стартуешь с чистой стороны трассы на более удачной резине, – объяснил Хорнер. – Нам просто важно сфокусироваться на гонке, сфокусироваться на самих себе и не переживать о том, что делают остальные».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B Фото: Эрик Юниус

Спринт на первых кругах должен обеспечить Ферстаппену критически важное преимущество над Хэмилтоном. В этом случае Red Bull вообще может использовать схему с двумя пит-стопами, чтобы постоянно иметь преимущество свежих шин.

Прежде особого тактического разнообразия в Абу-Даби никогда не было: из-за большой потери времени на пит-лейне все предпочитали останавливаться в боксах всего раз. Сейчас, возможно, есть смысл попробовать что-то другое – тем более, что переделки трассы улучшили возможности для обгонов.

«Мне кажется, вариант с двумя пит-стопами вполне возможен, – согласился Вольф. – В этом случае вы сможете атаковать. Или же нужно будет беречь шины и останавливаться всего раз. Но тогда в концовке вам будет непросто.

Думаю, нам надо внимательно все изучить. Длинные серии кругов на Soft показали высокие темпы износа резины. А значит, вопрос тактики становится очень интересным. Кажется, что схема с одним пит-стопом выглядит неплохо, но вариант с двумя точно заслуживает внимания».

Ситуация обостряется тем, что Хэмилтону поначалу придется оглядываться назад. Ведь у Ландо Норриса и Серхио Переса, которые стартуют со второго ряда, тоже будут шины Soft.

Можно предположить, что оба смогут опередить действующего чемпиона, используя преимущество мягкой резины – и хотя удержать позицию в этом случае им едва ли удастся, все это позволит Ферстаппену еще больше оторваться от главного соперника.

Red Bull и Mercedes в предстоящей гонке неизбежно придется внимательно следить за действиями друг друга. Ведь условия просты – тот из гонщиков, кто финиширует впереди другого, получает титул. У Норриса же, в отличие от них, нет нужды ориентироваться на чьи-то действия. Британец просто может вести собственную гонку.

«В идеале я бы предпочел стартовать на Medium, – признался пилот McLaren. – Думаю, и Макс хотел бы начинать на этих шинах. Но если говорить про меня, то на Medium мне просто не хватило бы скорости, чтобы пройти в финал квалификации.

Понятно, что [у Soft] будет преимущество на старте, на первом круге. Но если сравнивать длинные серии кругов, Medium смотрится очень здорово и выдержит куда дольше.

Вопрос сложный. Здорово, что у разных пилотов разный выбор. И у того, и у другого состава есть свои сильные и слабые стороны».

Ставки высоки. Никого нельзя назвать явным фаворитом в споре за титул. И о лучшем финале сезона даже мечтать нельзя.