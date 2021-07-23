Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце Следующая / Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Новости

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Автор:
, журналист

По словам руководителя команды Йоста Капито, на 2022 год у нее есть достаточно кандидатов

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Официально Williams еще не объявила, кто будет выступать за нее в будущем сезоне Формулы 1. Между тем, интерес к команде ощутимо вырос за последнее время: инвестиции новых владельцев из Dorilton Capital явно приносят свои плоды, и Williams уже не выглядит главным аутсайдером пелотона, как было еще совсем недавно.

Из двух нынешних гонщиков Джордж Расселл едва ли останется в Гроу: за три прошедших года он явно перерос команду, и сценарий с его переходом в Mercedes кажется все более вероятным. 

А вот Николя Латифи, не хватающий звезд с неба, почти наверняка продолжит выступления за Williams. Точный срок действия его контракта никогда не озвучивался, но считается, что он рассчитан до конца 2022 года. Так как солидные спонсорские вливания семьи Латифи важны для команды, продолжение сотрудничества выглядит логичным. 

Читайте также:

Какое-то время кандидатом в Williams считался Валттери Боттас, увольнение которого из Mercedes кажется все более неизбежным. Однако последние слухи из паддока указывают на интерес финна к Alfa Romeo. Это позволяет говорить, что после ухода Расселла в Williams появится вакансия – пусть и не самая топовая, но вполне привлекательная для многих. 

По ходу уик-энда в Сильверстоуне особенно часто в этой связи звучали две фамилии: нынешнего гонщика Mercedes в Формуле Е Ника да Вриса и уже выступавшего за Williams прежде Нико Хюлькенберга.

«Сейчас мы не исключаем никаких кандидатов, доступных на будущий год, – честно признался глава коллектива Йост Капито журналистам. – Нико свободен, и мы допускаем сотрудничество с ним. При это я должен отметить что наш список потенциальных кандидатов очень велик».

Он объяснил: «Мы нацелены получить лучших пилотов среди тех, кто доступен. Но нам нужны только те, кто сам заинтересован в выступлениях за Williams и кто знает, что требуется нашей команде.

Тот, кто уже в следующем сезоне рассчитывает стать чемпионом мира, явно не придет к нам. В этом случае выбор в пользу нашей команды будет неверным.

Нам же нужен кто-то, кто в итоге сможет вернуть команду на вершину, будет поддерживать ее и вести за собой. Сейчас мы видим, как интерес к Williams среди пилотов стабильно растет, и это очень хороший знак».

Капито отметил, что финансовое положение коллектива сейчас не вызывает опасений, и это усиливает его позиции на трансферном рынке. 

«Верные шаги, сделанные нами в последнее время, очень помогли, – сказал глава команды. – У нас достаточно финансовых ресурсов, а про такие вещи быстро становится известно в мире гонок. Мы выбрали свой путь и теперь продолжаем упорно продвигаться вперед. Надеюсь, в скором времени привлекательность Williams вырастет еще больше». 

При этом Капито отметил, что в Гроу не собираются спешить с выбором гонщиков на предстоящий сезон.

Сейчас в пелотоне-2022 заняты уже 12 вакансий, восемь мест остаются свободными. Примечательно, что пока ни одна из команд чемпионата не стала менять гонщиков, предпочтя стабильность состава в момент смены регламента.

Читайте также:

Йост Капито, генеральный директор Williams, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport

Йост Капито, генеральный директор Williams, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

Предыдущая новость

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

Следующая новость

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

1 ч
2
Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

2 ч
3
Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

1 дн
4
Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

20 ч
5
Формула 1

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

18 ч
Самое важное:
Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

1 ч
Анализ: кто займет место Расселла в Williams
Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

2 ч
Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце
Формула 1

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

4 ч
Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?
Формула 1

Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?

18 ч
Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена
Формула 1

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

18 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Рональд Фординг Больше от
Рональд Фординг
Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM
DTM

Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes Февральские тесты в Барселоне I
Формула 1

Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes

Нико Хюлькенберг Больше от
Нико Хюлькенберг
Хюлькенберг о камбэке в Ф1: Варианты? Mercedes, Red Bul, Ferrari
Формула 1

Хюлькенберг о камбэке в Ф1: Варианты? Mercedes, Red Bul, Ferrari

Хюлькенберг женился на уроженке Литвы
Формула 1

Хюлькенберг женился на уроженке Литвы

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико
Формула 1

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

Williams Больше от
Williams
Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом Гран При Великобритании
Формула 1

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Анализ: кто займет место Расселла в Williams
Формула 1 Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых
Формула 1 Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1 Формула 1

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1 Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1 Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Самое важное:

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Анализ: кто займет место Расселла в Williams
Формула 1 Формула 1

Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце
Формула 1 Формула 1

Второй спринт Формулы 1 пройдет в Монце

Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?
Формула 1 Формула 1

Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.