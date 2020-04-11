Анализ Купера: Без денег в 2020 году могут остаться пять команд Формулы 1

Формула 1 столкнулась с совершенно беспрецедентной ситуацией, в которой невозможно предсказать, как сложится сезон. Пока мы потеряли девять гонок и в теории можем начать чемпионат во Франции 28 июня. Но мало кто считает это реалистичным вариантом. Отмена новых гонок и пополнение списка Гран При, ищущих себе место в календаре, кажутся неизбежными.

В последнем публичном выступлении глава Ф1 Чейз Кэри говорил, что при 15-18 гонках сезон будет спасен. Но даже меньшая из названных им цифр кажется чересчур оптимистичной.

Вместе с календарем сокращаются и расходы команд, из-за чего сейчас они так сосредоточены на урезании затрат. В данный момент базы закрыты, детали не производятся, аэродинамические трубы не работают, не надо платить за переезды и транспортировку. Но все равно приходится, например, платить зарплаты.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун Фото: Jack Ke

Поэтому команды вроде McLaren, Racing Point и Williams сокращают выплаты пилотам и руководителям, а сотрудников отправляют в бессрочные отпуска.

Уравнение с опасным неизвестным

Ф1 совместно с FIA сделала несколько шагов к сокращению расходов. В частности, новый регламент был отложен до 2022 года, конструкция шасси заморожена до конца следующего сезона, разработки в других областях ограничены.

В то же время команды договорились сократить потолок бюджетов на 2021 год со 175 млн долларов до 150. А сейчас обсуждают дальнейшее сокращение.

Все это внимание к теме расходов в высшей степени разумно. Но хватит ли этих мер? Большой знак вопроса висит над второй частью уравнения, а именно – над доходами за 2020 год. И это – пугающая неизвестная для всех команд.

Их доход напрямую связан с числом проведенных Гран При. А пока никто не может сказать, увидим мы 15-18 гонок, как предвещает Кэри – или ни одной.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри и председатель совета директоров Australian Grand Prix Corporation Пол Литтл Фото: Jack Ke

У всех команд есть два потока доходов. Первый – деньги от спонсоров, владельцев и инвесторов (таких как концерн Fiat или Лоуренс Стролл). Второй поток – призовые от Ф1. Оба потока идут по расписанию, и обычно команды знают, сколько денег и когда получат. И строят бюджет вокруг этих потоков. Но в 2020-м все встало с ног на голову.

Сперва давайте разберемся со спонсорами. Вряд ли какой-то спонсорский контракт привязан именно к 22 гонкам, так как их количество меняется от года к году. Однако все спонсоры заключают контракты на весь сезон, выстраивая вокруг него свои маркетинговые и рекламные программы.

Можно предположить, что условия допускают отмену нескольких гонок при исключительных обстоятельствах. Некоторые спонсоры могут без проблем выплатить полные суммы даже при 15 гонках, упомянутых Кэри.

Однако, когда число Гран При в чемпионате станет еще меньше, руководители и акционеры этих компаний могут задаться вопросом: стоят ли полученные ими услуги своей цены? Учтите, что у любой компании, чьи название написано на машине Ф1, теперь есть и свои финансовые проблемы. Они тоже режут затраты – так что, дружеские отношения с командами Ф1 не могут стоить слишком много.

Боксы команды Mercedes на Гран При Австралии 2020 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Их дела тоже пострадали, – сказал недавно бывший босс Force India Боб Фернли. – И мы не всегда знаем, насколько. Обычно у команд очень тесные отношения со спонсорами. Те делают все возможное, чтобы помочь своей команде. Но в какой-то момент в дело должны вмешаться коммерческие решения. В конце концов, это бизнес, а не благотворительность».

Если сезон будет состоять из 10-11 гонок, логично предположить, что кто-то из спонсоров захочет заплатить всего 50% от ранее оговоренной суммы. Даже если в контракте нет пункта о действиях в подобных обстоятельствах.

А еще представьте что будет, если сезон вообще не состоится. Имеет смысл предположить, что тогда кто-то из спонсоров захочет забрать назад большую часть денег. Даже если и получит какую-то выгоду в продвижении бренда.

С такой дилеммой столкнулись команды. Спонсорские выплаты приходят частями, и, как правило, наибольшие суммы поступают в начале. Так что команды уже получили и потратили деньги, которые, вполне возможно, придется вернуть. А выплат в конце года вообще не будет.

Владельцы и акционеры команд увидят общую картину и не станут отменять запланированное финансирование. Но им придется восполнять существенный дефицит. Потеря денег от спонсоров может повлиять на все команды. А вот удар от потери призовых будет распределен неравномерно – маленькие команды пострадают сильнее.

Выпадающие доходы

Призовые от Ф1 существуют в двух видах: базовые переменчивые выплаты, привязанные к доходам Ф1, и дополнительные фиксированные выплаты командам за их историческую значимость, которые были прописаны в Договоре согласия при Берни Экклстоуне.

Берни Экклстоун и руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В первой категории сначала идут равные выплаты для всех 10 команд, а затем выплаты, основанные на положении команд в Кубке конструкторов по итогам 2019 года. Наибольшую долю получит Mercedes, наименьшую – Williams.

