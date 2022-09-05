Анализ: Кто выиграл бы в Зандфорте без VSC и рестарта?
Поклонники Ф1 не смогли увидеть развязку тактической борьбы Mercedes и Red Bull. Но это не мешает порассуждать о том, что могло бы быть
Макс Ферстаппен казался главным фаворитом домашней гонки после победы в квалификации. Пилот Red Bull лидировал со старта, однако на первом отрезке у него были мягкие шины Soft. Уже на 18-м круге из 72 команда провела своему лидеру первый пит-стоп из двух запланированных, поставив более жесткую резину Medium.
В то же время, тактический штаб Mercedes избрал иной подход: старт на Medium и переход на Hard во время единственной остановки в боксах для обоих гонщиков.
Это привело к тому, что к 29-му кругу, когда Льюис Хэмилтон поехал на пит-стоп, он лидировал в гонке. Макс к этому времени был вторым, чуть ранее опередив Джорджа Расселла.
На тот момент всем троим предстояло еще по разу сменить шины. Учитывая, что у Mercedes была отличная скорость на составе Hard, судьба победы была под большим вопросом.
В реальности ход гонки нарушили проблемы Юки Цуноды на 44-м круге, из-за которых судьи ввели режим виртуального автомобиля безопасности. В Red Bull использовали эту возможность для второго пит-стопа лидировавшего в тот момент Макса, а в Mercedes, увидев действия соперников, тоже скомандовали своим гонщикам ехать в боксы и перевели на Medium.
Ферстаппен остался первым, Хэмилтон с Расселлом проигрывали ему чуть более десяти секунд, но были на более мягких сликах (Medium против Hard). Интрига сохранялась.
Но и в этот раз ход гонки оказался нарушен: болельщики увидели сход Валттери Боттаса, машину безопасности, новые решения команд, рестарт, острую концовку и победу Ферстаппена.
Но что, если бы ход гонки не вообще потребовалось прерывать до самого финиша? Кто бы стал сильнейшим в споре чистой тактики?
Глава Mercedes Тото Вольф рассказал репортерам: «По нашим подсчетам выходило, что после своего второго пит-стопа Макс выехал бы в восьми секундах за нашими парнями, до финиша оставалось бы еще 20 кругов.
Скорее всего, ему поставили бы Hard, и в этом случае, полагаю, у нас был реальный шанс победить. Расчеты показывали, что все было бы очень плотно, но мы могли взять верх.
Ферстаппен догнал бы [лидирующего Хэмилтона] за шесть кругов до финиша. И в концовке могло произойти что угодно».
В Mercedes объяснили, что именно режим VSC лишил команду шанса на победу. Однако в Red Bull, что любопытно, сочли себя главными проигравшими от проблем Цуноды.
Дело в том, что «Быки» планировали подольше оставить Макса на трассе, чтобы в концовке поставить ему вовсе не Hard, как надеялись соперники, а Soft. Сам голландец не хотел переходить на жесткий состав. Но поскольку пит-стоп пришлось провести раньше намеченного, Ферстаппен получил именно Hard.
«Макс берег резину, и к моменту [VSC] она по-прежнему была в хорошем состоянии, – объяснил глава RBR Кристиан Хорнер. – Мы были уверены, что сможем перейти на Soft. Но виртуальную машину объявили в самый неудачный момент. И нам пришлось все переигрывать».
Для сценария с VSC, но без рестарта, по мнению самого Ферстаппена, ему хватило бы отрыва от Mercedes, пусть даже Хэмилтон с Расселлом могли ехать в концовке чуть быстрее.
«Думаю, запас был достаточным, чтобы оставаться впереди до финиша, – сказал действующий чемпион. – Да, они бы подобрались ко мне ближе. Но все же у меня было в запасе 11,5 секунд».
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