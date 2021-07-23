Анализ: кто займет место Расселла в Williams

Официально Williams еще не объявила, кто будет выступать за нее в будущем сезоне Формулы 1. Между тем, интерес к команде ощутимо вырос за последнее время: инвестиции новых владельцев из Dorilton Capital явно приносят свои плоды, и Williams уже не выглядит главным аутсайдером пелотона, как было еще совсем недавно.

Из двух нынешних гонщиков Джордж Расселл едва ли останется в Гроу: за три прошедших года он явно перерос команду, и сценарий с его переходом в Mercedes кажется все более вероятным.

А вот Николя Латифи, не хватающий звезд с неба, почти наверняка продолжит выступления за Williams. Точный срок действия его контракта никогда не озвучивался, но считается, что он рассчитан до конца 2022 года. Так как солидные спонсорские вливания семьи Латифи важны для команды, продолжение сотрудничества выглядит логичным.

Какое-то время кандидатом в Williams считался Валттери Боттас, увольнение которого из Mercedes кажется все более неизбежным. Однако последние слухи из паддока указывают на интерес финна к Alfa Romeo. Это позволяет говорить, что после ухода Расселла в Williams появится вакансия – пусть и не самая топовая, но вполне привлекательная для многих.

По ходу уик-энда в Сильверстоуне особенно часто в этой связи звучали две фамилии: нынешнего гонщика Mercedes в Формуле Е Ника да Вриса и уже выступавшего за Williams прежде Нико Хюлькенберга.

«Сейчас мы не исключаем никаких кандидатов, доступных на будущий год, – честно признался глава коллектива Йост Капито журналистам. – Нико свободен, и мы допускаем сотрудничество с ним. При это я должен отметить что наш список потенциальных кандидатов очень велик».

Он объяснил: «Мы нацелены получить лучших пилотов среди тех, кто доступен. Но нам нужны только те, кто сам заинтересован в выступлениях за Williams и кто знает, что требуется нашей команде.

Тот, кто уже в следующем сезоне рассчитывает стать чемпионом мира, явно не придет к нам. В этом случае выбор в пользу нашей команды будет неверным.

Нам же нужен кто-то, кто в итоге сможет вернуть команду на вершину, будет поддерживать ее и вести за собой. Сейчас мы видим, как интерес к Williams среди пилотов стабильно растет, и это очень хороший знак».

Капито отметил, что финансовое положение коллектива сейчас не вызывает опасений, и это усиливает его позиции на трансферном рынке.

«Верные шаги, сделанные нами в последнее время, очень помогли, – сказал глава команды. – У нас достаточно финансовых ресурсов, а про такие вещи быстро становится известно в мире гонок. Мы выбрали свой путь и теперь продолжаем упорно продвигаться вперед. Надеюсь, в скором времени привлекательность Williams вырастет еще больше».

При этом Капито отметил, что в Гроу не собираются спешить с выбором гонщиков на предстоящий сезон.

Сейчас в пелотоне-2022 заняты уже 12 вакансий, восемь мест остаются свободными. Примечательно, что пока ни одна из команд чемпионата не стала менять гонщиков, предпочтя стабильность состава в момент смены регламента.

Йост Капито, генеральный директор Williams, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport Фото: Энди Хон / Motorsport Images