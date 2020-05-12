Анализ: куда уходит Феттель и кто заменит его в Ferrari

Почему Феттель и Ferrari не смогли договориться?

Всю правду об этом мы если и узнаем, то лет через пятнадцать из чьих-нибудь мемуаров. На поверхности лежит информация о том, что пилот хотел заключить трехлетний контракт – а команда предлагала ему однолетний, причем с заметным понижением зарплаты. Однако впору задать вопрос, насколько вообще стороны были заинтересованы найти компромисс. Из паддока уже не раз долетала информация, что в Скудерии активно формируется группировка, видящая настоящего лидера команды в Шарле Леклере, а Феттеля воспринимающего как не слишком быстрого пилота с большими претензиями.

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Кого возьмут на место Феттеля?

Если вспомнить обо всех пилотах, которых в последний год называли претендентами на место в Ferrari, список получится весьма длинным. Самое заметное имя в нем – Льюис Хэмилтон, факт встречи которого в прошлом году с президентом компании Ferrari не является секретом. Однако при всех многочисленных слухах вокруг судьбы программы Mercedes в Формуле 1 и Тото Вольфа, которого всю весну спроваживали в Aston Martin, вариант перехода Хэмилтона в Ferrari сейчас выглядит фантастическим. Хотя британец еще не продлил истекающий в конце этого года контракт, сравнительно недавно он озвучил новые резоны это сделать. К примеру, свободу в реализации своих модных проектов с модельером Томми Хилфигером и возможность после завершения карьеры остаться послом марки.

На протяжении последних недель в европейской прессе, пользующейся информацией из заслуживающих доверия источников, уже сформировался более короткий и более реальный список претендентов на место во второй Ferrari. Это Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

С корпоративной точки зрения самым разумным выбором выглядит итальянец как гонщик, давно связанный с Ferrari и, на минуточку, являющийся запасным пилотом Скудерии. Но в активе Антонио – всего один полный сезон в Формуле 1. Причем в этом сезоне молодой пилот набрал в три раза меньше очков, чем его напарник (пусть этим напарником и был экс-чемпион мира Кими Райкконен). Поэтому, скорее всего, Джовинацци предстоит и дальше доказывать свою перспективность за рулем Alfa Romeo.

За время выступлений Риккардо в Формуле 1 его не раз сватали в Ferrari. К примеру, после того как австралиец год (2014) провел в роли напарника Феттеля. И выиграл три гонки, в то время как немец лишь один раз стал вторым Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Риккардо и Сайнса эксперты считают очень близкими по уровню привлекательности для Скудерии. «С точки зрения скорости и водительского мастерства они примерно равны, – утверждает обозреватель Motorsport.com Адам Купер. – Оба зарекомендовали себя как пилоты, которые готовы принять установленные командой правила игры и не будут тянуть одеяло на себя. Что крайне важно для Ferrari, одной из проблем которой в прошлом году была напряженность в отношениях между пилотами». Считается, что испанец стоит дешевле: его зарплата оценивается в 8 млн против 20 млн у австралийца. Однако стоит вспомнить, что в прошлом сезоне Сайнс стал лучшим из пилотов команд-середняков, а Риккардо особо не блистал – и наверняка это сказалось на средневзвешенном представлении о том, сколько должен получать тот и другой.

Те наши коллеги из европейских редакций, которые лучше всего представляют себе ситуацию в командах, считают решенным делом приход в итальянскую команду Карлоса Сайнса. Новости на эту тему уже подготовлены и ждут команды на публикацию.

Где продолжит карьеру Феттель?

В теории неплохим вариантом было бы возвращение немца в Red Bull, в составе которой он завоевал все четыре титула. Однако появление многократного чемпиона в команде, однозначным лидером которой уже успел стать молодой и амбициозный Макс Ферстаппен, может обеспечить Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко столько головной боли, что всерьез этот вариант не обсуждался в прошлом сезоне и не обсуждается сейчас.

Чаще всего рядом с именем Феттеля всплывало название McLaren – настолько часто, что сомневаться в наличии контактов между немецким пилотом и британским коллективом особо не приходится. Однако выглядит немного странным, что услугами одного из наиболее выскооплачиваемых пилотов Ф1 пытается заручиться команда, активнее других выступающая за дальнейшее снижение потолка расходов. И последние утечки из Уокинга свидетельствуют, что руководство McLaren склоняется скорее к кандидатуре Риккардо – как менее требовательного в финансовом плане и сильнее мотивированного гонщика.

Риккардо и Renault ждали, что вместе повторят успехи времен Бриаторе и Алонсо, но пока даже близко не подобрались к результатам 15-летней давности Фото: Stefano Arcari

В эту схему вполне вписывается и информация, на днях озвученная авторитетным итальянским журналистом Лео Туррини – что на руках у Феттеля есть предложение не только от McLaren, но и от Renault. Во французской команде немец вполне может получить все, чего привык требовать от своих работодателей – и приличную зарплату, и трехлетний контракт. Правда, всегда есть риск, что большие боссы из штаб-квартиры Renault в один неудачный момент вдруг примут решение завязать с Формулой 1. Но, как говорится, кто не рискует – тот не получает 100 миллионов долларов (сумму, близкую к этой, заработал Феттель за последние три года в Ferrari).

Так что, в настоящий момент самым реальным выглядит вариант, когда Феттель переходит в Renault на место Риккардо – а тот отправляется в McLaren на место, освобожденное Сайнсом.

Впрочем, стоит обратить внимание на цитаты Феттеля в пресс-релизе Ferrari, посвященном скорому расставанию с немецким гонщиком. Не исключено, что о «настоящих жизненных приоритетах» и «том, что будет по-настоящему важно в будущем» там сказано не для красного словца. Хотя возраст пилота (32 года) далек от пенсионного – Феттель, который недавно стал отцом третьего ребенка, вполне может предпочесть семейную жизнь в отставке попыткам затащить на подиум машину команды-середняка.