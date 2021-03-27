Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ферстаппен назвал Red Bull условие для продолжения сотрудничества Следующая / Штайнер поставил задачу Мазепину и Шумахеру
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Анализ: командам Ф1 предстоит сделать в квалификации сложный выбор

Автор:

Итоги тренировок не оставляют сомнений, что борьба в Формуле 1 стала куда более плотной. А значит, и цена ошибки повысилась. В том числе ошибки тактической

Анализ: командам Ф1 предстоит сделать в квалификации сложный выбор

Как бы удивительно это ни звучало, но важнейшим моментом квалификации в Сахире обещает стать второй сегмент. Безусловно, финал и спор за поул привлекут всеобщее внимание, но еще до этого нам предстоит увидеть выбор, сделанный командами из средней группы пелотона. 

Он прост – на каких шинах выезжать в Q2. По оценкам Pirelli, разница по времени круга между мягким составом С4 и более жестким С3 лежит в интервале от восьми десятых до целой секунды. А теперь давайте обратимся к протоколам пятничных тренировок: ставший лучшим Макс Ферстаппен опередил занявшего 15-е место Фернандо Алонсо на 0,923.

Понятно, что в условиях, когда силы большинства команд – увы, без учета Haas и Williams – более или менее равны, выбор шин станет крайне важным. Пожалуй, можно также исключить из рассмотрения фаворитов из Mercedes и Red Bull, а вот всем остальным предстоит принимать непростое решение.

В пятницу, когда команды тренировали длинные отрезки с прицелом на гонку, только шестеро пилотов выбрали для этого слики Soft. Это однозначно говорит, что все считают предпочтительным стартовать на Medium.

Но если поставить такие шины во втором сегменте, можно разом потерять добрый десяток позиций – отыграть их в гонке даже за счет более длинного первого отрезка будет просто нереально. С другой стороны, Soft практически гарантирует выход в финал субботней сессии, но ранний пит-стоп в гонке тоже не обещает ничего хорошего. 

Именно эту задачу предстоит решить тактическим штабам McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine и Alpha Tauri – мы не включили в этот список Alfa Romeo, так как по скорости она чуть позади средней группы, хотя и недалеко. Возможно, какие-то команды решат использовать для своих гонщиков разные схемы, чтобы повысить шансы в воскресенье. 

Еще один интересный момент – каждый будет внимательно следить за тем, что делают соперники. Потому здесь есть широкие возможности для тактических игр, предельного затягивания выезда на трассу и, наконец, мы наверняка увидим, как кто-то из пилотов прерывает быстрый круг и сворачивает в боксы – или даже поднимает ногу с педали газа уже на финишной прямой.

Стоит отметить, что если все середняки в итоге решат выезжать в Q2 на мягких шинах, это может нарушить планы Red Bull и Mercedes – в особенности Серхио Переса, который признал, что пока не нашел скорость на одном быстром круге. 

«Есть сценарии, при которых никто не сможет чувствовать себя в безопасности до завершения самого последнего быстрого круга во втором сегменте, – сказал Motorsport.com инженер одной из команд в пятницу вечером. – Можно почти наверняка ожидать, что первую попытку многие, в том числе точно Red Bull и Mercedes, поедут на Medium. Но мы ожидаем, что на вторую многие выберут Soft.

При этом такой «страховочный» быстрый круг может быть прерван в самую последнюю секунду».

По ходу длинных серий в пятницу никому из пилотов не удалось проехать на шинах с красной маркировкой больше 14 кругов (это сделал Эстебан Окон). Это показывает ее предельный ресурс в гонке – так как вся дистанция составит 57 кругов, этого очень мало.

Стоит помнить также, что не все шасси одинаково эффективны с полными баками на самой мягкой резине. Хорошо известно, что в топ-командах стараются по возможности избегать такого сочетания, считая его слишком рискованным. 

Так что сегодняшняя квалификация обещает быть весьма интересной. Motorsport.com Россия проведет ее прямую текстовую трансляцию, начиная с 17:55 по московскому времени. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен назвал Red Bull условие для продолжения сотрудничества

Предыдущая новость

Ферстаппен назвал Red Bull условие для продолжения сотрудничества

Следующая новость

Штайнер поставил задачу Мазепину и Шумахеру

Штайнер поставил задачу Мазепину и Шумахеру
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

10мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Роберто Кинкеро More from
Роберто Кинкеро
Кому засчитают поул на этапах со спринтами? Ф1 объяснила
Формула 1 / Новость

Кому засчитают поул на этапах со спринтами? Ф1 объяснила

Шварцман и все-все-все. 5 сценариев на рынке пилотов Ф1
Формула 1 / Аналитика

Шварцман и все-все-все. 5 сценариев на рынке пилотов Ф1

Слухи: Формула 1 ищет гонку на замену канадской Гран При Канады
Формула 1 / Новость

Слухи: Формула 1 ищет гонку на замену канадской

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.