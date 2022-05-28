Анализ: куда пропала скорость Макса в Монако?

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Совсем не такого ждали в команде из Милтон Кинса. Мало того, что Ferrari достался в Монако весь первый стартовый ряд, так еще и Макс Ферстаппен стартует только четвертым.

Даже Серхио Перес смотрится быстрее. Да, он закрутился в финале квалификации – но без обиняков объяснил, что это произошло из-за того, что команда выпустила его из боксов в неверный момент, из-за чего на быстром круге шины были еще слишком холодными.

В действительности, главным поводом для беспокойства «Быков» стала вовсе не необходимость чинить машину мексиканца, с скорость их лидера. «Серхио удается хорошо справляться с машиной при недостаточной поворачиваемости, – объяснил сам лидер сезона. – Ему это нравится. А вот мне некомфортно, если передок начинает сносить. Я люблю, когда машина охотно ныряет в повороты.

Мы продвинулись вперед в работе с настройками, к квалификации явно добились прогресса, а к третьему сегменту все стало еще лучше…»

Макс нацеливался на второе место. Уж больно хорош был в домашних стенах Леклер. Чтобы голландец лучше почувствовал машину, инженеры отправили его на трассу на две минуты раньше главных соперников.

«Мы поняли, что на первом быстром круге резина еще не достигает оптимальных кондиций, – объяснил лидер сезона. – И потому решили выехать пораньше и совершить две быстрых попытки подряд, вложив все во второй круг. Но именно на нем я увидел, как прямо передо мной поперек трассы стоят две машины [Переса и Сайнса]. Обидно. Впрочем, для Монако это далеко не первый подобный случай».

Макс продолжил, не пожелав скрыть эмоции: «Особенно досадно, что в барьер улетел мой напарник. Но штрафов за аварии у нас нет, потому, если первый круг вышел быстрым, всегда появляется мысль: "А знаете что? Не заехать ли мне в стену из тактических соображений…"».

В отличие от Ферстаппена, план Переса предусматривал максимальную атаку на первом же быстром круге. Вполне логично, что шины у Серхио по описанным причинам были не в самом оптимальном состоянии.

«Думаю, мы могли рассчитывать на большее, чем смогли в итоге показать, – отметил гонщик. – Полагаю, тактика действий с шинами была неверной, в особенности с финальным комплектом. Они не были прогреты, из-за чего отклики машины стали слишком резкими.

Я едва не улетел в первом повороте, и если оглянуться назад, могу сказать, что сегодня мы не все сделали правильно».

Однако очки в Ф1 все же дают по воскресеньям. Говоря о гонке, Ферстаппен заметил: «Только дождь в состоянии что-то изменить. На сухой трассе здесь невозможно долго преследовать соперника вплотную, машина перегревается».

Пока прогноз обещает осадки в княжестве именно в часы, отведенные на гонку. Но ветер Средиземноморья может легко разогнать тучи, нарушив любые прогнозы. Так что рассчитывать в воскресенье поклонникам Макса остается только на умелые действия команды в случае почти неизбежных на этой трассе выездов машины безопасности.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images