Как бы удивительно это ни звучало, но важнейшим моментом квалификации в Сахире обещает стать второй сегмент. Безусловно, финал и спор за поул привлекут всеобщее внимание, но еще до этого нам предстоит увидеть выбор, сделанный командами из средней группы пелотона.

Он прост – на каких шинах выезжать в Q2. По оценкам Pirelli, разница по времени круга между мягким составом С4 и более жестким С3 лежит в интервале от восьми десятых до целой секунды. А теперь давайте обратимся к протоколам пятничных тренировок: ставший лучшим Макс Ферстаппен опередил занявшего 15-е место Фернандо Алонсо на 0,923.

Понятно, что в условиях, когда силы большинства команд – увы, без учета Haas и Williams – более или менее равны, выбор шин станет крайне важным. Пожалуй, можно также исключить из рассмотрения фаворитов из Mercedes и Red Bull, а вот всем остальным предстоит принимать непростое решение.

В пятницу, когда команды тренировали длинные отрезки с прицелом на гонку, только шестеро пилотов выбрали для этого слики Soft. Это однозначно говорит, что все считают предпочтительным стартовать на Medium.

Но если поставить такие шины во втором сегменте, можно разом потерять добрый десяток позиций – отыграть их в гонке даже за счет более длинного первого отрезка будет просто нереально. С другой стороны, Soft практически гарантирует выход в финал субботней сессии, но ранний пит-стоп в гонке тоже не обещает ничего хорошего.

Именно эту задачу предстоит решить тактическим штабам McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine и Alpha Tauri – мы не включили в этот список Alfa Romeo, так как по скорости она чуть позади средней группы, хотя и недалеко. Возможно, какие-то команды решат использовать для своих гонщиков разные схемы, чтобы повысить шансы в воскресенье.

Еще один интересный момент – каждый будет внимательно следить за тем, что делают соперники. Потому здесь есть широкие возможности для тактических игр, предельного затягивания выезда на трассу и, наконец, мы наверняка увидим, как кто-то из пилотов прерывает быстрый круг и сворачивает в боксы – или даже поднимает ногу с педали газа уже на финишной прямой.

Стоит отметить, что если все середняки в итоге решат выезжать в Q2 на мягких шинах, это может нарушить планы Red Bull и Mercedes – в особенности Серхио Переса, который признал, что пока не нашел скорость на одном быстром круге.

«Есть сценарии, при которых никто не сможет чувствовать себя в безопасности до завершения самого последнего быстрого круга во втором сегменте, – сказал Motorsport.com инженер одной из команд в пятницу вечером. – Можно почти наверняка ожидать, что первую попытку многие, в том числе точно Red Bull и Mercedes, поедут на Medium. Но мы ожидаем, что на вторую многие выберут Soft.

При этом такой «страховочный» быстрый круг может быть прерван в самую последнюю секунду».

По ходу длинных серий в пятницу никому из пилотов не удалось проехать на шинах с красной маркировкой больше 14 кругов (это сделал Эстебан Окон). Это показывает ее предельный ресурс в гонке – так как вся дистанция составит 57 кругов, этого очень мало.

Стоит помнить также, что не все шасси одинаково эффективны с полными баками на самой мягкой резине. Хорошо известно, что в топ-командах стараются по возможности избегать такого сочетания, считая его слишком рискованным.

Так что сегодняшняя квалификация обещает быть весьма интересной. Motorsport.com Россия проведет ее прямую текстовую трансляцию, начиная с 17:55 по московскому времени.