Вторая категория включает выплаты Ferrari как старейшей команде чемпионата, бонусы за Кубки конструкторов, которые получают Mercedes, Ferrari, Red Bull и McLaren, а также дополнительные выплаты для Mercedes, Red Bull и Williams.

Другими словами, пять команд – Renault, Racing Point, Alfa Romeo, AlphaTauri и Haas – получают только базовые выплаты, зависящие от общих доходов Ф1.

Команды получают эти деньги в виде ежемесячных выплат начиная с конца февраля. Переменные выплаты основываются на прогнозируемом доходе Ф1 за текущий год. В нормальных обстоятельствах его легко предсказать с высокой точностью, учитывая, что он зависит от подписанных контрактов с промоутерами, спонсорами и телекомпаниями. Затем вносятся поправки, чтобы выплаты соответствовали действительным финансовым показателям.

Суть в том, что делая выплаты в феврале, Ф1 отталкивалась от общего прогноза на 2020 год, который был близок к обороту в 2 млрд долларов, полученному годом ранее. Гран При Китая тогда уже перенесли, но ему собирались подыскать новую дату.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но к концу марта мы потеряли еще несколько гонок – Австралию, Бахрейн, Вьетнам, Нидерланды, Испанию, Монако (пусть оно и не платит взносы) и Азербайджан. В апреле мы пока потеряли Канаду.

Полагая, что сейчас Ф1 работает по прогнозу Кэри на 15-18 гонок, в прогнозируемом доходе должна отражаться потеря выплат от организаторов 3-6 гонок. То есть примерно 150-200 млн долларов. Уже это наносит большой удар по общему обороту, и, вероятно, отразится на уменьшении ежемесячных выплат командам.

Однако проведение 15-18 гонок – это идеальный сценарий по версии Кэри. Весьма вероятно, что в итоге гонок будет проведено меньше. А потеря каждой гонки приведет к потере выплаты от ее промоутеров. Вдобавок, при проведении менее 15 гонок придется возвращать часть денег телевещателям. А в какой-то момент заплатить меньше могут захотеть и спонсоры Ф1, такие как Heineken и DHL. По тем же причинам, что и спонсоры команд.

Таким образом, чем больше гонок мы потеряем, тем больше упадет доход Ф1, а значит – и выплаты командам. А если сезон вообще не состоится и придется возвращать все выплаты спонсорам, организаторам гонок и вещателям, оборот Ф1 будет близок к нулю. Как и выплаты командам, не успевшим стать исторически значимыми.

Заместительница главы команды Williams Racing Клэр Уильямс Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В какой-то момент может возникнуть ситуация, при которой команды должны денег Ф1, так как до этого им заплатили лишнего. А вот фиксированные выплаты для топ-команд все равно должны будут быть проведены.

Теоретически, большие команды благодар этим выплатам в любом случае получат неплохой доход. А в случае Ferrari цифры будут весьма существенными – и это произойдет, даже если не состоится ни одной гонки. А вот остальные потеряют огромную долю заработка.

В худшем случае при отсутствии гонок командам вроде Racing Point и Alfa Romeo придется возвращать деньги спонсорам, а призовые будут близки к нулю. Но счета придется оплачивать даже в отсутствие гонок.

Пока этот сценарий с отменой сезона от нас далек. Дюжину гонок можно провести, даже начиная с сентября, а Росс Браун верит, что 19 Гран При можно вжать в календарь начиная с июля. Однако шанс на отмену сезона остается. И командам надо к нему готовиться, срочно принимая меры для сокращения расходов.

Предполагается, что Ф1 должна позаботиться о командах, как Dorna делает это в MotoGP. Однако с падением доходов Формуле 1 будет тяжело оплатить собственные счета и перечислить обязательные выплаты большим командам. Сможет ли она позволить командам оставить себе переплаты в счет доходов за 2021 год?

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Шон Братчес Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

На заднем плане вырисовывается новый Договор согласия, который должен вступить в силу в 2021 году. Его еще никто не подписал, так что командам и автопроизводителям предстоит принять важные решения.

Теоретически новый договор должен установить и более справедливую схему распределения доходов Ф1. Но даже если в 2021-м мы вернемся к нормальному календарю, нет гарантий, что Ф1 вновь получит более 2 млрд долларов прибыли. И доходам команд может быть нанесен еще один удар. Вдобавок, не факт, что вернутся спонсоры – ведь им предстоит разбираться с собственными проблемами.

«Мы получим меньше доходов в этом году, – говорит глава McLaren Зак Браун. – Как и все остальные. Мы в режиме сохранения денег, чтобы выжить при падении доходов.

Многие компании по всему миру понесут большой ущерб, Ф1 тут ни в каком плане не выделяется. Сейчас все в одной лодке. Выжить должны эффективные бизнесы с хорошим управлением должен.

У наших спонсоров есть свои трудности, и мы хотим им помочь. Правительство пытается помочь стимулирующими мерами, но я с сожалением ожидаю больших потерь для бизнеса по всему миру».

Войдут ли в число потерь команды Формулы 1? Мы можем только надеяться, что все сумеют выжить.