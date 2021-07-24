Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

Даниил Квят в Формуле 1 – как пилот Шредингера. То выступает, то не выступает, то ли есть он, то ли нет. Россиянин уже второй раз за карьеру вылетел из числа боевых пилотов, но остался в паддоке и сохраняет надежды вернуться за руль. И теперь мы даже знаем, за руль чего.

В июле обозреватель официального сайта Ф1 Лоуренс Барретто сообщил, что Квят входит в число претендентов на место в Williams. И поскольку других вариантов для Даниила пока не видно, этот точно заслуживает обсуждения.

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Есть ли шансы?

Williams зимой почти наверняка ждет смена состава. Джордж Расселл засиделся в Гроуве и только нечто невероятное может оставить его в команде на четвертый год. Николя Латифи пока никто не выгоняет, но ходят слухи, что деньги его отца команде уже не очень нужны. А сам канадец как пилот вряд ли кого-то привлечет. Так что в Williams потенциально освобождается если не два места, то полтора уж точно.

И кандидатов на эти места не так, чтобы тьма. Смотрите, вот варианты того же Барретто:

Валттери Боттас. По новым слухам финна ждут уже не в Гроуве, а в Хинвилле, где он заполнит финскую вакансию после ухода Кими Райкконена. Да и захочет ли вице-чемпион мира пересаживаться в худшую команду чемпионата? Исключать нельзя, но 100-процентном кандидатом Валттери точно не выглядит.

Нико Хюлькенберг. По слухам, Халк является претендентом на любую позицию в любой команде и в любой ситуации. На деле же, пилот второй год проводит без места в Ф1 и в свои почти 34 года уже больше похож на вечного резервиста и тестера, нового Алекса Вурца, чем на реального кандидата в боевые пилоты.

Пьер Гасли. Вообще непонятно, зачем вдруг французу такой ход. Да, если Williams при новом регламенте поедет, Пьер мог бы побороться за место в команде на 2023 год. Тогда и его контракт с Red Bull истечет. Но сейчас досрочно разрывать договор ради понижения в статусе? Выглядит странно.

Джек Эйткен и Дэн Тиктум. Первый будет худшей заменой и без того не блистательному Латифи. А второй имеет все шансы на перевод в Ф1, но только если Williams действительно сменит обоих пилотов. Йост Капито не стесняясь говорит, что после ухода Расселла ему нужен будет лидер команды. То есть Латифи на эту роль никто не рассматривает. А новичок стать лидером тоже не сможет.

Даниил Квят, Renault R.S.18, шинные тесты Pirelli Фото: Alpine

Что до Квята, то он еще не совсем остыл после боевых выступлений. И даже последний подиум завоевал не так уж давно. Быть лидером команды ему пока всерьез не доводилось, но опыта должно хватить. И, в отличие от Боттаса или Гасли, для Даниила Williams – реальный карьерный шанс. Так что хвататься он за него будет обеими руками.

А значит, если окружение Квята найдет финансирование, то для Williams он вполне подходящий кандидат. Шансы вполне себе есть.

Что это даст Williams?

Как уже написано выше, Даниил соответствует более-менее всем возможным хотелкам Гроува. У него есть опыт, в том числе опыт работы в топ-команде. Он еще довольно молод и может рассматриваться как лидер в долгосрочной перспективе. Он довольно быстр, хоть и не стабилен. А его амбиции наверняка умерены фактом уже второго пропущенного сезона.

Даниил умеет работать над машиной и привык к стрессовым ситуациям. В паре с Латифи он наверняка будет чувствовать себя уверенным первым номером, что снимет свойственную Квяту нервозность на трассе. В дуэте с Тиктумом будет то же самое, к тому же, тут двоих пилотов объединит факт изгнания из системы Red Bull.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Наконец, Квят вряд ли запросит серьезную зарплату – Даниил всегда был среди самых низкооплачиваемых пилотов Ф1. Да и условия по сроку договора примет любые. Так что в его лице Williams получил хоть гонщика на годы вперед, хоть временное решение, хоть одновременную возможность и того, и другого.

Что это даст Квяту?

Очевидный ответ: возможность вернуться в Ф1. Других шансов у россиянина пока не просматривается. В Alpine, где он работает тестером, есть Эстебан Окон на долгосрочном контракте, сверкающий (пока не сединой) Фернандо Алонсо и собственный воспитанник Гуанью Чжоу. В систему Red Bull Даниила обратно не позовут. На Haas и Alfa Romeo нужны деньги или связь с Ferrari. Про остальных и говорить нечего. Учитывая, что Квят твердо решил в 2022-м гоняться, то тут выбор просто – либо Williams, либо другая серия.

Но переезд в Гроув – не просто отчаянная попытка продлить карьеру в Ф1. С прошлого года Williams постепенно ведет перестройку. Сейчас машина команды уже позволяет бороться за топ-10. А в 2022-м должно быть лучше, ведь команда изначально знала, что с текущим болидом ничего толкового не добьется. А значит, и в его развитие особо не вкладывалась, сосредоточившись на следующей машине.

У Williams есть опыт, мастеровитое руководство, а теперь и кое-какие деньги. И как минимум вернуться в середняки культовая команда при новом техрегламенте должна. А значит, Даниил снова сможет стабильно бороться за очки. Прорыва в топ-пилоты мы от него уже не ждем – к сожалению, момент был упущен. Но Квят остается самым успешным российским пилотом в Ф1, и может продлить свою очковую серию еще на пару сезонов, если окажется в Гроуве.

Понятно, что «глупый сезон» неспроста назвали глупым. Но в Ф1 слухи имеют свойство становиться правдой, пусть и не всегда. Давайте надеяться, что сейчас тот самый случай.