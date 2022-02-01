Анализ: кто будет руководить гонками Ф1 в 2022 году?

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Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, прежде всего зависит от результатов расследования событий в Абу-Даби – именно тот уик-энд стал главной причиной для критики Майкла Маси со стороны как болельщиков, так и тех, кто непосредственно работает в паддоке.

Обстоятельства финальных кругов на «Яс-Марине» действительно серьезно повредили имиджу спорта – в тот момент, который должен был стать для Ф1 звездным часом. Неудивительно, что социальные сети оказались переполнены всевозможными теориями заговора.

Понятно, что глава Ф1 Стефано Доменикали выразил личную заинтересованность в том, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Итальянец опытен, он отлично понимает принципы работы гоночной организации. У него тесные связи с новым президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом и его первым помощником, функционером Петером Байером.

На прошлой неделе Байер, который остается генеральным секретарем FIA по спорту с 2017 года, а недавно возглавил и департамент формульных гонок, поделился своей точкой зрения на происходящее.

«Он отлично справился с работой, – сказал Байер, говоря о Маси. – Мы уже сообщили ему эту позицию, однако остается вероятность, что у гонок будет новый руководитель. Я могу лишь представить свои предположения на рассмотрение Всемирного совета, но он [Маси] точно будет в числе кандидатов.

Я заверил Майкла, что федерация на его стороне, что мы хотим продолжать работу с ним, но также нам необходимо понимание того, как мы уладили возникшие сложности».

Байер также ясно дал понять, что даже если Маси сохранит пост, изменения все равно неизбежны.

«Необходимо распределить задачи руководителя гонок, – объяснил чиновник. – Ведь он одновременно является спортивным директором, делегатом по безопасности и трассам».

Инспекция гоночных трасс занимает много времени. В напряженной концовке сезона-2021 Маси совершил несколько визитов в Джидду, чтобы проверить ход стройки. А ведь в условиях нынешних карантинных ограничений все перемещения требуют еще больше времени и сил, чем прежде.

Его предшественник Чарли Уайтинг был трудоголиком. Ему нравилось совмещать должности и он успешно справлялся с этим – но важно помнить, что изначально объем задач Уайтинга был не так и велик, но постепенно увеличивался с течением времени. Да и гонок в прежние годы было куда меньше, чем сейчас.

Майкл Маси, руководитель гонок Ф1, в Спа Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Еще одно совершенно неизбежное изменение, которое ждет спорт и всех нас после Абу-Даби – это запрет руководителям команд брать на себя общение по радио с дирекцией гонки.

Традиционно этот канал связи поддерживает тим-менеджер или спортивный директор, у которого есть возможность прямого общения с судьями. Команды договорились, что для повышения привлекательности трансляций фрагменты этих переговоров будут выводить в прямой эфир.

Но боссы команд стали брать инициативу на себя. Эмоциональные высказывания Кристиана Хорнера и Тото Вольфа в Абу-Даби действительно сделали телеэфир ярче, но все зашло слишком далеко. FIA и Ф1 признали, что допустили ошибку, которая привела к дополнительному прессингу на Маси.

Теперь рутинные переговоры предстоит вести другим людям – как со стороны команд, так и дирекции гонки.

«Боссы больше не будут иметь доступа к этому каналу, – заверил Байер. – А тим-менеджеры продолжат общение, поскольку они должны иметь возможность задавать вопросы.

При этом мы хотим выстроить своего рода буфер посредством сотрудников, которые будут принимать их запросы. В будущем руководитель гонок сможет концентрироваться на главном и не отвлекаться на второстепенные задачи».

Третье изменение – это введение удаленной помощи при анализе гоночных эпизодов: появление дополнительных рук и глаз, которые будут собирать и исследовать информацию об инцидентах на трассе и затем передавать ее в дирекцию гонки на трассе.

Это очень важная новация, если вспомнить, что руководителю гонки приходится контролировать устранение последствий аварии на трассе – и параллельно разбираться, по чьей вине она произошла.

Нововведение должно сделать проще жизнь всех, кто занимается спортивным судейством.

Что еще может поменяться, если Маси сохранит свой пост? Идет много разговоров о том, чтобы назначить еще одного или двух руководителей гонок, чтобы они могли распределить нагрузку, приезжая на Гран При по очереди. Но тут главным является стабильность принимаемых решений.

Другой вариант – выбрать тех, кто мог бы работать параллельно с Маси в почти равном статусе и делить с ним ответственность за принимаемые решения, имея больше полномочий, чем нынешние помощники руководителя гонок.

Майкл Маси, руководитель гонок Ф1, прогулка по трассе Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Если же австралийца все же решат уволить – или, скажем, ограничить его должностные полномочия одними лишь инспекциями трасс, то неизбежно возникает вопрос, кто займет его место.

Для FIA выбор такой кандидатуры является непростой задачей. Для начала, требуется найти человека, который согласится проводить вне дома минимум 23 уик-энда за год. Кроме того, он должен быть готов взвалить на себя непростую ношу.

Главные кандидаты – это люди, имена которых не слишком известны широкой общественности. Они хорошо зарекомендовали себя, работая на аналогичных должностях в чемпионатах попроще. Но вовсе не факт, что им захочется оставить свою работу и отправиться прямиком в логово льва.

В FIA прекрасно понимают, как сложно будет любому новичку в такой должности, и это еще один аргумент в пользу схемы с несколькими директорами, так как в этом случае груз ответственности на плечах каждого из них будет меньше.

