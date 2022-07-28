Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?

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Решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру не стало полной неожиданностью, однако с точки зрения рынка пилотов это событие привело к резкому скачку активности – ведь это, по сути, первая полноценная вакансия на сезон-2023.

Ситуация явно усугубляется тем, что у Aston Martin просто не было заранее подготовленного плана на случай такого развития событий. Понятно, что вероятность ухода Феттеля существовала уже давно, однако команда вела с пилотом активные переговоры, а ее владелец Лоуренс Стролл явно рассчитывал, что сможет уговорить немца продолжать выступления.

Разумеется, в Сильверстоуне не были готовы ждать его решения вечно, но Феттель сам снял все вопросы, объявив об уходе. А значит, официально стартовали поиски того, кто его заменит.

Разумеется, окончательное решение здесь за Строллом-старшим, но отбирать кандидатов будет топ-менеджмент, включая руководителя команды Майка Крака, технического директора Энди Грина, спортивного директора Энди Стивенсона и главного инженера Том Маккаллоу.

Понятно, что Лэнс Стролл находится в Сильверстоуне особом положении, и его предпочтения тоже будут приняты во внимание.

Приглашая Феттеля перед сезоном-2021, хозяин Aston Martin знал, что получает очень быстрого гонщика, но также классного командного игрока, который поможет его сыну.

Также важно, что Aston – это автопроизводитель, у которого есть маркетинговые задачи. Феттеля явно нес позитивный импульс с точки зрения PR, потому немца желательно заменить кем-то столь же универсальным и успешным.

Нико Хюлькенберг, резервный пилот Aston Martin Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

И все же, вне зависимости от любых других соображений, первым кандидатом выглядит Нико Хюлькенберг. Он не просто резервный пилот команды, но и выступал за нее во времена Force India – в 2011, 12 и 14-16 годах.

Позже немецкий гонщик приходил на замену в Racing Point в 2020-м, а на старте нынешнего сезона замещал Феттеля в двух стартовых Гран При. Также именно Нико будет пилотировать AMR22 на предстоящей неделе в рамках шинных тестов на «Хунгароринге».

Хюлькенберг не связан контрактом и хорошо знаком команде, потому его приглашение на один сезон выглядит удачной временной мерой в преддверии более серьезного выбора на 2024 год.

Через три недели гонщику исполнится 35 лет – он всего на пару месяцев младше Феттеля. Однако в нынешнем пелотоне мы легко отыщем пару убедительных примеров того, что современными машинами Ф1 можно успешно управлять и на пороге 40-летия.

Нико остается для команды гарантированным запасным вариантом, который позволяет спокойно изучать других кандидатов. Возможно, в итоге в Сильверстоуне решат, что именно он лучше всего подходит для имеющихся задач, как минимум на 2023-й.

Но тот ли это гонщик, который нужен команде?

Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Очевидно альтернативой выглядит Фернандо Алонсо. Стролл пытался договориться с испанцем еще до того, как пригласил Феттеля. Двукратный чемпион мира с огромным багажом технических знаний наилучшим образом вписывается в тот формат, который нужен Aston Martin (команде и компании).

Кроме того, уход Фернандо из Alpine едва ли встретит серьезное противодействие, так как откроет место в кокпите для молодого и быстрого Оскара Пиастри.

Но у такого варианта есть один серьезный вопрос. В Сильверстоуне, определенно, побаиваются того багажа, который Алонсо неизбежно принесет с собой. У гонщика сложилась устойчивая репутация разрушителя, которому важны исключительно собственные интересы. Это не очень здорово подходит для решения задач в интересах Стролла-младшего.

Хотя, конечно, два последних сезона в Alpine в значительной степени показали нам чуть иного Алонсо, которого в куда большей степени можно назвать командным игроком.

Кто еще?

При внимательном изучении оказывается, что список потенциальных кандидатов в Aston довольно мал. Интересным выбором выглядит Алекс Элбон. В 2023-м он станет свободным агентом – и уж точно не станет устраивать политических игр и мешать напарнику.

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У Мика Шумахера заканчивается контракт с Haas, и Феттель наверняка очень обрадуется, если его место займет его молодой протеже. В плане маркетинга это тоже очень интересный выбор. Вот только готов ли Мик к решению тех задач, которые ждут его в Aston? И готов ли он окончательно и бесповоротно разорвать многолетние связи с Ferrari?

Еще один кандидат – Даниэль Риккардо. Да, у него тоже есть соглашение с McLaren, но австралиец и так на пороге увольнения, потому его переход в Aston наверняка можно будет организовать так, чтобы все стороны остались довольны. Это даст McLaren возможность посадить за руль звезду IndyCar Колтона Херту или кого-то еще, кого Зак Браун сочтет нужным.

Риккардо устраивает Aston по множеству параметров. Но захочет ли команда приглашать пилота, который испытывает с машинами 2022 года столь очевидные сложности? Ведь переход Даниэля, помимо прочего, станет явным свидетельством того бедственного положения, в которое попала команда из Сильверстоуна.

Ник де Врис, резервный гонщик Mercedes AMG Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Продолжаем. Если Aston не сможет заполучить Алонсо, почему бы не попробовать Оскара Пиастри? Его можно пригласить, обучить – но затем неизбежно придется отправить назад в Энстоун. Это вполне четко дал понять большой босс Alpine Лоран Росси.

Если уж речь зашла о запасных, то вполне уместно рассмотреть Ника де Вриса. Он очень высоко котируется в паддоке, а недавние тренировки в составе Williams и Mercedes еще больше укрепили реноме голландца.

К слову, на тех Гран При, куда не может приехать Хюлькенберг, именно де Врис является официальным запасным в Aston Martin. Команда пока не провела в 2022-м ни одной из двух обязательных сессий для молодых пилотов – это хорошая возможность проверить чемпиона Формулы Е в деле.

В Сильверстоуне не просто используют моторы Mercedes. Между Строллом-старшим и Тото Вольфом установились тесные деловые связи, что исключает осложнения для подобной сделки. Более того, для Mercedes подобный сценарий даже выгоден, ведь им самим нужно иметь хорошо подготовленные резервы.

Ведь рано или поздно Льюис Хэмилтон тоже сделает собственное объявление о прощании с Ф1…