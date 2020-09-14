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Формула 1 / Гран При Тосканы / Аналитика

Анализ: кто виноват в массовом завале в Муджелло

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Анализ: кто виноват в массовом завале в Муджелло
Автор:
, редактор
Соавтор: Адам Купер

Разбираем самый яркий эпизод Гран При Тосканы

Рестарт после отъезда с трассы машины безопасности стал причиной массового завала и остановки гонки на Гран При Тосканы. Очевидно, что неразбериха была вызвана разным темпом движения машин во второй части пелотона: одни начали разгоняться раньше времени, другие наоборот. 

Мы решили разобраться во всех нюансах произошедшего.

Что говорят правила?

Движение машин в момент отъезда машины безопасности регулируется пунктом 39.13 Спортивного регламента. В нем говорится: «Чтобы избежать инцидентов до заезда сейфти-кара в боксы, с момента, когда огни машины безопасности погаснут, пилоты обязаны двигаться в ровном темпе, без произвольных ускорений или торможений. А также воздержаться от любых других маневров, которые ставят под угрозу других пилотов или могут помешать рестарту».

Авария Карлоса Сайнса, McLaren MCL35, Антонио Джовинаци, Alfa Romeo Racing C39 и Кевина Магнуссена, Haas VF-20

Авария Карлоса Сайнса, McLaren MCL35, Антонио Джовинаци, Alfa Romeo Racing C39 и Кевина Магнуссена, Haas VF-20

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Именно из-за этого пункта после гонки Кевин Магнуссен, Николя Латифи и Даниил Квят были вызваны к стюардам. Правда, в итоге оштрафован никто не был, а вот предупреждения получили сразу 12 гонщиков. По мнению судей, все они двигались нестабильно, что и повлекло за собой завал.

Кроме того, стюарды отметили, что ряд пилотов мог избежать участия в завале, если бы не ехал строго позади предыдущей машины, лишая себя обзора.

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А сейфти-кар не ошибся?

По мнению Льюиса Хэмилтона, главным виновником аварии стал водитель машины безопасности. Чемпион мира указал, что огни на сейфти-каре погасли слишком поздно, предупреждая пилотов о скором возобновлении гонки. Это привело к тому, что все стали сумбурно готовиться к рестарту.

Автомобиль безопасности, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Автомобиль безопасности, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Однако в правилах вообще не сказано, в какой момент должны гаснуть огни сейфти-кара. Они лишь предупреждают пилотов, которые в дальнейшем должны полагаться на собственный опыт. Так что главный судья Ф1 Майкл Маси легко отверг все обвинения: «Пилоты могут критиковать, что хотят. У нас тут 20 лучших гонщиков мира. Похожий рестарт был в Формуле 3, и юниоры с ним вполне справились безо всяких аварий». 

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Как трасса повлияла на завал?

Безусловно, конфигурация Муджелло внесла свой вклад в произошедшее. Очень длинная прямая на тосканской трассе заставила Валттери Боттаса закономерно опасаться, что Льюис Хэмилтон обгонит его, использовав слипстрим. 

Чтобы избежать этого, Боттас старался как можно дольше оттормаживаться, чтобы оставить своему напарнику как можно меньше места на разгон. И всем остальным пилотам заодно. 

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А Боттас-то виноват? 

Еще одним объектом критики после завала стал Валттери Боттас. В частности, финна упрекнул в создании опасной ситуации без необходимости Себастьян Феттель. Однако правила на стороне пилота Mercedes.

Регламент говорит о том, что при отъезде сейфти-кара с трассы темп всему пелотону задает лидер. И скорость, с которой ему ехать, он выбирает сам. Эту позицию подтвердили и стюарды в своем заключении после гонки:

«Пилот машины №77 действовал в соответствии с правилами. Они позволяли ему диктовать темп езды». 

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Сам Валттери сказал, что делал то же самое, что сделал бы любой гонщик на его месте. В чем напарника поддержал Хэмилтон. 

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Так кто же виноват?

Все и никто одновременно. У завала нет ни явной причины, ни явного виновника, что подтвердили и судьи, ограничившись предупреждениями.

Массовое столкновение стало следствием стечения обстоятельств. Его можно сравнить с прошлогодней квалификацией в Монце, где большинство пилотов провалило Q3, не желая уступать удобную позицию на трассе. В данном случае гонщики тоже так хотели бороться за позиции, что начали делать это преждевременно.

И согласитесь, трудно их в этом обвинить.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Иван Матушкин

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