Первое имя, которое приходит в голову – воспитанник судейской системы FIA Эдуарду Фрейташ. Сейчас португалец руководит гонками в WEC и GT, за его плечами опыт двух десятилетий. Еще есть Скот Элкинс, который иногда появляется на этапах Ф1 как заместитель Маси. Но у него уже подтверждена программа в Формуле Е и DTM, это большая нагрузка, к тому же, недавно Элкинс перевез свою семью в США.

Нильс Виттих, прежний руководитель гонок DTM Фото: Александр Триниц

Следующие кандидаты куда менее известны болельщикам. Скажем, Нильс Виттих, прежний руководитель гонок DTM, который уже подтвержден в качестве одного из заместителей Маси (или не Маси?) на 2022 год.

Можно вспомнить и Питера Робертса. Он хорошо знаком с правилами и порядками Ф1, так как не один год участвует в уик-эндах Гран При в роли руководителя гонок Суперкубка Porsche, который традиционно является серией поддержки на многих этапах. Однако в целом список кандидатов довольно мал.

Есть еще одна категория тех, кто потенциально подходит для решения поставленной задачи: это специалисты, которые в недавнем прошлом были судьями, но сейчас уже вышли на пенсию или стали консультантами.

В идеале, конечно, было бы здорово вернуть в Ф1 Херби Блэша, который долго оставался правой рукой Уайтинга. Но тот ушел из чемпионата в 2016-м и сейчас очень занят на новом месте в Yamaha, потому точно не сможет посетить все 23 этапа.

Еще одним важным человеком в бригаде Чарли был Колин Хэйвуд, который следил за работой контрольных систем. Он также какое-то время оставался помощником Маси, но ушел в начале 2021 года – и сейчас занимается в FIA другими вопросами. Возможно, именно опыта таких специалистов и не хватило в Абу-Даби.

Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari Фото: Ferrari

Рискнут ли в федерации брать кого-то, кто не входит в ее структуры? Логика подсказывает, что есть смысл поискать кандидата среди действующих или бывших тим-менеджеров / спортивных директоров команд. Такие люди отлично знают спорт изнутри и при этом хорошо знакомы с принципами работы FIA.

Они обладают важными качествами – хладнокровием и умением быстро принимать решения, а кроме того, прекрасно знают главных действующих лиц Ф1.

Достаточно сказать, что один из ключевых руководителей нынешней Ferrari Лоран Мекис долгое время работал в FIA, где считался многими наследником Уайтинга и даже был в 2017-18 годах заместителем руководителя гонок. Однако после этого французский специалист сменил «сторону фронта» и перешел в Скудерию.

Но история показывает, что возможен и обратный маневр. Достаточно назвать директора по спорту Ф1 Стива Нильсена* – бывшего полисмена, между прочим. Он работал тим-менеджером в Tyrrell, Benetton и Renault, многие называют именно его кандидатуру идеальной на замену Маси.

Нильсен уже в совершенстве освоил искусством судейской «многозадачности». Кроме того, он принимал участие в разработке тех самых правил, которыми должен руководствоваться в своей работе руководитель гонок.

Стоит сказать, что при решении нынешней задачи FIA стоит учитывать, что в конце 2022-го уйдет со своего поста Росс Браун. Задачи британца все равно предстоит распределять между другими людьми, и неплохо бы заранее подумать об этом – при этом сам Браун формально тоже может стать новым главным судьей Ф1, но такой сценарий кажется маловероятным.

Стив Нильсен, директор по спорту Ф1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, есть возможность пригласить кого-то из тех, кто прямо сейчас работает в одной из команд. Но едва ли стоит рассчитывать, что там с удовольствием отпустят одного из ведущих специалистов за несколько недель до старта нового чемпионата.

Кажется, что решения нет, однако это не так – и речь о Марцине Будковски, который весь прошлый год был фактическим главой Alpine F1, но недавно покинул команду.

Будковски уже работал в FIA прежде, занимаясь вопросами техники, однако не смог добиться желаемого карьерного роста и в 2017-м предпочел продолжить карьеру в команде из Энстоуна.

Он сейчас доступен – и, вдобавок, обладает нужной комбинацией опыта и навыков. Другой вопрос – захочет ли Марцин принять приглашение, и как на такой выбор отреагируют в паддоке.

В действительности Будковски мог бы принести много пользы на другом посту – есть слухи, будто FIA ищет человека на должность спортивного директора Ф1, который бы выполнял необходимые функции, сейчас лежащие на Маси. Будковски как раз рассчитывал на подобный пост до того, как уйти из федерации.

Марцин Будковски, исполнительный директор Alpine F1, на пресс-конференции Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Каков же итог всей этой истории? Он в том, что вне зависимости от принятых FIA решений перед руководителем гонок Ф1 – будь то Майкл Маси или кто-то еще – в новом сезоне будет стоять крайне сложная задача.

После Абу-Даби к этой фигуре приковано всеобщее внимание, какого не было никогда прежде. Процесс принятия каждого решения станут изучать под лупой, не оставляя права даже на небольшую ошибку.

«Как оказалось, у Майкла не получается в достаточной мере сопротивляться натиску отдельных команд, – признал Байер. – Когда ты работаешь в FIA, то должен понимать, что выступаешь своего рода спортивным полицейским.

В обычной жизни полицейские редко вызывают симпатию. В то же время, реакция социальных сетей в этот раз стала просто неоправданной. Люди не останавливались ни перед чем – вы сами видели угрозы жизни Николя Латифи.

Сам Майкл не зарегистрирован в социальных сетях. Но враждебность во всевозможных каналах по-настоящему задела его».

*несмотря на созвучие, должность директора по спорту в структуре FOM (Нильсена) отличается от поста спортивного директора Ф1, назначаемого FIA (Маси)